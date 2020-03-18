Четыре способа усилить защиту данных на Android-смартфоне

Еще в 2018 году исследователи из Университета Вандербильта обнаружили , что телефоны на Android отправляют в Google в десять раз больше данных, чем iPhone в Apple. Конечно, это позволяет Google повышать качество продуктов, но в то же время ставит пользователей в уязвимое положение.

1. Откажитесь от браузера Chrome

Первый шаг к повышению конфиденциальности — заменить браузер Chrome, который по умолчанию устанавливают на большинство Android-смартфонов. Да, это самый популярный браузер в мире, но он также собирает огромное количество данных о пользователях.

Достойные альтернативы Chrome — это браузеры Mozilla Firefox и Brave. Они оба предлагают расширенную защиту от отслеживания и множество других функций, которые позволяют сохранять действия в браузере при себе.

2. Установите мессенджеры со сквозным шифрованием

Еще одно преимущество iPhone — приложение «Сообщения»: им удобно пользоваться и оно хорошо защищает данные, так как использует сквозное шифрование. Даже Apple не может получить доступ к содержимому переписок.

«Сообщения» на Android-смартфонах тоже обладают понятным интерфейсом, но защищены куда хуже. В них не предусмотрено сквозное шифрование, поэтому данные может получить заинтересованная третья сторона.

Вряд ли на смартфонах с Android в ближайшее время появится приложение, аналогичное «Сообщениям» для iOS, но замену можно подобрать самостоятельно. Лучший вариант — это SIgnal, но им пользуется слишком мало людей. Более распространенная альтернатива — это WhatsApp. Оба этих приложения обеспечат сквозное шифрование сообщений.

3. Откажитесь от почты Gmail

Да, почта Gmail стабильна, универсальна и бесплатна. Но хоть Google и говорит, что больше не сканирует электронные письма для таргетинга, он все еще делает это по другим причинам.

Вы можете заменить Gmail на Android-смартфоне почтовым сервисом iCloud, если у вас есть какое-либо устройство Apple, например, Mac или iPad. Однако iCloud в любом случае придется запускать через приложение Gmail.

Если у вас нет учетной записи в iCloud, но вы все же хотите отказаться от Gmail, попробуйте одно из этих почтовых приложений: ProtonMail, Tutanota, Posteo, Runbox. Все они ориентированы на защиту личных данных.

4. Настройте защиту данных в Google Картах

В разговоре о личных данных нельзя не упомянуть карты. Приложение Google Карты — очень удобный сервис, которому на Android-смартфонах практически нет равных. Отказываться от него не стоит, но можно по максимуму ограничить объем данных, которые получит Google.

Для этого зайдите в учетную запись в Google Картах и откройте раздел «Ваши данные в приложении ″Карты″». Нажмите «История местоположений» и на следующем экране отключите ее сохранение. После этого Google не будет запоминать ваши маршруты.

Вернитесь в учетную запись в Google Картах и нажмите «Управление аккаунтом Google». Откройте раздел «Данные и персонализация» и в блоке «Отслеживание действий» отключите сохранение истории приложений и веб-поиска. После этого Google перестанет запоминать и ваши запросы.

Выполнение этих шагов не гарантирует, что Google не будет отслеживать перемещения другими способами, но ваши данные все равно окажутся под более надежной защитой.

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