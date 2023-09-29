«Акции-мемы» возвращаются: стартапы предлагают инвестировать в любимые песни

Музыкальный бизнес находится на подъеме. Доходы от стриминга растут. Продажи винила и CD бьют рекорды. Все это происходит благодаря фанатам. Теперь стартапы предлагают им следующий шаг: в буквальном смысле инвестировать в любимые песни.

Представьте себе инвестиционный портфель, наполненный хитами Рианны или треками из альбома Тейлор Свифт 1989. Звучит правдоподобно, учитывая ажиотаж вокруг «мемных» акций и NFT.

Маркетплейсы музыкальных роялти предполагают, что фанаты будут платить за владение частью любимых треков — независимо от того, действительно ли это хорошая инвестиция или нет.

Эту идею продвигает маркетплейс Jkbx (произносится как jukebox — англ. «музыкальный автомат»), запущенный в этом месяце, который начнет торговлю позже в этом году. Предполагается, что маркетплейс позволит музыкальным фанатам покупать дробные части роялти, гонораров и других доходов, связанных с конкретной песней.

Цены будут доступны обычным людям. Например, доля авторских отчислений за композицию Бейонсе Halo составляет $28,61.

«Каждый раз, когда звучит песня, кому-то платят. Это можете быть и вы», — говорит CEO Jkbx Скотт Коэн.

Коэн — далеко не новичок в музыкальном бизнесе. Он стал соучредителем The Orchard, компании по распространению цифровой музыки, позже продав ее Sony, а совсем недавно был руководителем высшего звена в Warner Music. В отрасли к нему относятся серьезно. The Orchard опередили свое время, перейдя на цифровую музыку за два года до появления Napster.

Теперь Коэн вновь собирается изменить музыкальный бизнес, пытаясь подтолкнуть фанатов относиться к нему как к фэнтези-футболу. Покупка роялти-акций, по его мнению, поможет геймифицировать фандом, поощряя людей поддерживать любимых артистов. Возможно, говорит он, это спровоцирует бум в отрасли, точно так же, как расцвет фэнтези помог Национальной футбольной лиге.

Отчасти Jkbx вдохновлен бумом крупных сделок по продаже каталогов артистами.

Так, в 2021 году Брюс Спрингстин продал каталог Sony Music Group за $550 млн. А в прошлом году Джастин Бибер, Dr. Dre и Кэти Перри продали каталоги своих песен, предположительно более чем на $200 млн, Hipgnosis Songs Capital, Universal Music и Shamrock Holdings, а также Litmus Music, поддерживаемой Carlyle Group.

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Как правило, каждая песня создает два типа прав: на текст и музыку, а также на саму запись произведения. Мастер-запись — это оригинальная запись песни, и она, как правило, имеет большую ценность, вот почему так много артистов сейчас борются за то, чтобы сохранить их.

Недавний пример — конфликт Тейлор Свифт со Скутером Брауном. Браун купил и продал права на мастер-записи вместо того, чтобы продать их обратно Свифт, как она просила. Будучи основным автором песен, она владела авторскими правами на композиции, поэтому смогла перезаписать их, чтобы получить права на новые версии.

Поскольку музыка — это сфера сотрудничества, часто авторские права принадлежат множеству разных людей. Таким образом, на таком маркетплейсе, как Jkbx, речь идет о покупке определенной доли роялти.

Jkbx — далеко не первый стартап в этой области.

Еще в 1997 году Дэвид Боуи продавал «облигации Боуи», ценные бумаги, обеспеченные его роялти. Они не произвели революции в индустрии — в то время это, по сути, воспринималось как фиаско, хотя инвесторы в конечном итоге получили оговоренную прибыль, — но смогли внедрить идею о том, что музыку можно превратить в актив.

В 2008 году была запущена SongVest, еще одна похожая площадка. К сожалению, ее основатель Шон Пис выбрал не самый подходящий момент. SongVest появилась всего через несколько недель после банкротства «Леман Бразерс». Убедить обычных людей попробовать такую экспериментальную форму торговли активами было непросто, и бизнесу пришел конец.

Тогда Пис попытался продавать активы, связанные с роялти, крупным институциональным инвесторам через основанную в 2011 году компанию Royalty Exchange. Через четыре года он продал площадку.

Впрочем, от идеи он не отказался. В последние годы он наблюдал, как идея разделенных альтернативных активов получает широкое распространение, а такие стартапы, как Masterworks, популяризируют идею владения небольшой долей творческих произведений.

Он решил возродить SongVest, возобновив работу в 2020 году. Эта новая версия его компании включала сервис под названием SongShares, который очень похож на то, как планирует работать Jkbx.

Есть и другие платформы. Например, ANote Music — маркетплейс, базирующийся в Люксембурге. На пике энтузиазма вокруг Web3 появилось несколько маркетплейсов, в том числе Royal и AnotherBlock, которые предлагают фанатам купить токенизированные музыкальные роялти.

В отличие от сервисов, построенных вокруг NFT, такие компании, как Jkbx и SongVest, привлекают пользователей, которым нравится торговать активами в регулируемой среде. Они не связываются с криптовалютами. Они работают с регуляторами. Они хотят снизить риск. И они, по крайней мере, пытаются помочь исполнителям стать участниками этих сделок — обычно они заключаются между финансовыми организациями и студиями.

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