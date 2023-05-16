«Это полный сдвиг в мышлении»: как технологическая Япония возвращается после долгого сна

О том, как страна выходит из многолетней спячки — в пересказе материала Rest of World.

Однако сейчас Япония на пороге нового этапа: молодежь уже не хочет посвятить жизнь одной компании, а правительство запускает инициативы по поддержке стартапов.

Японская индустрия технологических стартапов уже давно стала жертвой ленивого комфорта. Здесь не принято рисковать, и в одной из богатейших стран мира появилось всего 10 единорогов.

Шо Хаяси мог бы стать ходячим клише в Сан-Франциско или Остине. 33-летний фаундер, за плечами которого 2 успешных стартапа и несколько ученых степеней, встретился со мной в залитом светом коворкинге перед тем, как улететь за границу на выходные для проведения встреч.

Но здесь, в Японии, Хаяси — революционер нового поколения. Будучи выпускником элитного Токийского университета, он мог ожидать, что посвятит жизнь одной работе; возможно, станет международным дипломатом или устроится в такую проверенную временем корпорацию, как Mitsubishi.

Поворотный момент для Хаяси наступил, когда он посетил масштабную конференцию стартапов в Сингапуре в 2010 году — и понял, что у Японии нет ни одного представителя. Разочарованный, он вызвался стать им сам и нашел новое призвание: предпринимательство.

«Я понял, что дипломаты ничего не создают; они просто ведут переговоры, основываясь на том, что есть, — признается Хаяси. — Я хотел создавать. Это изменило мою жизнь».

Япония — третья богатейшая страна мира, но на ее счету всего 10 единорогов. Для сравнения, в США их более 600, а в Китае — свыше 300.

Долгие годы стартап-сцена Японии сдерживалась замкнутыми и непримиримыми корпоративными лидерами и стареющим населением, не склонным к риску, чей страх перед инновациями превратил некогда футуристическую нацию в цифровое захолустье.

Однако за последние несколько лет все больше и больше людей, подобных Хаяси, отклонялись от намеченного пути. Их выбор подкрепляется рекордными инвестициями в технологические стартапы, новыми инициативами городского правительства, направленными на поддержку начинающих предпринимателей, и налоговыми льготами.

В сочетании с пандемией, которая спровоцировала изменение поведения, это привело к поворотному моменту. Сейчас технологическая индустрия Японии, возможно, наконец-то начинает освобождаться от десятилетней инерции.

«Это полный сдвиг в мышлении», — говорит 28-летний Кента Ивата, менеджер сообщества в междисциплинарном проекте Shibuya QWS. Запущенный в конце 2019 года гигантом в сфере железных дорог и недвижимости Tokyu Group, QWS представляет собой радикальную концепцию в Японии: корпоративное пространство, объединяющее сотрудников крупных компаний и учреждений.

Сотрудники QWS, такие как Ивата, помогают поддерживать эти связи и подталкивать людей к общению.

«Пятьдесят лет назад Япония занимала первое место по темпам роста, так что можно было стабильно работать в одном месте всю жизнь. Но это означало общаться с людьми только из собственной компании. То, что мы предоставляем, — это прозорливость, место, где сотрудники-единомышленники могли бы создать новую компанию. Еще лет 5 назад QWS бы не появился».

По словам Хаяси, пандемия помогла ускорить этот сдвиг: «Сейчас нет ничего необычного в том, что люди увольняются с работы и присоединяются к стартапу. Во время пандемии люди начали задумываться о том, как они на самом деле хотят работать, запускать побочные проекты или устраиваться на две или более работы, даже в середине карьеры. Мы стали открыты к новому».

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В огромном лофте под открытым небом царит суета. Молодые японцы болтают и хихикают, проходя мимо, некоторые присаживаются пообщаться за длинными столами из светлого дерева. Слышны звонки смартфонов и стук клавиатуры, а из общей кухни на втором этаже доносится пикантный аромат японского карри.

Японская индустрия технологических стартапов уже давно стала жертвой ленивого комфорта. Пять лет назад я беседовал с покойным исследователем Азии Эзрой Фогелем, автором бестселлера «Япония как номер один».

Он вспоминал, что в то время как его китайские друзья были настроены оптимистично в отношении своей экономики и зарубежных планов, его друзья в Японии боялись своих безрадостных перспектив — и все же они предпочитали оставаться дома. Казалось, одна работа на всю жизнь — это лучше неопределенности.

«Япония стала очень комфортным местом для жизни, — рассуждал Фогель. — Возможно, даже слишком комфортным».

Однако с 2018 года финансирование и благожелательность к стартапам росли. Такие инициативы, как Shibuya Startup Support и CityTech Tokyo, финансируются городским правительством и помогают основателям получить доступ к местным ресурсам, необходимым им для запуска компаний.

Правительство района Сибуя проявило особую активность, запустив программу стартап-виз для привлечения зарубежных предпринимателей и установив партнерские отношения с такими консультантами по инновациям, как Egg Forward.

Изменение стимулов правительства к пенсионным инвестиционным фондам привело к тому, что государственные деньги потекли в венчурные компании, что в 2022 году привело к рекордному объему финансирования преимущественно в технологические стартапы. В том же году инвестиции в США и Европе сократились на 30% и 16% соответственно.

В сочетании с налоговыми льготами, в том числе для корпораций, стремящихся приобрести стартапы, эти проекты делают нынешний всплеск в Японии более ощутимым.

Впрочем, в отрасли довольно скептически отнеслись к амбициозным, но менее определенным правительственным инициативам — такие, как Национальное цифровое агентство и обещание премьер-министра Фумио Кисиды увеличить число технологических стартапов в 10 раз за пять лет — были восприняты промышленностью с некоторым скептицизмом.

Ян Фан, родившаяся в Китае и выросшая в США, работала программистом в Кремниевой долине. 6 лет назад она переехала в Японию и стала соучредительницей Code Chrysalis, буткампа по программированию, предназначенного в основном для корпоративных клиентов.

Code Chrysalis нацелен на восполнение дефицита инженеров в Японии, который одновременно замедлил разработку программного обеспечения и вынудил Японию привлекать разработчиков из-за рубежа.

После переезда Фан не питала иллюзий. «Я говорила всем, чтобы они, по крайней мере, начинали карьеру в США, чтобы они могли научиться терпеть неудачи, — вспоминает она. — Здесь нет терпимости к неудачам».

Но последние события вызывают у нее оптимизм. Она отмечает, что число слияний и поглощений в сфере технологий растет, и выпускники ведущих университетов Японии устраиваются в стартапы. Стало модным работать в Google, Netflix и Facebook*, даже если эти бренды могут мало что значить для их родителей.

«В Японии происходит большая смена поколений. Но придется найти правильный баланс между старой Японией и формирующейся новой Японией» — говорит Фан.

По ее словам, после пандемии со стороны крупных корпораций возрос спрос на навыки программирования в целом. «DX, рескиллинг, agile — все это громкие модные словечки… Каждая крупная японская компания изучает, что нужно делать, и у нее есть для этого деньги». В настоящее время среди клиентов стартапа инвестиционный банк Nomura и первый в стране единорог: сайт Mercari, работающий в сфере e-commerce.

Исторически сложилось так, что внешнее давление, или гайацу, приводило к переменам в Японии. В наши дни существует большое давление изнутри страны. Неуклонное сокращение численности населения уже привело к острой нехватке рабочей силы. По оценкам, население Японии сократится примерно со 125 млн в 2023 году до 97 млн к 2050 году.

Кроме того, в стране довольно слабая цифровая инфраструктура. Это стало заметно во время пика пандемии из-за медленной и неэффективной кампании по вакцинации, основанной на рассылке по электронной почте, и необходимости оформления большого количества документов для въезда в страну.

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Томонори Иида описывает это как момент расплаты. Он возглавляет программу, направленную на обучение пожилых японских сотрудников цифровым навыкам, частично осуществляемую корпорацией Benesse.

«Я думаю, что COVID-19 заставил нас осознать, насколько уязвимыми мы были без цифровизации. Многое просто остановилось или застопорилось, — говорит Иида. — Для нас это был тревожный звонок, заставивший руководителей правительств и корпораций приступить к действиям».

Японская технологическая сцена наконец-то обрела некоторый импульс, энергию, которая ощущается осязаемо. Но действительно ли она готова создать что-то новое для остального мира?

Юрист по международным финансам Юки Сирато, который также был инвестором-ангелом и входил в совет директоров нескольких стартапов, считает, что самые большие изменения на технологической арене Японии могут произойти через 5-6 лет. Для Кремниевой долины это целая жизнь, но для Японии с ее многовековой историей — стремительный скачок.

«Языковые и ментальные барьеры, нежелание рисковать — чтобы преодолеть это все, потребуется время», — говорит юрист Юки Сирато.

Японские технологические стартапы, вероятно, будут иметь другие ценности и цели, больше ориентируясь на инновации в финтехе, биотехнологиях и здравоохранении. Кроме того, они наверняка нацелятся на более прагматичные продукты, ориентированные на аппаратное обеспечение, такие как смарт-устройства.

Высокое качество жизни в Японии также не ускользнуло от внимания местных и иностранных предпринимателей — некоторые из них сомневаются в целесообразности быстрых действий и перемен в мире, который сейчас разваливается на части.

Сирато рассказывает историю своего американского друга, основателя компании, базирующейся в Токио, чей сын недавно получил опасную для жизни травму. По его словам, в США стоимость лечения сына превысила бы миллион долларов и обанкротила бы его компанию его друга. «Это просто не наша культура» — добавляет он.

Хаяси соглашается. «Я думаю, все дело в приоритетах. Если ваша единственная цель — максимизировать финансовую выгоду, вероятно, разумнее работать за более высокую зарплату за границей. Но Япония — это место, где общество отдает, и вы можете отдать что-то взамен» — считает он.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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