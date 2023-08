Google тестирует ассистента с ИИ, который дает жизненные советы

В апреле Google объединила свою команду по ИИ Brain с исследовательской лабораторией DeepMind, которую приобрела в 2014 году. И сейчас эти группы тестируют новые инструменты, которые могут превратить генеративный ИИ в личного лайф-коуча.

DeepMind учит технологию выполнять более 20 типов личных и профессиональных задач, согласно документам и другим материалам, которые изучило издание New York Times.

Среди прочего, помощника учат отвечать на интимные вопросы о проблемах в жизни людей. Например, «как сообщить близкой подруге, что я не могу посетить ее свадьбу из-за трудностей с поиском работы и деньгами».

В рамках проекта также тестируют следующие функции.

Создание идей — дает пользователям рекомендации в зависимости от ситуации.

Обучение — помогает освоить новые навыки и улучшить имеющиеся.

Планирование — составляет бюджет, планы питания и тренировок.

Однако эти инструменты пока оцениваются, и в дальнейшем компания может от них отказаться.

В июле New York Times сообщало, что Google также тестирует помощника для журналистов, который может генерировать новостные статьи, переписывать их и предлагать заголовки. Компания презентовала эту программу, названную Genesis, руководителям The Times, The Washington Post и News Corp, материнской компании The Wall Street Journal.

Согласно документам, в последнее время Google DeepMind также работает над инструментами, которые могут создавать научный, креативный и профессиональный контент, а также распознавать шаблоны и извлекать данные из текста. Такой ИИ может пригодиться работникам умственного труда в различных отраслях и сферах.

Компания также тестирует инструменты, способные составлять критику аргументов, объяснять графики, генерировать тесты, а также словесные и числовые головоломки.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock