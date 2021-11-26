Профилактика трудоголизма: пять способов успокоить свой мозг и помочь другим

Когда люди пренебрегают потребностью в отдыхе, пренебрегают отношениями и становятся машинами для круглосуточного достижения результатов, они попадают в токсичный замкнутый круг. Мы привыкли называть это трудоголизмом.

Что такое «мозг угрозы»?

«Мозг угрозы» — это наша древнейшая система эмоций, которая позволяет нам распознавать опасность и реагировать на нее.

Эта часть мозга активизируется всякий раз, когда мы чувствуем физическую, психологическую или социальную угрозу. Тот, кто не понаслышке знает, что его окружают только конкуренты, что его примут только в качестве победителя, а также что ресурсы (включая любовь и прощение) даются только тем, кто их «заслуживает», скорее всего, имеет очень активный «мозг угрозы». Вероятно, он стал очень чувствительным к риску неудач, ошибок, поражений и критики.

Чтобы избежать такого опыта, он начинает работать все больше и больше, стараться делать все идеально, игнорировать или отрицать неприятную обратную связь и наказывать себя, идя на поводу у внутреннего критика. Знакомо звучит?

Работодатели часто безжалостно добиваются производительности, результатов и прибыли в ущерб потребностям нашего «мозга безопасности» — системы, которая выделяет успокаивающие гормоны, противодействующие мощному коктейлю из кортизола и адреналина. Это только усугубляет проблему.

Как управлять «мозгом угрозы»

Чтобы восстановить баланс эмоциональной системы, нужно сначала понаблюдать, в каких ситуациях активизируется «мозг угрозы». Затем можно начать работу над эмоциями, стимулируя «мозг безопасности». Исследования показывают, что, научившись правильно дышать и развивая сострадание к себе, можно снизить чувствительность «мозга угрозы» и менее активно реагировать на людей и события.

Для этого прислушайтесь к тому, как вы разговариваете с собой, и обратите внимание на то, как часто ваш внутренний голос бывает критичным и резким. Попробуйте быть мягче. Позвольте диалогу с собой стать более добрым, прощающим и терпимым.

Когда вы научитесь регулировать собственный «мозг угрозы», вы поможете и другим.

5 практик «мозга безопасности» для командных встреч

Вы можете внедрить их в свои ежедневные рабочие встречи, вне зависимости от того, в каком формате они проходят— как онлайн, так и вживую.

В начале совещания дайте людям время, чтобы собраться с мыслями. Минута или две на размышление и ритмичное дыхание могут помочь успокоить и сосредоточить ум. Если встреча проходит онлайн, можно выключить камеры. Во время встреч делайте хотя бы одну паузу, чтобы спросить каждого человека: «Вам что-нибудь требуется?» или «Как у вас дела?». В конце совещания попросите каждого рассказать, что ему понравилось во встрече, поделиться соображениями о коллеге или о себе. Будьте сострадательны, если кто-то встревожен, сердится или находится в ступоре. Позвольте коллегам выражать эмоции, не пытайтесь помочь им, не исправляйте их и не наказывайте за это. Спросите, что им нужно от вас или от других, чтобы справиться с эмоциями. Сделайте общение на собраниях искренним. Скажите, что это нормально, если некоторым требуется больше времени, чтобы выразить свои мысли, или они не так четко их выражают; что это нормально, если они не соглашаются и меняют свое мнение во время встречи; что интроверты и экстраверты имеют в компании/на совещании равные условия.

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