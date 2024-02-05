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Истории

Как восстановить удаленный файл на Google Диске

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Случайно удалили важный файл с Google Диска? Не паникуйте: если вы сделали это недавно (или менее чем 30 дней назад), есть возможность это исправить.

Как восстановить удаленный файл на Google Диске

Как восстановить удаленные файлы на Google Диске

Файлы, находящиеся в «Корзине», автоматически удаляются навсегда через 30 дней. Если с момента удаления прошло менее 30 дней, следуйте этим шагам.

  • Откройте Google Диск.
  • В боковом меню нажмите «Корзина».
  • Выделите файлы, которые нужно восстановить.
  • Нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите «Восстановить» или нажмите на иконку «Восстановить из корзины» в форме часов, расположенную над списком удаленных файлов.

Восстановленный файл появится там, где он находился изначально. Чтобы найти его быстрее, во всплывающем окне выберите «Показать путь к файлу».

Как восстановить файлы, которые удалены из корзины

Даже если вы окончательно удалили файл, нажав «Удалить навсегда» в «Корзине», его все же можно восстановить. Но есть несколько ограничений.

  • Вы должны быть владельцем файла.
  • Файл должен быть удален недавно (Google не указывает точных сроков).

В таком случае обратитесь в службу поддержки Диска по телефону или в чате.

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Фото на обложке: photosince / Shutterstock

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