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Истории

Как видеоигры помогают найти работу

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Гейминг полезен для построения карьеры, поскольку позволяет улучшить «мягкие навыки», уверен Флавио Эскрибано, руководитель по исследовательским проектам в GeCon.es. В материале — ключевые идеи его выступления на конференции NextLab Finance&Tech в Памплоне, Испания.

Как видеоигры помогают найти работу

Еще в 2015 году весь мир обсуждал геймификацию и то, как она может изменить обучение. Идею оценили не все, но, несомненно, мы лучше учимся, играя. Вот почему видеоигры процветают, продажи растут, а сектор борется с пиратством активнее, чем многие другие отрасли.

На протяжении всей истории человечества многие игры были созданы для обучения. Например, игральные карты позволяли освоить счет — а заодно и поставить на кон свою жизнь.

В начале лета частные компании, учреждения и профессионалы гейм-индустрии собрались в Памплоне, Испания, чтобы лучше узнать друг друга и «замэтчиться».

В рамках мероприятия Флавио Эскрибано из Gecon.es рассказал, как важны софт-скиллы в разработке видеоигр. Его проект направлен на развитие «мягких навыков» в этом секторе, что помогло бы компаниям оптимизировать рабочие процессы и избежать экономических потерь, а также популяризировать видеоигры как способ освоения востребованных умений.

Если вы — геймер, очень вероятно, что вы развиваете качества, необходимые для вашего профессионального будущего. Говорите об этом всякий раз, когда услышите, что видеоигры бесполезны.

В зависимости от игры одни способности будут развиваться больше, чем другие. Например, в стратегии больше задействуют аналитические способности.

Что касается профессий будущего, способность развивать творческие способности и способность адаптироваться к неопределенности дает преимущество и увеличивает шансы найти работу, даже если ИИ сократит потребность в определенных профессиях. Игра превращается в способ выделить себя и стать более конкурентоспособным на рынке труда.

В ближайшие годы Gecon.es собирается разработать системы улучшения четырех типов софт-скиллов с помощью двух видеоигр. Идея состоит в том, чтобы оценить текущий профессиональный уровень человека с помощью круговой диаграммы, а затем отслеживать его личностный рост.

Подобная информация также отлично подходит для представления показателей разработчиков видеоигр. Тот, кто играл в FIFA и обращал внимание на графики, выбирая между Атлетико де Мадрид или ПСЖ, с легкостью может представить, что завтра подобные графики помогут компаниям выбирать новых сотрудников. В результате классическое резюме получит более наглядную и динамичную форму.

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В Испании очевидна тенденция к росту производства визуальных эффектов, анимации и видеоигр. Пока она все еще не может конкурировать с такими странами, как Канада, но устойчивый рост этого направления может привести многие бизнесы к процветанию.

NextLab Finance&Tech — одна из движущих сил перемен, которые стимулируют трансформацию от фрагментированной и разрозненной реальности к процветающему сектору, который осознает свой потенциал.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney

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