Мексика названа лучшим направлением для экспатов

Согласно новому отчету Internations, глобального сообщества людей, которые живут и работают за границей, мексиканские экспаты являются самыми счастливыми в мире. Мексика названа лучшим выбором для работы и жизни за границей. 90% из переехавших сюда говорят, что они довольны своей жизнью. В среднем по миру этот показатель составляет 72%.
В отчете Expat Insider приведен рейтинг 53 направлений на основе пяти индексов: качества жизни, легкости обустройства, работы за границей, личных финансов и индекса «базовых потребностей экспата», среди которых жилье, административные органы, язык и цифровая жизнь.
Эмигранты, живущие в Мексике, высоко оценивают страну за то, насколько легко там обосноваться, а также за дружелюбие местных жителей и легкость создания собственного сообщества.
Международные работники говорят, что к мексиканской культуре легко адаптироваться, а благодаря доступной стоимости жизни можно легко найти жилье. Несмотря на то, что политическая стабильность здесь ниже, эмигранты высоко оценивают местные возможности для отдыха.
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Испания занимает второе место среди лучших направлений для экспатов. 87% довольны своей жизнью за границей благодаря развитой сфере досуга (например, доступу к спортивным развлечениям и умеренному климату). Приезжие ценят хороший баланс между работой и личной жизнью, хотя примерно каждый третий недоволен местным рынком труда.
Тройку лидеров замыкает Панама. Опрошенные отмечают, что здесь легко заводить друзей, они чувствуют свою финансовую безопасность и 81% в целом счастливы.
Список топ-10 лучших мест для проживания и работы экспатов выглядит следующим образом.
- Мексика
- Испания
- Панама
- Малайзия
- Тайвань
- Таиланд
- Коста-Рика
- Филиппины
- Бахрейн
- Португалия
Многие страны из списка имеют высокие показатели в таких областях, как дружелюбие, легкость обустройства, развлечения и баланс между работой и личной жизнью, но более умеренные с точки зрения предлагаемых ими карьерных возможностей.
Для экспатов, ориентированных на карьеру, подойдет Тайвань: здесь отмечается наиболее высокая удовлетворенность работой по сравнению с коллегами по всему миру. Международные работники на Тайване указывают на гарантии занятости, сильную местную экономику и справедливую оплату труда.
У нескольких популярных направлений, в том числе Мексики, Испании, Панамы и Португалии, есть собственные цифровые визы кочевников, что еще больше стимулирует удаленных работников по всему миру начинать новую жизнь в другой стране.
Также в число самых популярных направлений для экспатов входят Кувейт, Норвегия, Турция, Южная Корея и Германия. Эмигранты, живущие в Кувейте, Норвегии и Южной Корее, говорят, что им трудно освоиться и найти новых друзей, а те, кто переехал в Турцию и Южную Корею, утверждают, что недовольны высокими требованиями в местной рабочей культуре.
Фото на обложке: Unsplash
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