Ментальные модели: как использовать правильно и избежать ущерба для бизнеса

Ментальные модели — концепции, которые помогают упростить сложную ситуацию и принять решение. Их используют в разных сферах жизни, в том числе бизнесе или инвестициях. Однако часто они применяются неправильно и могут лишь навредить. Инвестор и писатель Сахил Блум посвятил этой теме тред в Twitter. Приводим его адаптированный перевод.

«Карта — это не территория» — основополагающая ментальная модель, позволяющая оценить применимость других моделей. Карты (или ментальные модели) можно рассматривать как представления реальности. Они принимают ее сложность и сводят к более управляемой концепции, а также ускоряют принятие решений.

Но что, если карта — не высококачественное представление реальности? Вопрос актуален уже несколько столетий.

Предыстория

Исследователям уже давно известно, что не стоит слишком полагаться на карты при исследовании новых территорий. Первые картографы добавляли некий «креатив» в свои работы. Например, Птолемей опрометчиво заполнял пустые места авторскими зарисовками.

В 1931 году математик Альфред Коржибски популяризировал эту концепцию как ментальную модель. В статье о математической семантике он указал два взаимосвязанных ключевых положения.

«Карта — это не территория». «Карта может иметь как схожую, так и отличную структуру по сравнению с территорией».

Проще говоря, карты представляют реальность, но не являются самой реальностью. Качество этого представления может сильно различаться. Коржибски указывал на то, что не стоит слишком сильно полагаться на карты и забывать об их ограничениях. Как это можно применить в жизни?

Примеры

Мир очень сложен. Чтобы его упростить, создаются и применяются карты — упрощенные представления сложной реальности. Если карта будет содержать ошибки, то можно затеряться. Рассмотрим эту ситуацию на вымышленном примере.

Первая ситуация. Представьте, что вы CEO компании по разработке виджетов. Дела идут хорошо: рынок расширяется, а ваш бизнес растет и охватывает долю конкурентов. Но затем наступает кризис: Комиссия США по безопасности потребительских товаров выпускает отчет, согласно которому один из ваших виджетов представляет угрозу безопасности.

Вы приостанавливаете производство и отзываете партию товара. Затем начинаете расследование, находите проблему, исправляете ее и возобновляете производство. Финансовые показатели пострадали, но быстрая реакция уменьшила ущерб. Вас похвалили за хорошо проделанную работу.

Осознанно или нет, вы создали ментальную карту того, как справиться с кризисом. Она заключается в следующем: если кризис наступит, нужно немедленно приостановить производство и отозвать товары, провести расследование, исправить ошибки и возобновить работу.

Вторая ситуация. Два года спустя блогер публикует статью, в которой утверждает, что один из ваших виджетов вредит окружающей среде. Она распространяется по социальным сетям. Вы сразу переходите к действию, ведь у вас есть ментальная карта на такой случай. Приостанавливаете производство, отзываете товары и начинаете расследование.

Выясняется, что обвинения были необоснованны. Однако столь быстрая реакция серьезно навредила финансовым показателям компании. Вас критикуют за принятое решение. Но что же произошло? Вы применили один и тот же ответ в обоих случаях, но результат был совершенно разным.

Проблема здесь вполне очевидна: решение было одним и тем же как в ответ на обвинения блогера, так и на подробный доклад от государственного агентства. Карта, созданная во время первого кризиса, не точно представляла реальность второго. Карта не была территорией.

Советы

Как правило, люди начинают чрезмерно полагаться на ментальные модели, если видят их эффективность в действии. В каких областях они используются?

Бизнес и стартапы. Это благодатная почва для неправильного применения ментальных карт. Руководители формируют их в рамках одной ситуации, видят, что они работают, и обретают уверенность в их эффективности. Однако при использовании в другом контексте они получают провальный результат.

Вот несколько примеров таких провалов.

CEO пытается применить одну и ту же дорожную карту для нового бизнеса, что и для предыдущего.

Основатель придерживается того же подхода для развития, что и в предыдущем стартапе.

В обоих случаях результат будет неудачным. Потому что карта — это не территория.

Инвестирование. Инвесторы также часто попадают в ловушку моделей, работавших в прошлом. Если они вкладываются в одну успешную розничную компанию, и сделка проходит удачно, то с большей вероятностью они увидят ту же закономерность в следующем шаге (и промахнутся).

Таким образом, есть две ключевые концепции, противоречащие друг другу.

Ментальные модели помогают упростить сложную проблему. При правильном применении они приносят пользу. Часто модели, работающие в прошлом, используются в неподходящем контексте, что приводит к провалу.

Оптимизировать первый пункт и избежать второго помогут осведомленность и анализ.

Осведомленность. Тщательно оценивайте актуальность и надежность ментальных карт и моделей, прежде чем применять их к новым сценариям.

Тщательно оценивайте актуальность и надежность ментальных карт и моделей, прежде чем применять их к новым сценариям. Анализ. Подумайте о том, как ежедневно используете модели, об их успехах и провалах.

«Карта — это не территория» — это ментальная модель, которая позволит оценить применимость других ментальных карт и моделей. Она поможет вам избежать провалов при использовании стратегий, работавших в прошлом, в новом контексте.

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