Финансовое банкротство предприятий — это ситуация, когда организация больше не оплачивает свои долги и не выполняет финансовые обязательства. Это важный и серьезный этап в жизни бизнеса, который происходит по разным причинам. Иногда компания сталкивается с трудностями из-за слабой финансовой стратегии, неоправданно больших расходов, либо из-за изменений на рынке, которые сильно влияют на доходы.

Разные модели банкротства предприятия, от добровольного до принудительного, имеют свои особенности и зависят от конкретной ситуации фирмы.

Последствия неплатежеспособности затрагивают не только владельцев компании, но и ее сотрудников, клиентов и партнеров. В статье узнаете, в чем суть банкротства предприятия и какие риски несет.

Причины банкротства предприятий

https://rb.ru/story/prichiny-bankrotstva-predpriyatij/

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