Контрольная закупка в интернет-магазине: кто и как осуществляет и какие последствия

В статье узнаете, какие цели решает контрольная закупка, что это и как ее провести.

Контрольная закупка — эффективный метод проверки добросовестности и законопослушности продавца. Процедуру выполняют не только официальные органы, но и товаропроизводители в отношении своих и чужих дилеров. Во втором случае результаты мероприятия не имеют юридической силы, но помогают изготовителю улучшить позиции бренда на рынке и увеличить доходы.

Что такое контрольная закупка в интернете

Это ситуация, когда товар приобретает тайный покупатель. Если в офлайне для подтверждения выявленных нарушений привлекают свидетелей или выполняют видеофиксацию, то для дистанционной проверки это не требуется. Другое отличие: в офлайн-магазине ревизор сообщает о совершении контрольной закупки и предъявляет документы сразу после приобретения товара, а в онлайн-формате это можно сделать на следующий день.

Контрольную закупку не следует путать с проверочной. Последняя проводится сотрудниками полиции в рамках оперативно-следственных мероприятий.

Если контрольная закупка проводится уполномоченными органами, они обязаны действовать в порядке, предусмотренном Постановлением №1398 Правительства РФ. Его основные положения:

Для осуществления контрольной закупки должны быть основания, например жалоба клиента (полный перечень возможных причин приведен в ч. 2 ст. 10 Закона №294-ФЗ). Контролер может проверять только те факты, которые послужили основанием для проведения мероприятия. Если существуют другие способы проверки, проводить контрольную закупку не имеют права. Запрет на проверку предпринимателей в течение 3 лет после регистрации и другие подобные моратории не могут служить причиной отмены контрольной закупки. Контролер проводит проверку по письменному распоряжению своего руководителя. По результатам мероприятия составляется акт. Если были выявлены нарушения, копию акта и приказа о проведении дистанционной контрольной закупки отправляют владельцу интернет-магазина не позднее следующего дня. В конце мероприятия возвращают товар и деньги.

Продавец отдает средства тем же способом, каким они были получены — на банковскую карту или наличными. Если приобретенную продукцию отправили на экспертизу, деньги за нее не возвращают. Так же поступают, если ревизор получил услугу, например прослушал учебный курс.

Основания для официальной контрольной закупки:

жалоба клиента;

устранить нарушения;

товары не промаркированы;

распоряжение прокуратуры или надзорного органа;

риск причинения вреда людям, окружающей среде, объектам культурного наследия.

Если хотя бы одно правило было нарушено, проверяемый имеет право оспорить результаты контрольной закупки.

Контрольная закупка в интернет-магазинах: какие задачи решает

С помощью контрольной закупки надзорные органы проверяют, насколько соблюдаются правила торговли. Например, Федеральную налоговую службу интересуют следующие нарушения:

неправильное применение контрольно-кассовой техники;

отказ в предоставлении электронного чека;

получение продавцом неучтенного дохода;

отсутствие первичной документации на товары, относящиеся к рисковой группе;

работа интернет-магазина без регистрации.

Роспотребнадзор следит за соблюдением прав потребителей. Контрольная закупка проводится, если:

не указан владелец интернет-магазина;

поставляется бракованный или некачественный товар;

покупателю не сообщают сведения о продукции, способах оплаты, доставки, возврата или обмена;

без законных оснований отказывают обменять или вернуть товар;

товар не соответствует требованиям безопасности;

не соблюдаются заявленные сроки доставки.

Рособрнадзор контролирует соблюдение законодательства в сфере образовательных услуг.

Если контрольная закупка проводится Росалкогольрегулированием, то в ее задачи входит выявление фактов продажи алкоголя:

по ценам, ниже установленных государством;

несовершеннолетним;

без лицензии;

в период между 23:00 и 8:00;

в таре из пластика объемом более 1,5 л или не позволяющей определить визуально, была ли она вскрыта ранее.

Предприниматели, торгующие спиртными напитками, обязаны:

подтверждать товарно-транспортные накладные в день приема товара, а накладные на поставку — до отъезда транспорта поставщика;

в течение 3 дней подавать сведения о перемещении и возврате товара;

в течение 60 дней подтверждать накладные в ЕГАИС;

при несоответствии остатков сведениям в ЕГАИС пользоваться функцией постановки на баланс в регистре №2.

Контрольная закупка позволит установить факт несоблюдения этих требований. А также проверку могут организовать Антимонопольная служба, Сельхознадзор и другие государственные органы.

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Товаропроизводители и импортеры проводят контрольную закупку, чтобы:

собрать информацию о фактической стоимости товара у своих дилеров или в магазинах конкурентов;

выявить каналы поступления продукции продавцу;

проверить качество предоставления услуг.

Полученные данные помогают:

Бороться с параллельным («серым») импортом. Так называют ввоз в страну продукции без согласия владельца товарного знака. Выявлять контрафактный товар. Это подделка либо продукция с товарным знаком, почти не отличающимся от оригинала. Разоблачать магазины-переключатели. Такие продавцы выставляют на витрине товар-приманку, а когда покупатель позвонит для оформления заказа, предлагают ему дешевый второсортный аналог. Бороться с демпингом. Недобросовестные продавцы могут выставлять оговоренную цену, а по факту продавать товар с большой скидкой. Привлечь недобросовестного дилера к ответственности или заставить его качественно обслуживать клиентов. Это способствует продвижению торговой марки на рынке.

Демперы могут применять следующий прием: пишут в карточке товара «нет в наличии». При таких обстоятельствах низкая цена не считается демпингом. Но если покупатель звонит, чтобы узнать, когда появится товар, тот сразу «находится». Контрольная закупка помогает разоблачить подобные манипуляции.

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В выявлении контрафакта заинтересованы товаропроизводители. Если компания-изготовитель не поставляет свой товар определенной интернет-площадке и несмотря на это в ходе контрольной закупки его там удалось приобрести, значит, здесь торгуют подделкой. Окончательный вывод сделает экспертиза.

Проблема продажи контрафакта стоит крайне остро. Сбывать его удобнее всего как раз через интернет, особенно на маркет-плейсах и досках объявлений. Здесь доля подделок составляет:

предметы роскоши (премиальные авто, одежда) — 30%;

обувь мировых брендов — 43%;

игрушки — 14%;

аксессуары для смартфонов, в т.ч. от Apple — 26%;

косметика и парфюмерия — 47%;

запчасти для автомобилей — 26%.

Если поддельные игрушки и периферия для мобильных хотя бы не вредят здоровью, то «липовые» автозапчасти и косметика представляют существенную угрозу. Проведя контрольную закупку, владелец бренда получит неоспоримые доказательства нарушения закона и сможет обратиться с этими материалами в правоохранительные органы.

В результате товаропроизводитель запрещает дилерам работать с этим интернет-магазином, но некоторые из них в погоне за прибылью тайком продолжают это делать. Контрольная закупка позволит выявить такие факты и определить поставщика для дальнейшего наказания.

Виды контрольной закупки в интернет-магазинах

Закупка проводится одним из 3 способов:

при разговоре по телефону;

на сайте с оплатой после получения (наложенным платежом);

на веб-ресурсе с предоплатой.

Преимущество первого варианта состоит в возможности отказаться от покупки в самом конце диалога с менеджером, когда вся интересующая информация будет получена. Таким образом, контрольную закупку по телефону можно произвести бесплатно. По ее результатам станут доступными такие сведения:

наименования товаров-переключателей;

фактические срок доставки и стоимость покупки;

юрлицо, на которое оформлен сайт.

Недостаток телефонного метода состоит в отсутствии возможности определить поставщика товара.

Заказ продукции наложенным платежом обходится дороже, но не существенно. От оплаты тоже можно отказаться, но придется перечислить некоторую сумму за доставку и возврат. Зато можно:

осмотреть товар «вживую»;

сфотографировать его и сопроводительные документы;

определить канал поступления по номеру паспорта, серии или гарантийного талона.

Затраты на контрольную закупку с выкупом — самые высокие. Но зато этот способ является наиболее информативным. Он позволяет:

подробно изучить документы;

провести экспертизу товара;

получить исчерпывающие доказательства контрафактного происхождения изделия.

Как сделать контрольную закупку в интернет-магазине

Товаропроизводителю целесообразно проводить контрольную закупку только в том случае, если:

его продукция маркируется серийными номерами;

ведется учет того, с какими номерами отправлены товары каждому дилеру.

Тогда можно будет достоверно установить, от кого из представителей изделия поступают в недобросовестный магазин. Если учет серийных номеров еще не ведется, его необходимо организовать как можно быстрее.

Контрольная закупка должна проводиться опытными исполнителями. Мероприятие необходимо организовать так, чтобы менеджер проверяемого магазина ни о чем не догадался.

Ревизор должен вести себя обычно, чтобы не вызвать подозрений.

Если проверяют несколько площадок, контактные данные каждый раз меняют. В противном случае сведения о ревизоре быстро распространятся между сервисами и он попадет в «черный список».

Если хотите провести контрольную закупку, можно поручить это мероприятие фирме, которая работает в сфере подобных услуг.

Фото на обложке: Steven Puetzer / Getty Images