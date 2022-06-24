Стартап ищет деньги: Lagooona

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Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стал стартап Lagooona — социальная сеть для креативного класса и других пользователей, имеет схожий с Instagram* интерфейс и систему рейтинга пользователей. Проекту требуется 14 млн рублей для доработки приложения и начала рекламной кампании.

Кратко о проекте

Lagooona разрабатывает социальную сеть с интерфейсом, схожим с Instagram*, и планирует привлекать как обычных пользователей, так и креативный класс — контент-мейкеров. В соцсети будет реализован рекламный кабинет с возможностью настроить таргетированную рекламу для продвижения товаров или услуг бизнеса и пользователей.

Также Lagooona введет систему рейтинга пользователя, которая будет нужна в качестве фильтрации — с ее помощью проект будет выделять проверенных авторов с уникальным контентом и минимальным числом жалоб от пользователей. Система будет автоматизирована, однако отдельные случаи будут рассматриваться вручную.

Интерфейс приложения

Соцсеть также планирует работать с NFT-контентом, который пользователи смогут покупать у блогеров. Не связанные с блогерской деятельностью пользователи также смогут создавать собственные карточки в виде активов и выставлять их на аукционе.

Команда

Lagooona основал предприниматель Алексей Тартыков, он же выступает гендиректором проекта. Тартыков также является основателем проектов WeNews (был спустя время продан за $10 тыс., сейчас не функционирует) и Chayot live (киберспортивные турниры в реальном времени).

Алексей Тартыков

В составе команды также:

технический директор с опытом разработки мобильных приложений более 10 лет;

PR/рекламный менеджер по работе с блогерами и бизнесом;

менеджер проекта;

продуктовый дизайнер;

продуктовый менеджер.

Какие проблемы решает проект

Замена потерянных медийных площадок, которые позволяли развиваться как блогерам, так и бизнесу в целом;

Новая площадка для монетизации деятельности креативного класса, который потерял доход;

Удовлетворение спроса пользователей на новый контент от блогеров;

Решение проблемы минимизации рекламного трафика на территории РФ, появление новой социальной сети, которая позволит развивать бизнес по импортозамещению.

Монетизация

Проект будет зарабатывать за счет таргетированной рекламы, процента с комиссии от покупок дополнительного контента (продажа NFT-карточек, размещение рекламы на странице блогера и другое) и внутренних транзакций пользователей. На начальном этапе Lagooona планирует продавать трафик бизнесу и рекламным агентствам.

Стадия развития

MVP проекта стартовал в апреле 2022 года, однако после «неудачного опыта» работы с иностранными подрядчиками основатели решили полностью перезапустить его. У компании остались наработки по продуктовой и маркетинговой части, которые показали свою эффективность на практике.

В настоящее время приложение дорабатывается, его релиз планируется во всех магазинах мобильных приложений, в том числе российских. После этого Lagooona планирует внедрить рекламный кабинет в приложение и запустить рекламную кампанию.

Клиенты и партнеры

Основной сегмент социальной сети — рядовые пользователи, которые потребляют контент, взаимодействуют друг с другом, делятся фотографиями и видео.

Вторая группа пользователей — блогеры и бизнес, которые заинтересованы в продвижении своего контента/товара/услуги. Проект разработал партнерскую программу по работе с блогерами различных градаций и привлекает к сотрудничеству всех желающих.

Достижения

Первые в России запустили систему рейтинга пользователя в социальной сети, внедряя этим возможность формирования репутации блогера или бизнес-аккаунта.

Оценка рынка

По данным АКАР, объем рынка интернет-рекламы по итогам 2021 года достиг 313 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 24%. Объем рынка таргетированной рекламы в соцсетях не приводится. По данным исследования IAB, таргет в соцсетях используют 90% рекламодателей.

Рынок инфлюенс-маркетинга в 2021 году использовали 30% рекламодателей. По данным IAB, этот вид рекламы будет расти в ближайшие годы.

Прошлые инвестиции

Проект развивался на собственные средства. Всего было вложено 3 млн рублей.

Требуемая сумма

Проекту требуется 14 млн рублей для доработки приложения и начала рекламной кампании. Рекламной кампанией планируется охватить 20–30% пользователей социальных сетей в России.

Срок окупаемости

Проект должен окупиться через 12 месяцев после привлечения инвестиций. Инвестор получит 14% компании при условии вложения 14 млн рублей.

Цели

Создать новую медийную площадку на российском рынке для блогеров, бизнеса и конечного потребителя — пользователя социальных сетей, которая будет удовлетворять спрос всех сегментов.

Охватить 20–30% рынка пользователей социальных сетей в 2023 году, привлечь около 600 тыс. пользователей.

Выйти на иностранные рынки дружественных стран.

Удержать конкурентоспособность через новые разработки.

Выйти на первый доход при создании рекламного кабинета.

Контакты

Основатель Lagooona Алексей Тартыков. Тел. :+79256215318, Telegram: @Tartykov

*принадлежит Meta, признана экстремисткой на территории РФ

Фото на обложке: Unsplash