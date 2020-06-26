Почему отслеживание людей с COVID-19 в Великобритании — пример плохого менеджмента

Но 16 июня британское правительство объявило, что откажется от первоначального плана в пользу гораздо более простого запасного варианта. Вот что привело к такому решению.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) активно использует возможности big data. Уже почти десять лет она ведет крупнейшую базу данных для исследований онкологических заболеваний, а в начале пандемии COVID-19 собранная NHS информация помогла выяснить, что дексаметазон — одно из самых перспективных лекарств от нового вируса. Неудивительно, что именно NHS взялась за разработку приложения для отслеживания контактов с зараженными.

Какой подход был выбран и почему?

Цифровой трейсинг — уведомления, которые могут предупреждать пользователей о потенциальном контакте с носителями болезни, — это новая технология. Пока не доказано, насколько такие приложения полезны для отслеживания контактов. Но их потенциал бы повысился, если бы они могли также собирать информацию, которая помогает отслеживать вирус другими способами: обнаруживать закономерности в распространении, очаги заражения, вспышки на ранних стадиях или даже хранить данные о демографии.

Именно из-за этого чиновники и разработчики NHS выбрали для приложения централизованную модель. Предполагалось, что оно сможет собирать информацию о контактах в защищенном виде и деанонимизировать пользователей.

Централизованный подход дает больше возможностей для анализа данных, чем децентрализованные модели: они позволяют присылать уведомления об опасных контактах, но не дают чиновникам расширенного доступа к информации. Эти модели — такие, как предлагали Google и Apple, и которую в настоящее время использует NHS — не так глубоко проникают в частную жизнь. Их создатели надеются, что защита приватности повысит доверие к приложению, и им начнет пользоваться больше людей.

Были и другие факторы, повлиявшие на выбор Великобритании. У страны не так много возможностей для тестирования и персонала, который бы занимался отслеживанием. Это означало, что децентрализованная система могла быть перегружена, если бы получала уведомления о каждом потенциальном заражении, тогда как как централизованная, которая бы учитывала только подтвержденные случаи заболевания, потребовала бы меньше ресурсов.

В то же время чиновники жаждали славы (и даже рыцарских титулов) и планировали создать приложение, которое будет не просто успешным, а лучшим в мире. Выбор склонялся в пользу централизованной модели, и проблемы, связанные с ее разработкой, были проигнорированы.

С какими проблемами столкнулись разработчики?

Одним из многих технических препятствий стала работа Bluetooth. Практически все приложения для трейсинга используют эту технологию, чтобы следить, кто с кем находился рядом. Теоретически, если Bluetooth работает постоянно, то данные будут очень точными и надежными, а система здравоохранения не будет перегружена ложнопозитивными результатами, из-за которых снизится доверие к системе и потребуется дополнительно провести тысячи тестов и принудительно отправить людей на самоизоляцию. Но на практике получить точные результаты было непросто, а чтобы повысить их качество, потребовались усилия разработчиков со всего мира.

Британская сторона проигнорировала еще один важный факт: у Apple и Google есть политика защиты конфиденциальности пользователей, в соответствии с которой в приложениях блокируется постоянное сканирование Bluetooth и отправка данных третьим лицам. Они отказались менять политику для коронавирусных приложений. Вместо этого технологические гиганты создали инструментарий, позволяющий децентрализованным приложениям отслеживать контакты, не передавая пользовательские данные властям.

Таким образом, у Великобритании оставались два варианта: убедить технологических гигантов сделать для нее исключение или создать приложение, которое обошло бы защиту, разработанную Apple и Google. Вероятно, она просто надеялась, что компании не закроют лазейки, которые использовали разработчики приложения.

Им удалось добиться больших успехов, чем ожидали скептики: приложение как-то работало, по крайней мере, на Android. Но «как-то» — недостаточно для инструмента, который должен широко применяться во время глобального кризиса здравоохранения.

Поэтому более месяца назад правительство Великобритании тайно поручило начать разработку второго приложения на базе децентрализованной модели. Эти две конкурирующие системы были разработаны параллельно и с существенными затратами.

Это совпало с хаотичными перестановками в топ-менеджменте британской службы, отслеживавшей зараженных коронавирусом. Появились новые руководители, и зоны ответственности профильных отделов поменялись, из-за чего работа над отслеживанием замедлилась: иногда данные трейсеров-людей даже не совпадали с тем, что было в приложении.

На этой неделе правительство сообщило то, что уже было очевидно: Великобритания откажется от централизованного подхода в пользу децентрализованного. За неделю до этого без лишней огласки был заключен соответствующий контракт.

Великобритания больше не пытается быть «лучшей в мире»: теперь задача в том, чтобы создать приложение с той же функциональностью, что и у зарубежных аналогов.

С учетом того, что работы начнутся позже, а прочие страны уже создают децентрализованные приложения для трейсинга с переменным успехом, неясно, сыграет ли новое приложение хоть какую-то роль в борьбе Великобритании с коронавирусом.

Какие выводы можно сделать из этой истории?

Прежде всего, сообщения СМИ о действиях Великобритании могут быть противоречивыми, и трудно понять, что же пошло не так. Многие источники утверждают, что теперь она теперь будет использовать приложение, разработанное Google и Apple, объединив инструментарий для разработчиков с полностью готовым приложением. Они упускают из виду, что в Великобритании уже есть децентрализованное приложение на стадии разработки.

Пользователи соцсетей больше озабочены неоднозначной ролью Доминика Каммингса. Главный советник премьер-министра проявляет большой интерес к использованию данных в политике с тех пор, как он успешно применил их при планировании голосования за Brexit.

В многочисленных вирусных твитах утверждается, что британский подход был завуалированной тактикой по захвату личных данных. В то же время источники, близкие к разработке приложения, говорят, что Великобритания пыталась использовать выдающийся опыт NHS, чтобы сделать приложение полезнее.

Другие считают, что причина неудачи заключается в столкновении между правительством Великобритании и технологическими гигантами, которое выиграли последние. Такое случается, но очевидных доказательств этой версии нет. Великобритания не предпринимала никаких усилий, чтобы юридически принудить Google или Apple к каким-либо действиям: она попросила их добровольно ослабить защиту конфиденциальности. Но эти компании, увидев, что многие другие страны используют децентрализованный подход, решили не сдаваться. В конце концов Великобритания решила, что борьба не стоит затраченных усилий.

Эти проблемы специфичны для Великобритании, поэтому сделать общие выводы из неудач NHS трудно. Но этот пример может нас кое-чему научить.

Во-первых, команда сосредоточилась на потенциальных плюсах централизованного приложения и изначально игнорировала все дополнительные проблемы, связанные с этим подходом. Внешние проблемы, многие из которых публично обсуждались, были проигнорированы. Проектом управляли хаотично, и он стал предметом бюрократических разборок. Это привело к лишним расходам, напрасной трате сил и времени.

Цена нерешительности и ошибок чрезвычайно высока, особенно учитывая, что Великобритания стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран. Там уже подтверждено более 40 тысяч смертей от COVID-19. Независимо от того, навредила ли ситуация в Великобритании будущему всех приложений для трейсинга, ясно, что отсутствие четкой коммуникации со стороны властей нанесло ущерб потенциалу всех технологий, которые сейчас используются.

Однако альтернатива проекту есть, а значит, ситуация не так безнадежна, как могла бы быть. Правительство могло бы продолжить работу над проблемным, частично пригодным для использования прототипом и распространить его на всю страну, несмотря на многочисленные препятствия и проблемы. Но NHS начала разрабатывать запасной план, не пытаясь внедрить централизованное приложение на уровне страны.

Сейчас СМИ заслуженно критикуют правительство Великобритании. Но все могло сложиться гораздо хуже.

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