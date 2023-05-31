Как взаимодействовать с клиентом после покупки: 4 совета

Привлечь нового клиента дороже, чем удержать старого. Именно поэтому так важно заботиться о том, чтобы покупатель испытывал только положительные эмоции после первого контакта с брендом. Эти рекомендации помогут поддержать его интерес.
Начните с оформления заказа
Кажется нелогичным, но именно от этого зависит опыт после покупки. Попросите клиента создать учетную запись при оформлении заказа — так вы получите его email-адрес или номер телефона.
Это позволит продолжить общение, сообщать о новых предложениях и акциях и даже создать программу лояльности. Но будьте осторожны: 24% пользователей отказываются от заказа из-за того, что нужно регистрироваться на сайте.
Как этого избежать? Сделайте так, чтобы это стоило их времени. Например, предложите скидку 10% на следующую покупку и бесплатную доставку.
Позаботьтесь о доставке
Есть несколько простых способов улучшить этот опыт: сделать услугу бесплатной, оповещать о ее этапах и предлагать ускоренную доставку. Помимо этого, можно предоставить гарантию на случай, если в пути что-то пойдет не так.
Если товар потеряется при доставке, компания будет нести ответственность за то, чтобы отправить новый. В противном случае она рискует репутацией, поскольку клиент может написать плохой отзыв и посоветовать знакомым не покупать ее продукты.
Сделайте опыт распаковки незабываемым
Упаковка представляет собой первое физическое взаимодействие с ecommerce-брендом. А значит, ее внешний вид должен оставлять положительное впечатление у клиента и оправдывать его ожидания.
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Следует позаботиться и о том, что находится внутри. Например, продукт можно обернуть в упаковочную бумагу с вашим логотипом, а также положить подарок, например стикеры и значки.
Продолжайте общение
Цель — сделать так, чтобы клиент вернулся и снова совершил покупку.
Поскольку он зарегистрировался, бренд знает его электронную почту. Теперь можно присылать ему информацию об акциях, специальные предложения и даже советовать продукты на основе истории покупок.
Email-маркетинг — только половина дела. Через SMS можно отправлять аналогичные сообщения, но это работает гораздо эффективнее. Главное — не спамить: этот канал следует использовать только для более личной и срочной информации.
Начните с автоматических сообщений, например уведомлений о доставке, а затем переходите к рекламным, связанным с важными событиями, праздниками и распродажами.
Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney
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