Как восстановить удаленный файл на Google Диске

Случайно удалили важный файл с Google Диска? Не паникуйте: если вы сделали это недавно (или менее чем 30 дней назад), есть возможность это исправить.
Как восстановить удаленные файлы на Google Диске
Файлы, находящиеся в «Корзине», автоматически удаляются навсегда через 30 дней. Если с момента удаления прошло менее 30 дней, следуйте этим шагам.
- Откройте Google Диск.
- В боковом меню нажмите «Корзина».
- Выделите файлы, которые нужно восстановить.
- Нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите «Восстановить» или нажмите на иконку «Восстановить из корзины» в форме часов, расположенную над списком удаленных файлов.
Восстановленный файл появится там, где он находился изначально. Чтобы найти его быстрее, во всплывающем окне выберите «Показать путь к файлу».
Как восстановить файлы, которые удалены из корзины
Даже если вы окончательно удалили файл, нажав «Удалить навсегда» в «Корзине», его все же можно восстановить. Но есть несколько ограничений.
- Вы должны быть владельцем файла.
- Файл должен быть удален недавно (Google не указывает точных сроков).
В таком случае обратитесь в службу поддержки Диска по телефону или в чате.
Фото на обложке: photosince /
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