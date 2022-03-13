Заработали на кризисе: 5 всемирно известных инвесторов и их стратегии

Мировой финансовый кризис 2008 года стал уникальной возможностью, позволив дальновидным инвесторам значительно увеличить капитал. Далеко не каждому доступны ресурсы, которыми располагают Уоррен Баффет или Джейми Даймон. Однако их пример может подсказать, как действовать во время обвала рынка.

Фразу «покупать надо тогда, когда на улицах льется кровь» приписывают сразу нескольким бизнесменам. И как бы ни звучала эта рекомендация, она действительно помогает сколотить приличное состояние.

Еще одна часто цитируемая цитата, истинное происхождение которой туманно, заключается в том, что рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы — оставаться платежеспособным. Покупать, когда в воздухе витает паника, не так легко.

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Процитируем и еще одно популярное высказывание — трудно поймать падающий нож, то есть инвестировать в акции, облигации или другие ценные бумаги во время падения цен. Однако есть люди, которые явно умеют это делать. Рассказываем о пяти инвесторах, которые смогли выбрать правильное время для инвестиций во время кризиса и достичь впечатляющих успехов.

Уоррен Баффет

В октябре 2008 года Уоррен Баффет опубликовал колонку в The New York Times, в которой рассказал, что покупает американские акции во время падения акций, вызванного кредитным кризисом. Его формула звучит как «бояться, когда другие жадничают, и жадничать, когда другие боятся».

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Особенно искусно он действовал во время кризиса 2008 года. Он приобрел бессрочные привилегированные акции Goldman Sachs на сумму $5 млрд, по которым он получал 10%-ные дивиденды, а также ордера на покупку дополнительных акций банка. У Goldman также была возможность выкупить ценные бумаги с премией в 10%, что банк и сделал в 2011 году.

Баффет проделал то же самое с General Electric, купив бессрочные привилегированные акции на $3 млрд со ставкой в 10% и возможностью погашения через три года с премией 10%. Он также отдал миллиарды долларов за конвертируемые привилегированные акции Swiss Re и Dow Chemical, которым требовалась ликвидность, чтобы пережить кризис.

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В результате Баффет не только заработал миллиарды для себя, но также помог этим и другим американским компаниям пережить чрезвычайно трудный период.

Джон Полсон

Управляющий хедж-фондом Джон Полсон прославился во время кредитного кризиса благодаря ставке против рынка жилья США. По оценкам, во время кризиса это принесло его компании Paulson & Co. $15 млрд.

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В 2009 году он быстро сменил тактику, поставив на последующее восстановление. Полсон вложил несколько миллиардов долларов в Bank of America и приобрел примерно 2 млн акций в Goldman Sachs. Тогда же он инвестировал в золото, а также в Citigroup, JP Morgan Chase и еще несколько финансовых учреждений.

Общая доходность хедж-фондов Полсона в 2009 году была приличной, но он получил огромную прибыль в крупных банках, в которые инвестировал. Слава, которую он заработал во время кредитного кризиса, также помогла привлечь миллиарды дополнительных активов и выгодные комиссионные за управление инвестициями как для него, так и для его компании.

Джейми Даймон

CEO JP Morgan Джейми Даймон — не индивидуальный инвестор, однако во время финансового кризиса он использовал страх в своих интересах и добился огромной прибыли для банка.

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В разгар кризиса Даймон инициировал сдедку по поглощению Bear Stearns и Washington Mutual, финансовых организаций, разоренных огромными инвестициями в американский рынок жилья. JP Morgan приобрел Bear Stearns по цене в $10 за акцию, примерно 15% от стоимости в начале марта 2008 года.

В сентябре того же года компания также купила WaMu — в несколько раз дешевле стоимости актива на начало года. За 10 лет акции JP Morgan выросли более чем в три раза и значительно улучшили благосостояние акционеров и CEO.

Бен Бернанке

Как и Джейми Даймон, Бен Бернанке не является индивидуальным инвестором. Но он руководил Федеральной резервной системой США в важнейший из периодов ее существования. Меры, предпринятые ФРС, были предназначены для защиты американской и мировой финансовых систем от краха, но смелость в условиях неопределенности сослужила службу и системе, и налогоплательщикам.

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В 2010 году прибыль ФРС составила $82 млрд. Эта сумма включает примерно $3,5 млрд от покупки активов Bear Stearns, AIG, $45 млрд прибыли от покупок ценных бумаг с ипотечным покрытием на сумму $1 трлн и $26 млрд от владения государственным долгом.

Для стабилизации финансовой системы баланс ФРС,который в 2007 году составлял примерно $800 млрд, был утроен. Когда ситуация нормализовалась, стало ясно, что решение было верным и с точки зрения прибыли.

Карл Айкан

Карл Айкан — еще один легендарный фондовый инвестор с блестящим опытом вложений в проблемные ценные бумаги и активы во время экономических спадов. Он имеет опыт покупки компаний, в частности, игорных бизнесов. В прошлом он приобрел три игровых объекта в Лас-Вегасе во время финансовых трудностей и продал их с большой прибылью, когда условия в отрасли улучшились.

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В 2007 году Айкан продал три объекта недвижимости примерно за $1,3 млрд, что во много раз превысило его первоначальные инвестиции. Он снова начал переговоры во время кризиса и смог получить обанкротившееся заведение Fontainebleau в Лас-Вегасе примерно за $155 млн, около 4% от предполагаемой стоимости строительства объекта.

В итоге в 2017 году Айкан продал недостроенную недвижимость почти за $600 млн двум инвестиционным компаниям, что почти в четыре раза превысило его первоначальные инвестиции.

Главное качество всех описанных выше инвесторов — они смогли сохранить целостную картину во время кризиса. Масштаб и возможности таких организаций, как JP Morgan и ФРС, безусловно, превышают ресурсы розничных инвесторов. Однако их опыт служит примером того, как воспользоваться преимуществами рынка, когда он находится в панике.

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