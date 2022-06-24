Стартап ищет деньги: Lagooona

Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стал стартап Lagooona — социальная сеть для креативного класса и других пользователей, имеет схожий с Instagram* интерфейс и систему рейтинга пользователей. Проекту требуется 14 млн рублей для доработки приложения и начала рекламной кампании.
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Кратко о проекте
Lagooona разрабатывает социальную сеть с интерфейсом, схожим с Instagram*, и планирует привлекать как обычных пользователей, так и креативный класс — контент-мейкеров. В соцсети будет реализован рекламный кабинет с возможностью настроить таргетированную рекламу для продвижения товаров или услуг бизнеса и пользователей.
Также Lagooona введет систему рейтинга пользователя, которая будет нужна в качестве фильтрации — с ее помощью проект будет выделять проверенных авторов с уникальным контентом и минимальным числом жалоб от пользователей. Система будет автоматизирована, однако отдельные случаи будут рассматриваться вручную.
Интерфейс приложения
Соцсеть также планирует работать с NFT-контентом, который пользователи смогут покупать у блогеров. Не связанные с блогерской деятельностью пользователи также смогут создавать собственные карточки в виде активов и выставлять их на аукционе.
Команда
Lagooona основал предприниматель Алексей Тартыков, он же выступает гендиректором проекта. Тартыков также является основателем проектов WeNews (был спустя время продан за $10 тыс., сейчас не функционирует) и Chayot live (киберспортивные турниры в реальном времени).
Алексей Тартыков
В составе команды также:
- технический директор с опытом разработки мобильных приложений более 10 лет;
- PR/рекламный менеджер по работе с блогерами и бизнесом;
- менеджер проекта;
- продуктовый дизайнер;
- продуктовый менеджер.
Какие проблемы решает проект
- Замена потерянных медийных площадок, которые позволяли развиваться как блогерам, так и бизнесу в целом;
- Новая площадка для монетизации деятельности креативного класса, который потерял доход;
- Удовлетворение спроса пользователей на новый контент от блогеров;
- Решение проблемы минимизации рекламного трафика на территории РФ, появление новой социальной сети, которая позволит развивать бизнес по импортозамещению.
Монетизация
Проект будет зарабатывать за счет таргетированной рекламы, процента с комиссии от покупок дополнительного контента (продажа NFT-карточек, размещение рекламы на странице блогера и другое) и внутренних транзакций пользователей. На начальном этапе Lagooona планирует продавать трафик бизнесу и рекламным агентствам.
Стадия развития
MVP проекта стартовал в апреле 2022 года, однако после «неудачного опыта» работы с иностранными подрядчиками основатели решили полностью перезапустить его. У компании остались наработки по продуктовой и маркетинговой части, которые показали свою эффективность на практике.
В настоящее время приложение дорабатывается, его релиз планируется во всех магазинах мобильных приложений, в том числе российских. После этого Lagooona планирует внедрить рекламный кабинет в приложение и запустить рекламную кампанию.
Клиенты и партнеры
Основной сегмент социальной сети — рядовые пользователи, которые потребляют контент, взаимодействуют друг с другом, делятся фотографиями и видео.
Вторая группа пользователей — блогеры и бизнес, которые заинтересованы в продвижении своего контента/товара/услуги. Проект разработал партнерскую программу по работе с блогерами различных градаций и привлекает к сотрудничеству всех желающих.
Достижения
Первые в России запустили систему рейтинга пользователя в социальной сети, внедряя этим возможность формирования репутации блогера или бизнес-аккаунта.
Оценка рынка
По данным АКАР, объем рынка интернет-рекламы по итогам 2021 года достиг 313 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 24%. Объем рынка таргетированной рекламы в соцсетях не приводится. По данным исследования IAB, таргет в соцсетях используют 90% рекламодателей.
Рынок инфлюенс-маркетинга в 2021 году использовали 30% рекламодателей. По данным IAB, этот вид рекламы будет расти в ближайшие годы.
Прошлые инвестиции
Проект развивался на собственные средства. Всего было вложено 3 млн рублей.
Требуемая сумма
Проекту требуется 14 млн рублей для доработки приложения и начала рекламной кампании. Рекламной кампанией планируется охватить 20–30% пользователей социальных сетей в России.
Срок окупаемости
Проект должен окупиться через 12 месяцев после привлечения инвестиций. Инвестор получит 14% компании при условии вложения 14 млн рублей.
Цели
- Создать новую медийную площадку на российском рынке для блогеров, бизнеса и конечного потребителя — пользователя социальных сетей, которая будет удовлетворять спрос всех сегментов.
- Охватить 20–30% рынка пользователей социальных сетей в 2023 году, привлечь около 600 тыс. пользователей.
- Выйти на иностранные рынки дружественных стран.
- Удержать конкурентоспособность через новые разработки.
- Выйти на первый доход при создании рекламного кабинета.
Контакты
Основатель Lagooona Алексей Тартыков. Тел. :+79256215318, Telegram: @Tartykov
*принадлежит Meta, признана экстремисткой на территории РФ
Фото на обложке: Unsplash
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