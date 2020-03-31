Коронавирус сорвал туры многих музыкантов. Вместо живых концертов они стали проводить прямые эфиры на Twitch

В числе этих музыкантов оказался и Марк Ребиллет: во время трансляции на Twitch он зацикливает звуки фортепиано и слегка напевает, на ходу создавая джазовую лоу-фай мелодию. В этот момент он должен был выступать в Австралии, но тур сорвался из-за вспышки коронавируса. Ребиллет надеется, что Twitch поможет сократить финансовый ущерб от отмененных шоу. «Я просто пытаюсь выжить, а Twitch обладает самым высоким потенциалом с точки зрения заработка на стримах», — говорит он.

Ребиллет стал частью быстрорастущего сообщества музыкантов, которые мигрируют на цифровые платформы, чтобы запускать quaranstreams (от англ. quarantine и stream). Многие известные артисты, такие как Charli XCX, John Legend и Diplo, выбирают для этого Instagram, но подавляющее большинство инди-музыкантов стремится в Twitch.

Instagram — простой способ охватить большое количество людей, но Twitch предлагает больше способов заработка. «Эта площадка больше сфокусирована на финансах», — подтверждает Ducky, музыкант и Twitch-стример с опытом. «Twitch поддерживает разные виды подписок и донатов. Люди могут подписаться на канал бесплатно через учетную запись Amazon Prime. Поклонники могут перечислять небольшие суммы через такие инструменты, как Cheers. Другие платформы обычно платят только за доход от рекламы или количество показов», — объяснила она.

Другими словами, заработок в Twitch становится спасением для многих независимых артистов, потому что коронавирус серьезно повлиял на индустрию: по всему миру закрываются концертные площадки и запрещаются массовые мероприятия.

«Многие музыканты будут далеко не в порядке в следующие шесть месяцев без гастролей. Они пытаются наладить стримы в Twitch прямо сейчас, чтобы заработать и выжить», — говорит Ducky.

Бюджет Ребиллета пополняют несколько источников: YouTube, продажа мерча, донаты с PayPal и стриминговые гонорары. Но он говорит, что основную часть денег приносят концерты. Это норма для большинства американских музыкантов. Исследование, проведенное Ассоциацией исследований музыкальной индустрии, показало, что средний артист из США обладает тремя источниками дохода, причем большую часть денег приносят живые выступления. Таким образом, неожиданная отмена шоу на месяцы вперед может иметь серьезные финансовые последствия.

Джим Томашевски (он же JSTJR) — еще один музыкант, который обратился к Twitch ради заработка. В прошлом году он занимался развитием своего YouTube-канала, но решил проводить прямые эфиры на Twitch, так как это более целесообразно с финансовой точки зрения. «В прошлом году я жил от гонорара до гонорара, но мне не приходилось беспокоиться. Расписание было заполнено, а выступления запланированы на месяцы вперед. Это было немного ново для меня. Теперь у меня не будет концертов неопределенно долгое время. Многие люди считают, что все музыканты богаты, но они не совсем хорошо представляют себе ситуацию. Она выглядит довольно мрачно», — делится Томашевски.

Стрим Томашевски

Ребиллет, Томашевски, Ducky и другие артисты создали еженедельные графики Twitch-стримов. В частности, Ducky выпускает треки по понедельникам, а диджей-сеты Томашевски можно услышать по понедельникам, средам и пятницам.

Случаются и неприятности. Например, Ребиллет получил 24-часовой бан после своего первого прямого эфира за то, что снял рубашку и «пел о сексе» (его аккаунт уже восстановлен). При этом похоже, что поклонники рады видеть музыкантов в Twitch: они интересуются их планами и с радостью заполняют чаты.

По словам артистов, пока Twitch приносит только часть денег, потерянных из-за отмены концертов, но они верят, что доход станет более стабильным. Многие из них говорят, что намерены остаться в Twitch и после того, как ситуация придет в норму. «Могу ли я прожить на то, что приносит Twitch? Абсолютно точно нет. Но я думаю, что стримы станут важной частью работы музыканта. Это то, что неизбежно произойдет в будущем», — считает музыкант Сэм Фогель, использующий псевдоним Jauz.

Опытные артисты-стримеры из Twitch, такие как Ducky, с осторожным оптимизмом наблюдают за наплывом. Крупные артисты могут привлечь на платформу множество новых поклонников музыки, но они также могут разрушить существующие сообщества. «У Twitch есть этикет. У Twitch есть культура, с которой стоит познакомиться, особенно если вы собираетесь выйти на платформу с собственной аудиторией», — убеждена она.

По словам Ducky, новички на Twitch могут сделать две вещи, чтобы поддержать друг друга. Первая — это «рейды» (raids), когда в конце трансляции стример направляет зрителей на канал другого человека. Вторая — автохостинг, который позволяет транслировать прямой эфир другого пользователя. «Что делает музыкант, который отправляется на гастроли? Он выбирает себе саппорт. Вот так я вижу ″рейды″ и автохостинг. Это возможность прорекламировать других артистов», — отметила Ducky.

Для поклонников музыки в Twitch тоже есть преимущества: эта площадка позволяет посмотреть на исполнителей в новой, более камерной, обстановке. И хотя для многих артистов это прежде всего дополнительный способ заработка, они тоже видят важное преимущество Twitch: создание связи с внешним миром. «Я всегда чувствовал себя человеком, который находится рядом с поклонниками, а не звездой, которой они должны восхищаться. Мы вместе», — подтвердил эту мысль Томашевски.

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Фото: Twitch