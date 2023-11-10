Каким будет следующее поколение проектных менеджеров

Бизнес становится более гибким и внедряет новые модели, что меняет требования к управлению проектами. Какие навыки будут критически важны и какие роли придется выполнять проджект-менеджерам — читайте в материале.

Исследование Gartner показало, что компании все чаще внедряют гибкие модели разработки и управления продуктами: в настоящее время 44% работы реализуется по методам agile, а 39% — по продуктовой модели.

Традиционные задачи для проджект-менеджмента — проверка требований, поддержание масштабов и измерение выгод — стали прерогативой автономных групп (команд scrum и fusion).

Более того, последние технологические достижения — в первую очередь, в области генеративного искусственного интеллекта — означают, что многие задачи руководителя проекта, такие как контроль использования ресурсов и создание бизнес-кейсов, могут быть успешно автоматизированы.

Два популярных справочника по agile — Scrum Guide и SAFe Reference Guide — полностью исключают роль менеджера.

Тем не менее, недавний глобальный опрос Gartner показывает: в ближайшие два-три года менеджер проекта станет одной из самых быстрорастущих должностей в управлении проектами. Если эта функция не исчезнет, как она может и дальше быть полезной в новых условиях?

10 навыков, необходимых руководителям проектов нового поколения

Проджект-менеджер имеет определяющую роль в новой среде, где автономные команды должны решать сложные задачи, преодолевая изолированность отделов, управляя скрытыми взаимосвязями и добиваясь эффективности на кросс-функциональном уровне.

Какими бы многообещающими не выглядели возможности ИИ, машинам никогда не воспроизвести уникальные качества человека — возможность строить отношения и взаимодействовать с заинтересованными сторонами.

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Однако традиционных навыков будет недостаточно. По прогнозу Gartner, к 2026 году две трети навыков и ролей менеджеров проектов изменятся в соответствии с потребностями нового операционного контекста.

Чтобы понять, какие навыки необходимы сегодняшним руководителям проектов для достижения успеха, были опрошены 373 проектных менеджеров и определены 10 навыков, которые оказывают непропорционально большое влияние на производительность.

Было обнаружено, что менеджеры проектов, владеющие этими навыками, в 1,4 раза эффективнее добиваются ключевых бизнес- и функциональных результатов.

Навыки следующего поколения включают:

организационную осведомленность, умение понимать данные, сотрудничество на кросс-функциональном уровне, принятие решений, готовность изучать и внедрять новые технологии, финансовая хватка, опыт работы с процессами и фреймворками, клиентоориентированность, установка на рост, способность консультировать и мотивировать команду.

В контексте agile и ориентированного на продукт подхода особенно важны организационная осведомленность, кросс-функциональное сотрудничество и клиентоориентированность.

Например, чтобы создать и поддерживать мобильное приложение, нужна координация между множеством подразделений и внутренних функций, таких как финансы и цепочка поставок, чтобы обеспечить бесшовный пользовательский опыт.

Руководители проектов находятся на стыке интересов заинтересованных сторон и клиентов (которых становится все больше). Таким образом, чтобы максимизировать ценность бизнеса, они должны действовать стратегически, опираясь на картину в целом.

Более того, можно ожидать, что умение понимать данные и внедрять цифровые технологии станет еще важнее. Мы подошли к этапу, когда скорость, с которой организации накапливают данные, и темпы технологического прогресса опережают способность среднестатистического сотрудника использовать их.

Три роли менеджера проекта, ориентированного на будущее

Gartner определила три важнейшие роли, которые менеджеры проектов могут выполнять для удовлетворения будущих потребностей организаций: наставник, посредник и дирижер.

Иногда руководителям проектов может потребоваться выполнять несколько ролей одновременно, чтобы удовлетворить потребности различных подразделений организации.

Наставник

Для компаний на раннем этапе цифрового пути

Предполагается, что менеджер-наставник помогает распределенным командам укреплять необходимые компетенции.

Его главные навыки: наставничество и мотивация отдельных лиц и команд, процессы и структуры управления проектами, а также внедрение новых технологий. Также наставник силен в коммуникации, что позволяет ему эффективно обучать всех участников самым разнообразным и сложным концепциям.

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Наставник особенно ценен для организации, если владелец продукта относительно недавно находится на этой должности, либо в команде не хватает таких специалистов.

Менеджер, выполняющий роль наставника, сможет переходить из одной команды в другую, чтобы помочь всем сконцентрироваться на общих подотчетности и результатах предприятия.

Посредник

Для организаций, стремящихся повысить эффективность

Посредник нужен там, где требуется выявить и разрешить проблемы в рабочих процессах и сложных портфолио.

Его главные навыки: сотрудничество на кросс-функциональном уровне, умение принимать решение и финансовая смекалка. Он может творчески подходить к решению сложных проблем, выявлять риски и управлять ими как в рамках проекта, так и на кросс-портфельном уровне, а также работать со сложными портфелями.

Посредник будет полезен для организаций, которые переживают цифровую трансформацию бизнеса или меняют операционные модели. Его возможности оценят и компании, которые обнаружили несогласованность работы отделов и стремятся повысить степень их взаимодействия.

Дирижер

Для организаций, нуждающихся в улучшенной межфункциональной координации

Менеджер в этой роли способен управлять проектами высокого уровня сложности и поддерживать команды разработчиков в условиях ограниченных ресурсов.

Его главные навыки: управление ресурсами и информацией, контроль согласованности работы и правильная расстановка приоритеты. Менеджер-дирижер обладает глубокими знаниями в области обработки данных, клиентоориентированности и организационной осведомленности. Он сопоставляет разнообразную информацию и инсайты, согласовывают их со стратегией и воплощает в жизнь.

Он будет особенно полезен для организации, которые фокусируются на инициативах, ориентированных на клиента, а также тех, кому трудно принимать решения по управлению производственными мощностями или распределять ресурсы между отдельными подразделениями.

Менеджеры проектов нового типа не появятся в одночасье. Чтобы подготовить их к современных условиям, необходимо инвестировать в инициативы по обучению и развитию, сосредоточенные на 10 описанных навыках.

Примечательно, что сами по себе эти навыки не новы, скорее, все они касаются уникальных человеческих аспектов управления проектами и выходят за рамки рутинных задач.

Менеджеры проектов по-прежнему должны знать, как создавать бизнес-кейсы и генерировать отчеты. Однако новое поколение будет отличать здравый смысл при принятии решений и способность влиять на окружающих.

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