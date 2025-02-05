Протокол TLS: что это, зачем он нужен и как работает

В статье рассказываем, как работает протокол TLS, что это такое и почему он считается стандартом для безопасных интернет-соединений.

Предпринимателям, которые работают в сфере онлайн-торговли, финансовым организациям и многим другим участникам рынка важно понимать, что такое протоколы SSL, TLS и как работает каждый из них, поскольку от этого зависит безопасность не только компании, но и пользовательских данных.

В интернете безопасность — главный приоритет. Каждый день люди совершают онлайн-платежи, отправляют сообщения и вводят пароли, даже не задумываясь о том, как эти данные остаются в безопасности. TLS (Transport Layer Security от англ. «Протокол защиты транспортного уровня») — это тот механизм, который делает соединение безопасным и предотвращает перехват информации злоумышленниками.

Что такое TLS?

Представьте, что отправляете письмо по почте. Если письмо не запечатано, его легко прочитать. Протокол TLS выполняет роль конверта с защитой: шифрует сообщение и не дает посторонним узнать содержимое.

Этот протокол защищает миллионы пользователей ежедневно.

Читайте по теме:

Интернет-эквайринг: с чего начать

ЦБ разработал поправки о страховании средств на электронных кошельках

Без шифрования данные остаются беззащитными. Протокол защищает пароли, номера карт, переписку и другие сведения, которые не должны попасть в чужие руки.

Чем TLS отличается от SSL?

В интернете безопасность данных — вопрос первостепенный. Пользователи сталкиваются с терминами SSL и TLS, но не понимают разницу между ними. Рассмотрим, чем отличается TLS от устаревшего SSL и почему сегодня используют новый стандарт:

SSL устарел из-за того, что имел гору уязвимостей. Протокол использует сложные алгоритмы шифрования, что делает его устойчивым к атакам.

Версия 1.3 ускорила процесс установки защищенного соединения по сравнению с ранними версиями. Теперь сайты и мобильные приложения грузятся быстрее.

В параметрах протокола Transport Layer Security предусмотрены надежные методы защиты, такие как AES-GCM и ChaCha20, о которых поговорим позже, а слабые алгоритмы, уязвимые для атак, исключены.

Сейчас браузеры и серверы поддерживают только TLS, а SSL в новых версиях программного обеспечения полностью прекратили использовать. Это значит, что сайты, которые работают на устаревших технологиях, небезопасны и недоступны для пользователей.

Если в SSL во время установки соединения происходил многократный обмен между клиентом и сервером, то в новом стандарте этот процесс упростился, что ускорило загрузку страниц и снизило нагрузку на сеть.

Сейчас протокол SSL признан небезопасным и может привести к утечке данных. Большинство ведущих компаний постепенно переходят на TLS, поскольку он:

гарантирует высокий уровень защиты;

поддерживается всеми браузерами и серверами.

работает быстрее, чем SSL.

Если раньше SSL был стандартом интернет-безопасности, то сегодня его не используют совсем. Благодаря усовершенствованным алгоритмам кодирования, параметры протокола TLS надежно защищают данные.

Шифровка данных и алгоритмы шифрования

Личные сообщения, банковские операции, корпоративные документы — все это требует надежной защиты от посторонних глаз. Именно для этого созданы алгоритмы, которые превращают текст в набор символов.

Шифрование — это процедура, во время которой информация преобразуется в код, который нельзя расшифровать без специального ключа. Современная цифровая безопасность строится на 2 методах:

Симметричный — один и тот же ключ используется для шифрования и расшифровки. Этот метод быстрый, но требует безопасного обмена ключами между отправителем и получателем. Асимметричный — используется пара ключей: открытый (для шифрования) и закрытый (для расшифровки). Такой способ надежнее, но требует больше вычислительных мощностей.

Главную роль в защите информации играют параметры безопасности протокола TLS. В рабочих версиях (1.2 и 1.3) используют такие методы, которые используют строгие криптографические алгоритмы, что определяют уровень шифрования и аутентификации. Параметры безопасности протокола TLS включают:

AES (Advanced Encryption Standard от англ. «Расширенный стандарт шифрования») — один из надежных алгоритмов, который применяется для защиты платежных и правительственных данных.

(Advanced Encryption Standard от англ. «Расширенный стандарт шифрования») — один из надежных алгоритмов, который применяется для защиты платежных и правительственных данных. ChaCha20 — метод шифрования, который распространен в мобильных устройствах.

— метод шифрования, который распространен в мобильных устройствах. RSA (Rivest-Shamir-Adleman аббревиатура фамилий) — алгоритм для ключей, который применяют в цифровых сертификатах.

Но чтобы обеспечить безопасность, разработчикам следует знать, как работает TLS-сертификат. Об этом поговорим ниже.

Как работает TLS?

В мире, где информация передается ежесекундно, вопрос безопасности выходит на первый план. Чтобы узнать, как работает TLS нужно пройти несколько этапов.

Рассмотрим 3 основных:

Рукопожатие (Transport Layer Security Handshake) — клиент и сервер обмениваются ключами для того, чтобы засекретить информацию. Шифрование — информация передается в зашифрованном виде. Аутентификация — здесь проверяется подлинность сервера и (в некоторых случаях) клиента.

Даже если злоумышленник перехватит данные, он не сможет их прочитать без ключа. Этим и отличается TLS- протокол. Как работает это нововведение: через шифрование и аутентификацию.

Механизмы возобновления сессии

Когда пользователь заходит на сайт с защищенным соединением, устанавливается новая сессия зашифровки. Этот процесс требует времени и вычислительных ресурсов. Однако технологии позволяют возобновлять сессии без повторного согласования всех параметров, что ускоряет работу и снижает нагрузку на сервер.

Обычно после того как браузер закрылся и соединение разорвано, сессия завершается. Приходится проходить весь процесс заново. Однако существуют механизмы, которые позволяют восстановить соединение быстрее:

Session ID. Сервер назначает уникальный идентификатор сессии и сохраняет его. При повторном подключении клиент отправляет этот идентификатор. Если сервер его узнает, то устанавливает новое соединение без полного обмена ключами. Session Ticket. Вместо того чтобы хранить данные на сервере, параметры сессии шифруются и передаются клиенту. При повторном подключении клиент отправляет этот «билет», что позволяет восстановить соединение.

Оба механизма снижают задержки и повышают качество соединения, особенно на сайтах с высоким количеством посетителей.

Версии TLS

До того, как появился Transport Layer Security, разработчики использовали SSL, но через некоторое время он был заменен на протокол TLS. Далее разберемся, как развивался сертификат, какие версии TLS существуют и чем отличаются:

1.0 (1999 год). Первая версия, которая создана, как замена SSL 3.0. Использовала устаревшие методы кодировки, уязвимые для атак. 1.1 (2006 год). Обновленная версия с улучшенной защитой от атак. 1.2 (2008 год). Славится улучшенной защитой от атак. Эту версию до сих пор широко применяют и считают надежной. 1.3 (2018 год). Последняя доработанная версия, которая на сегодняшний момент является лучшей.

В версии 1.3 полностью исключены алгоритмы, которые можно было взломать, а защита данных теперь проходит быстрее. Сейчас браузеры уже блокируют сайты, которые пользуются старыми версиями, поэтому обновление — это вопрос не только безопасности, но и работоспособности сервисов.

Уязвимости TLS

Этот протокол создан для того, чтобы предотвращать атаки. Но в криптографии нет абсолютной безопасности — со временем вычислительные мощности растут, а старые алгоритмы теряют в хватке.

Читайте по теме:

Как заработать на продажaх

Токен в криптовалюте: виды, как создать свой, отличие от монеты

Основные уязвимости, которые могут нарушить работу протокола:

POODLE (Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption от англ. «Дополнение Оракул к устаревшему шифрованию»). Затрагивает версию 1.0 и устаревший SSL 3.0. Позволяет злоумышленникам расшифровать данные, вынуждая систему использовать слабые алгоритмы. BEAST (Browser Exploit Against SSL/TLS). Эксплуатирует уязвимость в издании 1.0, позволяет хакерам расшифровать данные, которые передаются между пользователем и сайтом. Heartbleed. Одна из самых опасных атак, которая затрагивает OpenSSL. Это библиотека, которую используют в Transport Layer Security. Позволяла хакерам получать конфиденциальные данные прямо из памяти сервера. Logjam и FREAK. Атаки на обмен ключами, которые позволяют злоумышленникам ослаблять шифрование и проводить перехват данных.

Чтобы минимизировать риски, правильно настраивайте TLS:

Отключите устаревшие версии 1.0 и 1.1.

Используйте версии 1.2 или 1.3.

Применяйте надежные алгоритмы (AES-GCM, ChaCha20).

Используйте современные сертификаты (SHA-256 и выше).

Преимущества и недостатки TLS

Среди плюсов:

Зашифрованные пароли защищены от перехвата злоумышленниками. Протокол использует комбинацию симметричного и асимметричного шифрования, чтобы передать данные конфиденциально.

Когда пользователь заходит на сайт, сертификат проверяет подлинность ресурса. Это помогает защититься от фишинга и атак.

Transport Layer Security работает на всех платформах и гарантирует защиту как на сайтах, так и в мобильных приложениях.

В варианте 1.3 улучшено соединение — оно происходит быстрее, чем в старых версиях.

Недостатки:

Чтобы сертификат работал корректно, нужно правильно настроить сервер, выбрать безопасные алгоритмы и обновлять сертификаты. Ошибки в конфигурации приведут к уязвимостям.

Хотя можно поискать бесплатные сертификаты, бизнесу иногда требуются расширенные варианты с дополнительными уровнями проверки, которые стоят денег.

При слабых алгоритмах или устаревших версиях можно столкнуться с атаками (например, BEAST или POODLE).

Шифрование и дешифрование требуют вычислительных ресурсов. На слабых серверах это замедляет работу.

Итог

Работоспособность протокола зависит от того, как правильно он настроен и насколько актуальна его версия. Чтобы защитить персональные данные, выясните, какие параметры безопасности протокола TLS, что это и как они влияют на безопасность сети. Пользуйтесь вариантом 1.2 и 1.3 с проверенными сертификатами.

Фото на обложке: Freepik