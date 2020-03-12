Twitch-стримеры буквально зарабатывают тысячи долларов во сне

Twitch — стриминговый сервис, который специализируется на трансляциях видеоигр и позволяет геймерам получать донаты от зрителей. Но некоторые пользователи платформы зарабатывают иначе: они включают камеру перед тем, как уйти спать.

За несколько мгновений до того, как заснуть в прямом эфире на Twitch, стример Мэтью Mizkif Ринаудо подумал о том, как сильно разозлится его мама, если он расскажет, что зарабатывает во сне.

«Она думает, что я сейчас ничего не делаю. Подождите, пока она узнает, что я буквально сплю и зарабатываю», — пошутил Ринаудо перед своими зрителями.

Ринаудо включил бота, который позволяет зрителям отправлять видео, если они сделали денежное пожертвование, и отправился спать. В правом верхнем углу экрана воспроизводились клипы, но большую часть экрана занимал сам Ринаудо, лежащий на спине или на боку. Он проснулся на $5 600 богаче. Чтобы показать, что он не безразличен к происходящему, Ринаудо подарил Nintendo Switch одному из завсегдатаев его стримов.

Новейший тренд на Twitch — это сон. В последние несколько недель стримеры направляют камеры на свои кровати и засыпают. В это время зрители отправляют им небольшие суммы. Несколько стримеров называют это «сонными вечеринками».

«Полагаю, пришло время отправиться в постель», — сказала Twitch-стример и модель Кейтлин Amouranth Сирагуза. Было шесть утра, и в последние несколько часов она осторожно царапала микрофон и шептала в него, ведя ASMR-стрим с приятной фортепианной музыкой. Чат начал разрываться от пожеланий спокойной ночи. Сирагуза предложила поклонникам отправлять пожертвования и подписываться, каждые 20 подписок отодвигали ее будильник на час. Затем она включила звуки дождя и пошла спать.

В чате этого стрима один зритель спросил: «Люди на самом деле смотрят, как она спит всю ночь?» Другой ответил: «Я хочу видеть, как она спит, каждую ночь. Я влюблен в нее».

Восемь часов спустя Сирагуза проснулась, оделась и запустила стрим уже с видеоигрой.

Кейси Kaceytron Кэвинесс говорит, что идея интернет-трансляции сна пришла ей в голову пару месяцев назад в походе, когда она решила оставить камеру включенной и проснулась с почти двумя тысячами зрителей. «Думаю, им становится интереснее, когда они пытаются разбудить меня утром», — говорит девушка. В большинстве ночных стримов подписчики могут отправить деньги, чтобы бот прочитал их сообщение вслух. «Это действительно хороший доход для меня», — отметила Кэвинесс. Она говорит, что зрители также любят слышать ее последние бессвязные мысли перед засыпанием.

Ночные стримы действительно снова входят в моду, но самый известный из них был проведен в 2017 году. Видео под названием «Как я заработал $5 тысяч, проспав восемь часов», которое посмотрели 3,8 млн человек, снял известный шутник и бывший стример Twitch Пол Ice Poseidon Денино. Подписчики отправляли донаты вместе со звуками выстрелов и стука в дверь, а также дабстеп-каверами на произведения для волынки. Денино время от времени просыпался, бросал подушку в камеру или делал выговор зрителям. Легендарный стример Нарцисса Райт тоже устраивала трансляцию своего короткого отдыха, но отметила, что в прошлом из-за этого у нее были проблемы с Twitch.

У сонных стримов есть много общего с ASMR-видео и японскими кафе, где посетители вносят почасовую плату, чтобы пообниматься и почувствовать близость с человеком, которого они никогда не встречали. В последнее время Twitch-стримы из категории «просто поговорить» приобрели огромную популярность отчасти потому, что тысячи зрителей жаждут общения. Секрет привлекательности Twitch — это интерактивность, которая приближает поклонников к их кумирам. Наблюдая за тем, как спит стример, и, возможно, представляя себя рядом с ними, люди чувствуют себя менее одиноко. Эта тенденция вышла за пределы Twitch: TikTok-блогеры недавно тоже стали проводить ночные трансляции.

Иногда Twitch-стримеры засыпают перед камерой не из-за желания стать ближе к поклонникам или подшутить над ними, а по более очевидной причине: из-за усталости. Иногда после целого дня игр и попыток развлечь множество зрителей они случайно отключаются. Тысячи людей наблюдали, как World of Warcraft-стример задремал, ожидая, когда серверы игры позволят ему войти в систему. В прошлом году Hearthstone-стример случайно уснул, а после пробуждения обнаружил, что за ним наблюдают 200 человек.

Twitch-стримеры сохраняют популярность и хороший заработок, если находятся онлайн как можно дольше. Это не так приятно, как кажется. Топовый Fortnite-стример Тайлер Ninja Blevins однажды пожаловался, что на 48 часов оказался в офлайне и потерял 40 тысяч подписчиков на Twitch. Одним из последствий такого порядка дел стал марафонский стриминг, опасная и распространенная практика, когда Twitch-стримеры играют в прямом эфире несколько дней подряд, пытаясь поймать каждый часовой пояс.

«Большинство стримов истощают. Этот же был полной противоположностью им. Он был очень легким. Честно говоря, это был хороший выход из рутины, когда я играю весь день», — поделился Ринаудо.

Перед тем как задремать, он признался зрителям, что борется с беспокойством. Это сказывается и на сне. «Мы проведем сонный стрим, но один и только один. Вы были здесь. Я устал. Я едва говорю. Мне необходимо вздремнуть. Итак, я иду спать. У меня был очень длинный день», — сказал напоследок Ринаудо.

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