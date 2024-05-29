Как методология Waterfall помогает управлять проектами и в чем ее отличие от других методологий

Методология Waterfall — широко используемый метод управления проектами с линейным подходом. В Waterfall каждый этап рабочего процесса нужно завершить, прежде чем переходить к следующему шагу. Waterfall хорошо подходит для проектов, цели которых четко обозначены с самого начала. Модель используется как методология управления проектами высокого уровня для сложных многогранных проектов. В статье узнаете, что такое модель Waterfall, в каких случаях она применяется и в чем отличие от Agile.

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Что такое Waterfall и как она работает?

Waterfall (от англ. водопад) использует логическую последовательность шагов для проекта, аналогичную направлению потока воды через край обрыва. В этом варианте проектирования устанавливаются отдельные конечные точки или цели для каждого этапа разработки. К этим конечным точкам или целям нельзя вернуться после их завершения.

Методология представляет собой линейный последовательный процесс проектирования, который берет начало в процессах разработки программного обеспечения. Waterfall была разработана Уинстоном Ройсом и представлена в 1970 году. Метод зародился в обрабатывающей и строительной отраслях. Это строго регламентированная физическая среда, которую очень трудно изменить или адаптировать после начала работы.

Он содержит пять этапов управления, каждый из которых требует результатов предыдущего этапа для продолжения работы. Waterfall идеально подходит для таких проектов, как разработка ПО, где конечный результат четко определен еще до начала, и лучше всего подходит для проектов, которые требуют высокой предсказуемости.

Этапы методологии:

Требования . На этом этапе вырисовывается общая картина требований к проекту. Команда проекта должна провести собеседования с заказчиком, исследование и анализ существующей документации, чтобы определить, что необходимо сделать. Эту фазу часто называют фазой открытия.

. На этом этапе вырисовывается общая картина требований к проекту. Команда проекта должна провести собеседования с заказчиком, исследование и анализ существующей документации, чтобы определить, что необходимо сделать. Эту фазу часто называют фазой открытия. Дизайн . Исходя из требований поставленной задачи, нужно определиться со способом разработки решений. На этом этапе проектируют и описывают конечный результат и способы его достижения. Обычно это подробный план, и маловероятно, что он будет меняться на протяжении всего проекта, поскольку возможности для повторной работы на более позднем этапе процесса отсутствуют.

. Исходя из требований поставленной задачи, нужно определиться со способом разработки решений. На этом этапе проектируют и описывают конечный результат и способы его достижения. Обычно это подробный план, и маловероятно, что он будет меняться на протяжении всего проекта, поскольку возможности для повторной работы на более позднем этапе процесса отсутствуют. Выполнение . На этом этапе используется определенная технология для реализации проекта.

. На этом этапе используется определенная технология для реализации проекта. Проверка . Самое время узнать, работает ли это таким образом, как хотелось при разработке. Если возникают проблемы, надо проанализировать, на каком этапе все пошло не так.

. Самое время узнать, работает ли это таким образом, как хотелось при разработке. Если возникают проблемы, надо проанализировать, на каком этапе все пошло не так. Обслуживание. Проект будет осуществляться, если будет на базовой основе проходить его обслуживание: должны быть разработаны стратегии обновления и модернизации. Тестирование проекта для выявления неполадок — один из ключевых моментов в качественной работе проекта.

Чтобы понять, что нужно бизнес-организации, важно сначала выслушать ее заинтересованных лиц и собрать как можно больше информации. Не торопитесь с планированием без четкого понимания бизнес-целей клиента, целевых пользователей и любых потенциальных препятствий, которые могут возникнуть на более позднем этапе процесса.

Особенности методологии

Основной особенностью методологии Waterfall является то, что она не допускает гибкости. Вы должны закончить одну фазу, прежде чем начинать следующую.

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Важно: команда, которая трудится над проектом, не сможет двигаться вперед, пока не решит все проблемы. Более того, команда не сможет устранять ошибки или технический долг, если она уже перешла к следующему этапу проекта.

Особенности каскадной модели

Последовательный подход. Водопадная модель предполагает последовательный подход к разработке проекта, при котором каждый этап проекта завершается перед переходом к следующему.

Управление документами. Waterfall в достаточной степени опирается на документацию, для того чтобы проект был четко определен, а команда проекта работала с четким набором целей.

Контроль качества. В модели водопада большое внимание уделяется контролю качества и тестированию на каждом этапе проекта, чтобы убедиться, что конечный продукт соответствует требованиям и ожиданиям международной стороны.

Строгое планирование. Waterfall включает в себя строгое планирование процессов и результатов, которые тщательно продуманы и контролируются на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Методология разработки используется в случае необходимости в высокоструктурированном и систематическом подходе.

Плюсы и минусы водопадной модели

Как любой продукт, методология разработки Waterfall имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества

Предоставляет возможность большим или меняющимся командам работать вместе для достижения общей цели. Предоставляет дисциплинированную и структурированную организацию. Дает простой метод для понимания, выполнения и организации задач. Облегчает управленческий контроль в зависимости от сроков. Формирует хорошие привычки кодирования, сначала определяя, а затем реализуя дизайн. Предоставляет легкий доступ к ранним изменениям конструкции и технических характеристик системы. Четко определяет этапы и сроки.

Недостатки

Обнаружение недостатков конструкции часто означает, что нужно начинать все с нуля. Не учитывает обратную связь от пользователей или клиентов в середине процесса и вносит изменения на основе результатов. Исправление ошибок не учитывается. Модель плохо учитывает изменения, корректировки объема и обновления. Работа на разных этапах не дублируется, что снижает эффективность. Проекты не создают рабочий продукт до более поздних стадий. Не идеальная модель для сложных и рискованных проектов.

Когда применяется Waterfall?

Waterfall чаще всего используется в разработке программного обеспечения и продуктов, реже — в других проектах и отраслях.

Водопадную модель целесообразно использовать только в том случае, если ваш проект соответствует следующим критериям:

Все требования известны, ясны и фиксированы.

Нет двусмысленных требований.

Проект короткий и простой.

Среда разработки стабильна.

Ресурсы достаточно подготовлены и доступны.

Инструменты и методы стабильны, а не динамичны.

Если проект не соответствует этому описанию, рассмотрите одну из следующих наиболее распространенных альтернатив каскадной модели: Agile, Scrum, Kanban. Эти проекты отличаются от водопадного, они гибкие, что много значит для проектирования бизнес-моделей.

В чем отличия Waterfall от Agile?

Методология Agile — гибкий интерактивный подход, который позволяет быстро адаптироваться к меняющимся требованиям проекта и достигать высоких результатов в короткие сроки.

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Десять отличий между каскадным и гибким методами управления проектами:

Роли. Waterfall строго распределяет роли между членами команды проекта с конкретными обязанностями и ответственностью. Напротив, Agile дает членам команды возможность сотрудничать с различными аспектами проекта с течением времени, что приводит к самоорганизующейся структуре команды.

Планирование. Планирование в Waterfall — линейный процесс, который выполняется в начале проекта, все требования и цели подробно излагаются заранее. Напротив, гибкое планирование — это непрерывный процесс на протяжении всего жизненного цикла проекта, в который вносятся корректировки по мере появления новой информации или требований.

Объем. Методология «Водопада» обычно препятствует внесению изменений в объем проекта, даже если запросы на изменения используются правильно. Это связано с тем, что методология требует больших затрат времени на начальном этапе, чтобы составить правильный план, что может сделать изменения более дорогостоящими после начала проекта. Гибкая методология адаптируется к изменениям масштаба быстрее, и команда разработчиков тоже может адаптироваться достаточно быстро в зависимости от изменения требований.

Временные рамки. Waterfall предназначен для долгосрочных проектов с заранее установленными сроками. Проект выполняется линейно, каждый этап зависит от предыдущего. Agile использует короткие итерации для того, чтобы быстро получить результат, из-за этого команды быстро корректируют планы с течением времени.

Скорость. Каскадные проекты занимают больше времени, поскольку все требования должны быть согласованы до начала разработки. Гибкие проекты реализуются быстрее, чем водопадные проекты, из-за итеративных циклов разработки.

Доставка. Agile позволяет быстро реализовывать проекты с коротким жизненным циклом, поскольку каждая итерация создает работоспособный продукт. Водопад требует выполнения всех задач, прежде чем можно будет выпустить какую-либо работу.

Гибкость. Agile побуждает команды быстро и адаптивно реагировать на изменения в процессе разработки. Waterfall менее гибок и устойчив к изменениям после определения объема проекта.

Тестирование. Тестирование очень важно для гибких и каскадных методологий, но подходы существенно различаются. Agile делает упор на поэтапное тестирование для выявления и решения проблем на протяжении всего процесса разработки. В Waterfall тестирование обычно проводится ближе к концу проекта.

Документация. Agile опирается на минимальную документацию, уделяя особое внимание самоорганизации команды. Waterfall, напротив, во многом полагается на детальное документирование каждого шага, чтобы гарантировать, что все члены команды находятся на одной волне.

Коммуникация. Agile делает упор на неформальное общение между людьми. В Waterfall общение носит более формальный характер: подробные планы общения и отчеты о ходе работы доступны нескольким заинтересованным сторонам.