Как видеоигры помогают найти работу

Гейминг полезен для построения карьеры, поскольку позволяет улучшить «мягкие навыки», уверен Флавио Эскрибано, руководитель по исследовательским проектам в GeCon.es. В материале — ключевые идеи его выступления на конференции NextLab Finance&Tech в Памплоне, Испания.

Еще в 2015 году весь мир обсуждал геймификацию и то, как она может изменить обучение. Идею оценили не все, но, несомненно, мы лучше учимся, играя. Вот почему видеоигры процветают, продажи растут, а сектор борется с пиратством активнее, чем многие другие отрасли.

На протяжении всей истории человечества многие игры были созданы для обучения. Например, игральные карты позволяли освоить счет — а заодно и поставить на кон свою жизнь.

В начале лета частные компании, учреждения и профессионалы гейм-индустрии собрались в Памплоне, Испания, чтобы лучше узнать друг друга и «замэтчиться».

В рамках мероприятия Флавио Эскрибано из Gecon.es рассказал, как важны софт-скиллы в разработке видеоигр. Его проект направлен на развитие «мягких навыков» в этом секторе, что помогло бы компаниям оптимизировать рабочие процессы и избежать экономических потерь, а также популяризировать видеоигры как способ освоения востребованных умений.

Если вы — геймер, очень вероятно, что вы развиваете качества, необходимые для вашего профессионального будущего. Говорите об этом всякий раз, когда услышите, что видеоигры бесполезны.

В зависимости от игры одни способности будут развиваться больше, чем другие. Например, в стратегии больше задействуют аналитические способности.

Что касается профессий будущего, способность развивать творческие способности и способность адаптироваться к неопределенности дает преимущество и увеличивает шансы найти работу, даже если ИИ сократит потребность в определенных профессиях. Игра превращается в способ выделить себя и стать более конкурентоспособным на рынке труда.

В ближайшие годы Gecon.es собирается разработать системы улучшения четырех типов софт-скиллов с помощью двух видеоигр. Идея состоит в том, чтобы оценить текущий профессиональный уровень человека с помощью круговой диаграммы, а затем отслеживать его личностный рост.

Подобная информация также отлично подходит для представления показателей разработчиков видеоигр. Тот, кто играл в FIFA и обращал внимание на графики, выбирая между Атлетико де Мадрид или ПСЖ, с легкостью может представить, что завтра подобные графики помогут компаниям выбирать новых сотрудников. В результате классическое резюме получит более наглядную и динамичную форму.

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В Испании очевидна тенденция к росту производства визуальных эффектов, анимации и видеоигр. Пока она все еще не может конкурировать с такими странами, как Канада, но устойчивый рост этого направления может привести многие бизнесы к процветанию.

NextLab Finance&Tech — одна из движущих сил перемен, которые стимулируют трансформацию от фрагментированной и разрозненной реальности к процветающему сектору, который осознает свой потенциал.

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