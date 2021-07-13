Банки просят бизнес согласовывать «подозрительные» сделки: что об этом думают предприниматели

RB также узнал, какие операции в настоящее время вызывают больше всего вопросов у банков и как лучше поступать клиентам, у которых открыты счета в нескольких финансовых организациях.

Предварительное согласование нетипичных сделок малого и среднего бизнеса (МСБ) с банками позволит избежать блокировок счетов и увеличит долю одобренных операций, но в то же время приведет к дополнительным расходам и издержкам для предпринимателей, заявили RB.ru опрошенные представители бизнес-сообщества.

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Банки попросили предпринимателей согласовывать с ними нетипичные сделки, чтобы избежать блокировки счетов из-за подозрений в непрозрачности бизнеса и отмывании средств. В Ассоциации банков России посчитали, что уведомительный характер общения с банком и планирование сделки — лучший вариант решения для бизнеса. Ожидается, что это сделает работу МСБ прозрачной и понятной для кредитных организаций.

Почему банки отказывают в проведении операций

Еще несколько лет назад отказы в проведении операций были распространенным явлением. Банки соревновались в размере комиссии за закрытие счета в связи с отказом в обслуживании — она доходила до 10, 15, а иногда и до 30% от остатка на дату закрытия счета, вспоминает предприниматель и автор проекта «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая.

Ситуация изменилась к 2020 году благодаря разъяснительной работе мегарегулятора, историям предпринимателей и самим банкам, однако и по сей день встречаются ситуации, когда компания или ИП ведут деятельность несколько месяцев, а затем банк приостанавливает операции.

Банки приостанавливают дистанционное банковское обслуживание (ДБО) на расходные операции, а не блокируют счета, уточняет сооснователь и директор по маркетингу банка для бизнеса «Бланк» Дмитрий Салатов. Зачастую это происходит из-за вопросов сотрудников банка по легитимности операций.

«Клиенты не указывают в назначении платежа, за какие работы или услуги зачислены деньги, за что списывают деньги. Это очень осложняет понимание бизнеса. Много вопросов вызывает деятельность клиента, когда не видим платежей, сопутствующих бизнесу (налоговые отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, выплату заработной платы, арендные платежи, хозяйственные расходы). Поэтому мы рекомендуем клиентам, у которых открыты счета в разных банках, разделять оплату», — поясняет Салатов.

Часто возникают вопросы по переводам на карты физических лиц, корпоративные карты, операции по переуступке прав требования, переводы собственных средств в другие банки, добавляет он.

Подозрительным в глазах банка будет большой объем снятия наличных, отсутствие платежей, указывающих на наличие реальной деятельности: зарплата и налоги с нее, арендные платежи, плата за интернет, телефонию, рекламу и маркетинг, юристам и бухгалтеру, за полиграфию и материалы для производства, перечисляет в свою очередь предприниматель Наталья Горячая.

Еще одна особенность, по словам Горячей, заключается в том, что раньше больше жалоб поступало от клиентов-юрлиц, сейчас все больше вопросов задают ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения.

«Предприниматель получает деньги за свой товар или продукцию собственного производства на расчетный счет, а закупку делает за наличные. Получается, что банк не видит расходы ИП, и задает вопросы, внятного ответа на которые у клиента нет», — говорит автор проекта «Делаем бизнес вместе».

Что изменят дополнительные согласования

Банковский сектор скорее всего имел в виду не согласование операций, а предварительное уведомление, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель отделения Партии Роста в Липецкой области Вадим Ковригин. По его мнению, если согласование будет происходить в добровольном для предпринимателей порядке и по удобным каналам связи, то число блокировок может уменьшиться.

«В клиентоориентированных банках, у которых задача не взять с бизнеса комиссию при закрытии счета за совершение подозрительных операций, а помочь правильно работать, уже давно есть либо отдельная опция дополнительной проверки операций, либо она включена в один из тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. Хотелось бы, чтобы такой сервис был повсеместным», — отметила предприниматель Наталья Горячая.

Инициатива поможет сделать отношения между банками и предпринимателями более прозрачными, полагает гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Предупредительный характер отношений увеличит долю одобренных операций, однако есть и ряд минусов — дополнительные согласования усложняют операционные процессы, затягивают сроки оплаты, а значит приводят к дополнительным расходам и издержкам.

«Также это нововведение с большой вероятностью снизит гибкость малого бизнеса, которому часто приходится менять вектор реализуемых товаров и услуг, подстраиваясь под спрос на рынке, менять поставщиков и контрагентов. Потому что каждая такая перестройка гипотетически для банка может попадать в раздел нетипичных операций, вызвать вопросы и тормозить работу предпринимателей», — предупреждает Ускова.

Единственный плюс уведомлений — возможность избежать долговременных разбирательств в банке в случае блокировки счета или крупной суммы денег, говорит директор по развитию Ecwid в России Владимир Тарасов.

«Инициативу оцениваю как дополнительное закручивание гаек, так как банки по большей части перекладывают на бизнес свои риски попасть под санкции со стороны контролирующих органов. С другой стороны, для подавляющего большинства бизнесов ничего не изменится, так как у них большую часть составляют рутинные финансовые операции, которые не вызывают вопросов», — говорит Тарасов.

Знакомство с деятельностью клиента и планируемыми переводами хорошо влияет на дальнейшее обслуживание, не согласен сооснователь банка «Бланк» Дмитрий Салатов. «Если сотрудники банка уже будут знакомы с клиентом, будут знать его деятельность, иметь в наличии документы под платеж — платеж пройдет быстро и без лишних вопросов к клиенту», — уверен он.

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