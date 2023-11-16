Кризис геймдева в Японии привлек китайских инвесторов

Япония считается родиной видеоигр, но сейчас сектор переживает трудные времена. Тем временем, китайские гиганты активно открывают собственные студии и нанимают японских специалистов. Кажется, расстановка сил в игровом мире может измениться навсегда.

Этот год принес впечатляющее число игровых релизов, но стал катастрофой для гейм-индустрии: после бума во время пандемии рынок пошел на спад, и студии вынуждены сокращать сотрудников и закрываться.

В сентябре Epic Games, разработчик Fortnite, уволила 870 сотрудников; Electronic Arts (Sims, Fifa) сократила 6%; калифорнийская Ascendant Studios потеряла почти половину команды, а Volition, создатель серии Saint's Row, была закрыта.

И это лишь несколько примеров.

В то же время китайские инвесторы сохраняют оптимизм и концентрируют свое внимание на японской игровой индустрии. И это довольно удивительный выбор.

Китайская игровая индустрия — крупнейшая по размеру и доходам в мире — разительно отличается от японской и западной, поскольку развивалась в иных культурных и технологических условиях.

В Китае наиболее популярны соревновательные онлайн-игры, в которые обычно играют в интернет-кафе, или мобильные приложения в жанре free-to-play, где пользователи могут потратить деньги, чтобы ускорить прогресс или улучшить результат в свою пользу.

Читайте по теме:

Особенности публикации игр в Китае: на что обратить внимание при выходе на китайский игровой рынок

Киберспорт в Азии обгоняет по популярности традиционные виды спорта

Кроме того, в местном обществе действуют иные правила и ожидания в отношении гейминга.

Если в Японии подростки могут играть столько, сколько позволят родители или опекуны, в Китае с 2019 года действует ограничение: лица младше 18 лет могут провести за игрой всего 90 мин в день или 3 часа в государственные праздники.

В 2021 году правила ужесточили: теперь дети и подростки могут играть всего час по пятницам, выходным и праздничным дням. Все это — для борьбы с игровой зависимостью.

Тем не менее, культурные различия не помешали таким китайским конгломератам, как Tencent и NetEase, основать студии в Японии и нанять в них самых известных японских гейм-директоров. Теперь Гоити Суда (создатель серии No More Heroes), Тосихиро Нагоси (создатель серии Yakuza) и Рютару Ичимура (ветеран игр Dragon Quest) работают в структурах, принадлежащих NetEase.

Недавно китайская компания открыла две студии под руководством японцев для создания консольных игр в японском стиле, которые понравятся западной аудитории.

Для многих Япония остается творческим центром игровой индустрии — не только благодаря Nintendo и PlayStation, но и впечатляющему числу творческих команд и студий, которые создали многие из игр, определяющих последние 50 лет. Сегодня многим из них уже хорошо за 60-70 лет, и их роль выглядит скорее символической.

Между тем, в отрасли работают непризнанные команды штатных или привлеченных на аутсорс сотрудников: Сигэру Миямото из Super Mario, Хидео Кодзима из Metal Gear, Юдзи Нака из Sonic the Hedgehog.

Это создает обманчивое впечатление: Япония остается творческим лидером в отрасли, но деньги и власть в основном переместились за границу. В этом году более половины из примерно 700 экспонентов выставки Tokyo Game Show были международными компаниями.

В сентябре в сеть случайно попала внутренняя переписка Microsoft, где в одном из писем CEO Xbox Фил Спенсер размышлял, сможет ли Microsoft приобрести Nintendo. Возможно, это лишь мечты, но нельзя отрицать, что китайские игровые гиганты Tencent и NetEase систематически приобретают японские студии и таланты.

Эти шаги — часть стратегии по расширению влияния и мощи компаний в западной индустрии видеоигр. Игры китайского производства нелегко перевести для западной аудитории. Для сравнения, весь бизнес вокруг консолей определялся японскими разработчиками. С самых первых лет существования индустрии они были главной силой в творчестве и бизнесе, которая формировала вкусы и интересы игроков.

Для японцев, которые сейчас работают на китайских спонсоров, преимуществами, по-видимому, являются увеличение финансирования, свобода творчества и, вероятно, шанс отказаться от принятых на родите методов работы, которые, по многим данным, сочетают чрезмерно продолжительный рабочий день со сравнительно низкой оплатой.

Читайте по теме:

Японцы работают более 60 часов в неделю и умирают от переутомления

«Это полный сдвиг в мышлении»: как технологическая Япония возвращается после долгого сна

Как недавно выразился Гоичи Суда, «Благодаря поддержке, которую мы теперь получаем от NetEase, у нас не только большая студия и больше людей, но и сама среда стала намного проще для работы».

Китайские инвесторы обеспечивают им ощущение безопасности, и, судя по огромному присутствию китайцев и компаний, принадлежащих китайцам, на Tokyo Game Show 2023 в этом году (почти 20% из 406 экспонентов были китайцами), их предложение кажется убедительным.

Долгосрочный риск политики найма и поглощений — неспособность инвестировать в следующее поколение художников и дизайнеров. В 2021 году Sony закрыла Japan Studio, экспериментальную площадку, где выросло немало талантов, что стало тревожным событием с художественной точки зрения.

Кроме того, остается вопрос: сохранятся ли китайские инвестиции в менее благоприятных экономических условиях? NetEase может перестать быть такой сговорчивой, если игры, которые сейчас находятся в разработке, не будут продаваться.

Если в этот момент китайские компании начнут сокращать команду, как это сделали их западные коллеги, что ждет гейм-директоров из Японии?

Источник.

Фото на обложке: Unsplash