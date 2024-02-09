Уют с доставкой: как организация дома превратилась в индустрию

Рациональнее использовать пространство, отказаться от ненужных вещей и даже привить новые привычки — во всем этом помогает правильная организация дома. В Китае это целая индустрия, которая набрала обороты после пандемии: все больше людей работают удаленно и хотели бы улучшить обстановку, которая их окружает.

35-летняя Цянь Ивэнь была поражена, когда увидела все вещи своей семьи, разложенные на полу в гостиной — настолько, что она немедленно решила нанять профессионального организатора пространства. С тех пор она вызывает его регулярно.

«Я не понимала, что купила так много вещей, пока не увидела сразу все. Это заставило меня пересмотреть свой образ жизни и дважды подумать, прежде чем покупать что-то новое» — признается Цянь.

Профессиональная уборка или «организация дома» существует в Китае уже несколько лет, но в последнее время число клиентов резко выросло. Ван Цзыю, директор по маркетингу Liucundao, одного из ведущих поставщиков услуг по организации дома в Китае, связывает это с тем, что за последние годы стало больше людей, которые работают на дому и хотели бы улучшить жилое пространство.

За год число платящих клиентов Liucundao выросло втрое и сейчас превышает 400 тысяч. С 2022 года компания организовала учебные курсы для более чем 470 тысяч человек, заинтересованных в профессиональной организации дома, причем около половины студентов стали работать в этой индустрии.

«Раньше клиенты считали, что мы просто люди, которым платят, чтобы мы складывали их белье. Теперь они знают, что мы предоставляем новый способ переосмыслить их жизнь» — говорит Ван.

40-летняя Цао Цю Ся присоединилась к Liucundao в 2019 году после того, как прошла один из курсов. Для нее каждый предмет в доме человека — материальное воплощение его образа жизни, которое показывает, как функционирует семья. Например, виды специй и их расположение на кухне могут отражать вкусы и кулинарные привычки.

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Заходя в новый дом, они вместе с командой проходят по одной комнате за раз, убирая все хранящиеся в ней предметы. Цао вовлекает клиента в обсуждение, выясняя, не дублируют ли вещи друг друга и как часто они используются.

Затем она убирает что-нибудь, наблюдает, как комнату используют члены семьи, и возвращает вещи на место, ориентируясь на их бытовые привычки. Цель состоит в том, чтобы все предметы, находящиеся в одном и том же месте хранения, были одинаково видны владельцам, и таким образом использовались каждый день.

Это не только делает дом опрятнее, но и повышает коэффициент использования ограниченного пространства, создавая возможности для формирования новых привычек. Например, листовой чай, подаренный родственниками, можно поставить на видное место, чтобы привить себе новую привычку к чаепитию.

«Мы надеемся, что благодаря нашей работе клиенты понимают, что дом — это не только место, где вы храните вещи, но и место, которое позволяет вам и людям, которых вы больше всего любите, общаться, беседовать и видеть друг друга», — говорит Цао.

По словам Ван, от беспорядка в домах чаще всего страдает мать семейства, поскольку детские игрушки, бутылочки и одежда занимают ценное жизненное пространство: «Мы видели слишком много матерей, „запертых‟ на грязной кухне, где им не хватает места, чтобы по-настоящему „жить‟ в нем».

Данные Liucundao показывают, что около 91,29% профессиональных домашних организаторов — женщины, и более 40% окончили университет.

По словам Ван, большинство из них имеют примерно такой же опыт, как Цао, которая работала дизайнером интерьера, окончила ведущую архитектурную школу при Университете Тунцзи и занялась организацией домов после того, как двое ее детей пошли в начальную школу (обычно китайские домохозяйки возвращаются на работу именно в это время).

Ван добавляет, что для женщин эта индустрия предлагает более легкий способ вернуться на рынок труда.

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