Девять вопросов, которые помогут выявить способного удаленщика на собеседовании

74% компаний, опрошенных Gartner в апреле, утверждают , что навсегда оставят удаленными как минимум несколько должностей. Это означает, что поиск людей, умеющих эффективно работать из дома, будет актуален и после завершения пандемии COVID-19. Компания Atlassian подобрала девять вопросов, которые помогут оценить самостоятельность кандидата.

1. «Каким был самый амбициозный проект, который вы придумали и реализовали?»

Что проверяет: самомотивацию.

Руководители общаются с удаленными сотрудниками реже, чем с офисными, и этого не избежать. На собеседовании нужно убедиться, что соискатель будет усердно работать (над правильными задачами) без постоянных проверок.

У людей с развитой самомотивацией будет твердый ответ на этот вопрос. Им нравятся интересные задачи-вызовы и они остаются сосредоточенными на них, даже когда сталкиваются с неудачей или отвлекающим фактором.

2. «Расскажите о ситуации, в который вы пошли на обдуманный риск и потерпели неудачу. Чему вы научились?»

Что проверяет: мышление роста.

Методы совместной работы, которые были эффективны в предыдущей команде соискателя, могут не сгодиться для вашей компании, особенно если раньше в ней не было удаленщиков или если это первая удаленная работа кандидата. Вам нужен человек, который будет гибким, настойчивым, готовым экспериментировать и не считающим, что он уже знает, как лучше всего решать задачи. Звучит знакомо? Это ключевые компоненты мышления роста.

У обладающего ими соискателя будет как минимум одна подходящая история. Обратите внимание на то, как он описывает неудачу. Он берет ответственность на себя или перекладывает ее на кого-то другого? Если он открыто не берет на себя ответственность, вероятно, он ничему не научился. Признание неудачи также демонстрирует благоприятное сочетание смирения, уверенности и честности.

3. «Если вы получите это место, над чем вы хотите поработать в первую очередь?»

Что проверяет: коммуникативные навыки.

Это вопрос с подвохом. Маловероятно, что у соискателя есть достаточно информации, чтобы ответить на него со знанием дела. Хороший удаленный сотрудник сразу же задаст уточняющие вопросы. Каковы сейчас приоритеты команды? Какие проекты уже запущены? Что вы уже опробовали, что не сработало?

Как только кандидат получит достаточно данных, чтобы сформулировать ответ, проследите, понял ли он суть вопроса. Передача информации без помех — это ключ к эффективной удаленной работе.

Совет: еще важно, чтобы удаленные сотрудники умели выстраивать коммуникацию в нескольких каналах связи: электронной почте, чатах, видеозвонках и так далее. Обязательно включите некоторые из них в процесс собеседования, чтобы получить целостное представление об их навыках и стиле общения.

4. «Какие три вещи вас поразили в … ?»

Что проверяет: инициативность.

Этот вопрос варьируется в зависимости от того, на какую должность претендует соискатель. Если это дизайнерская или маркетинговая роль, спросите о сайте компании, если финансовая — о ее результатах за прошлый квартал и так далее. Универсальный вариант: «Что поразило вас в ценностях нашей компании?»

Это покажет, насколько активен кандидат. Он проявил инициативу, чтобы немного изучить компанию? У менеджеров есть более важные дела, чем подталкивать удаленных работников к выполнению задач. Убедитесь, что этого не придется делать.

5. «Когда вам приходилось давать коллеге неприятную обратную связь?»

Что проверяет: эмоциональный интеллект.

Когда все взаимодействия с коллегами происходят в виртуальном пространстве, легко пропустить такие невербальные сигналы, как язык тела или интонации. Вот почему удаленные работники с высоким уровнем эмоционального интеллекта более успешны. Они способны сопереживать и предвидеть проблемы или настроение человека, а затем выстраивать общение в соответствии с этими знаниями.

Этот вопрос покажет, ставил ли себя соискатель на место другого человека, прежде чем говорить с ним, и как он это учитывал. Кандидаты с особенно высоким эмоциональным интеллектом будут говорить, что они сфокусировали обратную связь на действиях и поведении другого человека, а не на его врожденных характеристиках или ценности. Обратите внимание на то, предлагал ли соискатель помощь коллеге: это еще один признак эмоционального интеллекта.

6. «Что вас беспокоит в том, что вы не будете частью офисного сообщества?»

Что проверяет: самосознание.

Даже самые замкнутые удаленные сотрудники нуждаются в небольшом социальном взаимодействии. Как ваш кандидат планирует получать его? Не так важно, что именно он ответит на этот вопрос. Важно, чтобы он осознавал влияние удаленной работы на его жизнь и имел некоторое представление об адаптации к ней.

В офисе люди присматривают друг за другом («Ты сегодня выглядишь очень уставшим, у тебя все в порядке?»). Удаленным работникам надо уметь заботиться о себе, иначе они рискуют выгореть.

7. «Что вас больше всего волнует в этой роли?»

Что проверяет: целеустремленность.

Эффективные удаленные работники крайне увлечены своей работой. Они понимают, почему она ценна, и это сразу видно. Трудно повлиять на ощущение цели у удаленщика, поэтому убедитесь, что с этим у кандидата все в порядке.

В идеале он скажет, что ему близка миссия компании. Или что он радуется возможности отточить новый навык. Или поработать в компании другого типа. Как бы он ни отвечал, проверьте, что ваши цели совпадают.

8. «Когда вам приходилось принимать решение, не обладая всей необходимой информации?»

Что проверяет: самостоятельное принятие решений.

Легче управлять удаленными сотрудниками, которым можно доверить самостоятельное принятие некоторых решений. Лучшие из них выделяют время, чтобы изучить общую картину и понять, что нужно оптимизировать любой ценой. Кроме того, они гибко мыслят и могут объективно оценивать компромиссы.

Рассказ о том, как человек принимал решение, не обладая для этого всей необходимой информацией, позволяет лучше оценить этот навык. Ситуация показывает, какую информацию кандидат искал, а какую считал не самой важной. Возьмите на заметку, рассуждал ли он о влиянии своего решения на клиентов и других заинтересованных лиц, а не только на себя или свою команду.

9. «Как бы вы запустили новый проект с нуля?»

Что проверяет: лидерские качества.

Даже если должность не управленческая, лидерские качества все равно важны, особенно если в вашей компании отдельные сотрудники часто играют роль руководителя проекта.

Руководить удаленно означает тщательно планировать координацию и коммуникацию. Внимательно выслушайте, как соискатель выстроит экономическое обоснование проекта и убедит руководящую группу дать ему зеленый свет. А как он соберет команду для проекта после этого? Хороший удаленный сотрудник инстинктивно подумает обо всех функциях и навыках, необходимых для проекта, а при необходимости без колебаний привлечет другие команды.

На что еще нужно обратить внимание

Рабочее место. Вероятно, собеседование будет проходить по видеосвязи, поэтому обратите внимание на обстановку. Если соискатель звонит с дивана или кровати, убедитесь, что у него есть стол в тихой комнате, дверь в которую можно закрыть.

Вероятно, собеседование будет проходить по видеосвязи, поэтому обратите внимание на обстановку. Если соискатель звонит с дивана или кровати, убедитесь, что у него есть стол в тихой комнате, дверь в которую можно закрыть. Зрительный контакт. Если человек смотрит в камеру, это признак знания этикета видеозвонков и дополнительная демонстрация хороших коммуникативных навыков.

Если человек смотрит в камеру, это признак знания этикета видеозвонков и дополнительная демонстрация хороших коммуникативных навыков. Рассказ о личной жизни. Если кандидат упоминает такие мелочи, как домашнее животное или музыкальная группа, которой он сейчас одержим, это признак того, что он комфортно себя чувствует на работе. Когда все взаимодействия происходят виртуально, даже для небольшого сближения требуется много времени.

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