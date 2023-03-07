Охота за милями: зачем люди летают по миру, не покидая аэропорты

Mileage runs или «поездки за мили» — это путешествия, пункт назначения которых не важен. Их цель состоит в том, чтобы набрать нужное количество миль и получить или сохранить элитный статус в программах лояльности авиакомпаний. В материале — о том, почему люди решаются на такие поездки и актуален ли тренд сейчас, когда стоимость билетов выше, а рейсов меньше.

Расцвет «поездок за мили»

Авиакомпании начали разрабатывать программы лояльности и награждать часто летающих пассажиров бесплатными рейсами с 1980-х годов. Со временем программы усложнялись: появились уровни статуса на основе собранных миль, а также возможность получать двойные и тройные мили за некоторые поездки.

Как следствие, возникли mileage runs. Их популярность взлетела в начале 2000-х годов, когда появились рассылки, форумы и сайты о путешествиях, где люди узнавали о тренде и находили выгодные поездки.

Идеальный вариант — длительный перелет по относительно низкому тарифу. По словам экспертов из сообщества, для «эконома» он не должен превышать $0,04-0,05 за каждую заработанную милю, а для бизнес- и первого класса — $0,06-0,07.

Пик таких поездок приходится на конец года, когда люди пытаются получить определенное количество миль, чтобы перейти на желаемый уровень.

В традиционном формате путешественник не покидает аэропорт, но многие все же проводят в пункте назначения от нескольких часов до пары дней.

В 2006 году один из обозревателей индустрии авиаперевозок подсчитал, что ежегодно пассажиры выполняют 1 млн поездок ради статуса в программе лояльности. Согласно мартовскому опросу The Hustle, из примерно 550 обладателей элитного статуса около 63% совершали «поездку за мили» по крайней мере один раз.

Несколько лет назад Канон Козад, технический консультант из Канзас-Сити, заметил, что ему не хватает несколько тысяч миль, чтобы сохранить статус в программе American Airlines. Поэтому из Канзас-Сити он полетел в Чикаго, а затем в Сиэтл, Лос-Анджелес и Финикс, после чего вернулся в Канзас-Сити. Козад не покидал аэропорт ни в одном из городов.

«Это было неразумно, — сказал Козад. — Но я обосновал это в своей голове тем, что продолжу получать ощутимые преимущества в течение следующего года».

Зачем это нужно

Козад путешествовал за мили ради комфорта. По его мнению, авиакомпании делают перелеты все «менее приятными», поэтому, получив преимущества элитного статуса, стоит за них держаться.

Элитный статус дает различные привилегии в зависимости от авиакомпании.

Меньше очередей в аэропорту, возможность пройти на посадку раньше и бесплатная перевозка зарегистрированного багажа.

Такие путешественники, как правило, первыми получают места на замещающих рейсах при задержках, вызванных погодными условиями или неполадками.

Некоторые уровни лояльности увеличивают пройденные мили в 1,5-2 раза, что помогает быстрее накапливать бонусные баллы.

Повышение класса обслуживания — еще одна причина потратить $1-2 тыс. на случайные поездки, чтобы сэкономить в долгосрочной перспективе.

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Обладатели элитного статуса с большей вероятностью смогут повысить свой класс обслуживания до первого или бизнес-класса. На внутреннем рейсе такая услуга может обойтись в несколько сотен долларов и в несколько тысяч на международном, где места первого класса достигают $10 тыс.

Крис Карли, владелец и редактор сайта Eye of the Flyer, утверждает, что каждый человек видит свою ценность в таких поездках. Карли нравится летать на самолетах и посещать аэропорты, особенно вместе с женой, такой же поклонницей mileage runs.

«Так мы с женой проводим время на свиданиях, потому что любим путешествовать, — говорит Карли. — Нам нужно отключить телефоны. Нас ничто не отвлекает. У нас есть время посидеть и поговорить».

Тренд остался в прошлом?

Сейчас «поездки за мили» менее распространены и уже не так эффективны, как в 2000-х и начале 2010-х годов. На то есть несколько причин.

Примерно с 2015 года такие авиакомпании, как американские Delta Air Lines и United Airline, перестали присуждать статус только за мили. Теперь также учитывается стоимость билетов, класс обслуживания и сумма, потраченная по кредитным картам авиакомпаний.

Дешевых тарифов стало меньше, из-за чего сложнее копить мили с низкими затратами. Например, Delta Air Lines и вовсе не начисляет мили за перелеты в классе Basic Economy.

Поскольку расходы по кредитным картам также учитываются, элитный уровень начали получать больше путешественников, что ослабляло преимущества. Так в некоторых авиакомпаниях этого статуса можно достичь, даже не садясь в самолет.

Раньше люди тратили на mileage runs относительно небольшие суммы — и в результате получали статус, дающий существенные привилегии. Теперь такие поездки целесообразны только для бизнес-путешественников и тех, кто научился извлекать выгоду в рамках новых правил.

Так, часто летающие пассажиры покупают билеты у авиакомпаний-партнеров, таких как AeroMexico для Delta Air Lines, отмечает Рене де Ламбер, который раньше управлял сайтом Eye of the Flyer и отвечал за рассылки для mileage runners. В таком случае можно получать мили без ограничений несмотря на низкую стоимость билета.

С тех пор как началась пандемия, де Ламбер, обладатель элитного статуса в Delta Air Lines, стал сомневаться в пользе «поездок за мили». Причина, по его мнению, в том, что цены на билеты крайне высоки, качество обслуживания снизилось, а «элитных» путешественников стало слишком много из-за того, что авиакомпании продлили статус 2019 года до 2022 года.

Повысить класс обслуживания было сложнее и раньше, поскольку авиакомпании придумали новые стратегии для продажи мест в первом классе. Теперь это еще более редкое явление, так как после пандемии сократилось количество рейсов.

В 2023 году Delta Air Lines изменила свою программу лояльности: чтобы получить самый высокий статус, теперь нужно потратить на перелеты от $20 тыс., а не $15 тыс., как это было в последние годы. В результате привилегии могут быть доступны меньшей группе людей. Кроме того, снижается и ценность mileage runs, смысл которых в том, чтобы тратить меньше денег.

По словам де Ламбера, 2022 год «стал последним», когда он ездил за мили.

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