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Истории

Как взаимодействовать с клиентом после покупки: 4 совета

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Привлечь нового клиента дороже, чем удержать старого. Именно поэтому так важно заботиться о том, чтобы покупатель испытывал только положительные эмоции после первого контакта с брендом. Эти рекомендации помогут поддержать его интерес.

Как взаимодействовать с клиентом после покупки: 4 совета

Начните с оформления заказа

Кажется нелогичным, но именно от этого зависит опыт после покупки. Попросите клиента создать учетную запись при оформлении заказа — так вы получите его email-адрес или номер телефона.

Это позволит продолжить общение, сообщать о новых предложениях и акциях и даже создать программу лояльности. Но будьте осторожны: 24% пользователей отказываются от заказа из-за того, что нужно регистрироваться на сайте.

Как этого избежать? Сделайте так, чтобы это стоило их времени. Например, предложите скидку 10% на следующую покупку и бесплатную доставку.

Позаботьтесь о доставке

Есть несколько простых способов улучшить этот опыт: сделать услугу бесплатной, оповещать о ее этапах и предлагать ускоренную доставку. Помимо этого, можно предоставить гарантию на случай, если в пути что-то пойдет не так.

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Если товар потеряется при доставке, компания будет нести ответственность за то, чтобы отправить новый. В противном случае она рискует репутацией, поскольку клиент может написать плохой отзыв и посоветовать знакомым не покупать ее продукты. 

Сделайте опыт распаковки незабываемым

Упаковка представляет собой первое физическое взаимодействие с ecommerce-брендом. А значит, ее внешний вид должен оставлять положительное впечатление у клиента и оправдывать его ожидания.

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Следует позаботиться и о том, что находится внутри. Например, продукт можно обернуть в упаковочную бумагу с вашим логотипом, а также положить подарок, например стикеры и значки.

Продолжайте общение

Цель — сделать так, чтобы клиент вернулся и снова совершил покупку.

Поскольку он зарегистрировался, бренд знает его электронную почту. Теперь можно присылать ему информацию об акциях, специальные предложения и даже советовать продукты на основе истории покупок.

Email-маркетинг — только половина дела. Через SMS можно отправлять аналогичные сообщения, но это работает гораздо эффективнее. Главное — не спамить: этот канал следует использовать только для более личной и срочной информации.

Начните с автоматических сообщений, например уведомлений о доставке, а затем переходите к рекламным, связанным с важными событиями, праздниками и распродажами.

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney

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