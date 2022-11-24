6 советов по оптимизации целевой страницы

Каждая страница сайта должна выполнять определенную задачу и предоставлять пользователям полезную информацию. Но целевая страница или лендинг заслуживает особого внимания, ведь именно она помогает бизнесу превращать простых посетителей в клиентов и покупателей. Поэтому важно, чтобы она работала быстро и беспроблемно.

Главная задача лендинга — убедить посетителя совершить какое-либо действие в зависимости от цели (например, пополнить список потенциальных клиентов или увеличить продажи). Ниже представлены пять распространенных типов целевых страниц.

Squeeze page собирает email-адреса посетителей, обычно в обмен на закрытый контент или бесплатное скачивание.

собирает email-адреса посетителей, обычно в обмен на закрытый контент или бесплатное скачивание. Long-form sales page представляет собой веб-версию рекламного письма (sales letter), в конце которой содержится призыв приобрести продукт.

представляет собой веб-версию рекламного письма (sales letter), в конце которой содержится призыв приобрести продукт. Click-through landing page рассказывает о преимуществах и особенностях продукта и приглашает попробовать его бесплатную пробную версию.

рассказывает о преимуществах и особенностях продукта и приглашает попробовать его бесплатную пробную версию. Splash page не всегда предназначена для захвата лидов. Это промежуточная страница между ссылкой и контентом, на который она перенаправляет. Она может показывать рекламу или узнавать языковые предпочтения и возраст посетителей.

не всегда предназначена для захвата лидов. Это промежуточная страница между ссылкой и контентом, на который она перенаправляет. Она может показывать рекламу или узнавать языковые предпочтения и возраст посетителей. Product details page содержит описание продукта на сайте электронной коммерции и призывает приобрести товар.

Чтобы целевая страница лучше выполняла свою задачу, ее нужно оптимизировать, то есть повысить ее производительность. Это позволит достичь максимально высокого коэффициента конверсии. Таким образом, оптимизация целевой страницы — часть стратегии по оптимизации конверсии (Conversion Rate Optimization, CRO).

Оптимизация — это бесконечный процесс. Первоначальный запуск лендинга стоит рассматривать лишь как первую итерацию. Советы, представленные ниже, помогут сделать эту первую версию максимально эффективной.

Сократите время загрузки

Это важно по нескольким причинам. Во-первых, при ранжировании результатов поиска Google учитывает скорость загрузки страницы: из двух одинаковых более высокий рейтинг получает та, что загружается быстрее.

Читайте по теме:

Дарк-паттерны — манипуляция, но все продолжают их использовать. Что происходит?

Шесть ошибок в автоматизации маркетинга

5 «вечнозеленых» шаблонов для email-рассылок

Во-вторых, пользователи просто покинут сайт, если он будет работать слишком медленно. За три секунды можно потерять около 40% посетителей. И конечно, в таком случае они не совершат нужное действие.

Добавьте живой чат или чат-бота

Иногда посетитель покидает страницу лишь потому, что не может найти ответ на простой вопрос. Невозможно предугадать, что именно будет волновать каждого человека. Эту проблему устраняют чат-боты и чаты с человеком-консультантом: они вовлекают посетителей, отвечают на их вопросы и удерживают их на сайте.

Проведите тестирование для разных устройств и браузеров

Не все посетители заходят на целевую страницу через браузер Chrome на компьютере. По статистике, как минимум половина из них используют либо другой браузер, либо мобильное устройство.

Большинство современных сайтов разработаны с учетом адаптивного дизайна — подхода, который автоматически настраивает страницу по типу устройства, на котором она загружается.

Если это браузер на ноутбуке или ПК, то отображается горизонтальная страница на всю ширину экрана.

Если же сайт открывается на смартфоне, она адаптируется к вертикальному положению, избавляя от необходимости прокручивать страницу вбок.

Сейчас браузеры лучше справляются с тем, чтобы единообразно отображать HTML на различных платформах и операционных системах. Лучше, но пока не идеально.

Именно поэтому так важно тестировать лендинг на различных ОС, девайсах и браузерах. Это гарантирует клиентам лучший опыт независимо от того, как они получают доступ к странице.

Оптимизируйте все визуальные элементы

Каждый визуальный элемент на целевой странице должен направлять к действию. Важно использовать интерактивный дизайн: он вовлекает пользователей, но при этом не отвлекает их от главной цели.

Учитывайте доступность при выборе цветов и шрифтов, сбалансируйте сочетание текста и фона, а также используйте визуальные элементы, привлекающие внимание.

Скорректируйте заголовки и текст

Заголовки и подзаголовки — самые важные текстовые элементы целевой страницы. Именно их посетители будут читать в первую очередь. Чтобы сделать их привлекательными, нужно проявить творческий подход, выяснить, какие проблемы волнуют аудиторию, и протестировать каждую версию.

Помимо этого, важно проработать и остальной текст. В среднем лишь 20% посетителей, читающих заголовки, обращают внимание на последующий контент. Однако эти люди ищут решение для своей проблемы, и задача лендинга — убедить их в том, что оно у вас есть.

Добавьте виртуальный номер

Важно, чтобы посетитель совершил действие, пока находится на целевой странице. Но это происходит не всегда. В таких ситуациях пригодится бесплатный виртуальный номер: так человек сможет перезвонить вам позднее, даже если уже покинул сайт. Главное — выбрать запоминающийся вариант.

Некоторые поставщики услуг телефонной связи также предлагают возможность отслеживать и анализировать звонки. Эта информация пригодится, чтобы повысить рентабельность лендинга.

Источник.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock