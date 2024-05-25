В мире изменений, где постоянное развитие и адаптация становятся залогом успеха, модель управления изменениями ADKAR приобретает все большее значение. Эта модель помогает компаниям структурировать и управлять изменениями в компании, что в перспективе позволяет достичь целей.
В статье узнаете, что такое модель ADKAR, зачем ее применять недостатки и примеры применения.
Содержание
- Что такое модель ADKAR
- Зачем и где применять модель ADKAR
- Преимущества и недостатки модели ADKAR
- Этапы модели ADKAR
- Как применять модель?
- Примеры использования
- Итоги
Что такое модель ADKAR
ADKAR (аббр. Awareness Desire Ability Reinforcement). Эта модель была разработана Джеффом Хиаттом, основателем компании Prosci, в конце 1990 годов. Модель изменений ADKAR ориентирована на изменение поведения сотрудников и организационных структур, помогая им адаптироваться к новым условиям.
Основная цель модели ADKAR — определить, на каком этапе изменений находится организация или отдельные сотрудники, и предоставить нужные инструменты и подходы для преодоления трудностей. Модель ADKAR используется для управления изменениями как на уровне всей компании, так и на уровне отдельных сотрудников.
Зачем и где применять модель ADKAR
Модель ADKAR применяется в различных сферах и ситуациях, где требуется изменить поведение и адаптироваться новым условиям. ADKAR позволяет:
- Внедрять новые технологии. Помогает сотрудникам адаптироваться к новым инструментам и системам.
- Реорганизовывать структуру компании. Обеспечивает плавный переход при изменении организационной структуры.
- Вносить изменения в корпоративной культуре. Поддерживает процесс трансформации корпоративных ценностей и норм поведения.
- Создавать новые бизнес-процессы.
Модель особенно полезна для крупных компаний с комплексной структурой, где изменения затрагивают множество сотрудников и подразделений. Она также эффективна в малых и средних компаниях и помогает управлять изменениями более структурировано и предсказуемо.
Читайте по теме:
VUCA-мир: что это за модель и как с ней работать
PDCA или цикл Деминга: этапы по улучшению процессов в бизнесе в целом, и в IT-сфере в частности
Многие серьезные вопросы решаются именно за счет ADKAR. Пример разберем ниже.
Преимущества и недостатки модели ADKAR
Преимущества:
- Структурированность. Этапы модели ADKAR разбиты на конкретные шаги, что позволяет легко следовать плану и контролировать процесс изменений.
- Фокус на людях. ADKAR ориентирована на индивидуальные потребности сотрудников, что повышает уровень принятия изменений.
- Гибкость. Модель ADKAR может применяться в различных отраслях и для разных типов изменений.
- Простота применения. Понятные и четкие этапы ADKAR делают модель доступной для понимания и использования на практике.
Недостатки:
- Требует времени. Полный цикл ADKAR может занять значительное время, особенно в крупных организациях.
- Необходимость постоянной поддержки. Для успешного внедрения изменений требуется постоянная поддержка и контроль.
- Зависимость от корпоративной культуры. В компаниях с устойчивыми негативными стереотипами и сопротивлением изменениям модель может быть менее эффективной.
Этапы модели ADKAR
Этапы модели ADKAR состоят из пяти основных шагов, которые нужно пройти, чтобы внедрить изменения.
Осведомленность
Важно донести до сотрудников причины и цели изменений, чтобы они понимали, почему это важно. Для этого можно использовать каналы коммуникаций: презентации, собрания или информационные бюллетени.
Желание
На этом этапе важно создать у сотрудников желание поддержать изменения. Это достигается через мотивационные программы, личные примеры лидеров компании. Важно, чтобы сотрудники увидели личную и профессиональную выгоду от грядущих изменений.
Читайте по теме:
9 из 10 IT-компаний используют Agile. Как понять, нужен ли он вам
Холакратия в действии. Пошаговая инструкция, как достигать результатов без вертикальной иерархии
Знание
Этап знания предполагает предоставление сотрудникам необходимой информации и навыков для успешного внедрения изменений. Это включает обучение, тренинги, инструкции и другие образовательные мероприятия. Сотрудники должны четко понимать, что от них требуется и как они могут внести вклад в процедуру изменений в компании.
Способность
Этот этап фокусируется на обеспечении сотрудников необходимыми ресурсами и инструментами для изменений. Открывается доступ к технологиям, помощь со стороны менеджеров и экспертов, а также практическое применение новых навыков.
Подкрепление
Последний этап модели заключается в закреплении изменений через регулярную поддержку и мониторинг. Это достигается через поощрения, регулярную обратную связь и оценку результатов. Важно, чтобы сотрудники чувствовали постоянную поддержку и понимали, что изменения являются долгосрочными.
Как применять модель?
Применение модели ADKAR требует системного подхода и планирования. Вот несколько шагов, которые помогут внедрить модель в организацию:
- Определите, на каком этапе сотрудники и организация.
- Разработайте подробный план по модели ADKAR.
- Убедитесь, что сотрудники понимают причины и цели изменений.
- Предоставьте знания и навыки через развитие и тренинги.
- Поддерживайте и мотивируйте сотрудников.
- Оценивайте прогресс и вносите необходимые корректировки.
Примеры использования
Рассмотрим подробно, в чем суть модели изменений ADKAR на конкретных примерах.
Пример 1. Внедрение новой информационной системы:
- Компания хочет внедрить новую информационную систему для того, чтобы улучшить рабочие процессы. Применив модель ADKAR, компания достигла поставленных целей.
- Осведомленность. Руководитель компании провел серию встреч и презентаций, объясняя сотрудникам, зачем нужна новая система, какие преимущества она принесет и какие проблемы решит.
- Желание. Руководитель задействовал мотивационные программы, которые поощряли сотрудников за поддержку и участие в процессе.
- Знание. Сотрудникам предоставили доступ к обучающим материалам и тренингам. Были организованы вебинары и практические занятия, где сотрудники получили навыки.
- Способность. Сотрудники получили поддержку IT-отдела и внешних консультантов. Руководитель создал группы поддержки, которые помогали решать возникающие вопросы.
- Подкрепление. Руководство регулярно оценивало прогресс, проводило опросы и собирало обратную связь. Успешные кейсы отмечены и поощрены, что способствовало закреплению изменений.
Пример 2. Изменение корпоративной культуры:
- Бизнесмен решил изменить корпоративную культуру, чтобы стать более инновационным и ориентированным на клиента. В этом процессе была использована модель ADKAR.
- Осведомленность. Для сотрудников был проведен митап, на котором они узнали о новой миссии и ценностях компании. Использовались корпоративный портал и новостные рассылки для закрепления идеи.
- Желание. Лидеры компании презентовали новые ценности, и смогли показать, как использовать их на практике.
- Знание. Для сотрудников были организованы тренинги и семинары, направленные на развитие новых компетенций и поведения. Внимание уделялось развитию навыков работы с клиентами и инновационного мышления.
- Способность. Сотрудники получили доступ к ресурсам, которые нужны для реализации новых подходов. Были созданы команды поддержки, которые помогали адаптироваться к изменениям.
- Подкрепление. Компания внедрила систему оценки и поощрения, которая помогала закрепить нормы и поведение. Регулярные опросы и встречи сдерживали процесс и вносили корректировки.
Пример 3. Реорганизация структуры компании:
- Если вы решили провести реорганизацию, чтобы улучшить взаимодействие между подразделениями и сократить издержки, модель ADKAR поможет справиться с этой задачей.
- Осведомленность. Проведите встречу с ключевыми сотрудниками и объясните важность реорганизации. Подготовьте информационные материалы, которые описывают ожидаемые результаты.
- Желание. Организуйте рабочие группы, в которые будут входить представители различных подразделений. Это создаст чувство вовлеченности и ответственности за результат.
- Знание. Проведите специальные тренинги для менеджеров, чтобы те управляли изменениями в командах.
- Способность. Предоставьте нужные инструменты и ресурсы для новой структуры. Поддержите сотрудников самостоятельно, и делегируйте это HR и IT-отделу.
- Подкрепление. Регулярные встречи и обратная связь помогут отслеживать прогресс и вносить корректировки. Введите новые метрики для оценки эффективности реорганизации и поощрения за достижения.
Пример 4. Введение новых бизнес-процессов:
- Предприниматель решил оптимизировать бизнес-процессы для повышения конкурентоспособности. Внедрение изменений проводилось с использованием модели ADKAR.
- Осведомленность. Предприниматель информировал сотрудников о планируемых изменениях через внутренние каналы коммуникаций. Были организованы сессии вопросов и ответов, чтобы устранить возможные недопонимания.
- Желание. Предприниматель продемонстрировал приверженность новым процессам. Созданы программы поощрения за полноценное участие и предложения по улучшению процессов.
- Знание. Сотрудники прошли обучение по новым бизнес-процессам. Подготовлены подробные инструкции и руководства, а также проведены практические занятия.
- Способность. Команды поддержки помогали сотрудникам адаптироваться к новым условиям.
- Подкрепление. Регулярная обратная связь помогала закрепить новые процессы. Были введены системы поощрения за достижения.
Итоги
Модель управления изменениями ADKAR представляет собой инструмент для управления изменениями, ориентированный на потребности сотрудников и организационных структур. Использование модели ADKAR способствует внедрению изменений, улучшению производительности и созданию позитивной корпоративной культуры.
При правильном применении модели ADKAR компании могут не только достигать целей, но и создавать основу для будущего роста и развития. Важно помнить, что управление изменениями требует участия лидеров, тщательного планирования и постоянного контроля. Ответы на вопросы модели ADKAR и постоянная вовлеченность помогают добиваться поставленных целей.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
25 мая 2024
25 мая 2024
25 мая 2024