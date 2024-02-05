Как восстановить удаленный файл на Google Диске

Случайно удалили важный файл с Google Диска? Не паникуйте: если вы сделали это недавно (или менее чем 30 дней назад), есть возможность это исправить.

Как восстановить удаленные файлы на Google Диске

Файлы, находящиеся в «Корзине», автоматически удаляются навсегда через 30 дней. Если с момента удаления прошло менее 30 дней, следуйте этим шагам.

Откройте Google Диск.

В боковом меню нажмите «Корзина».

Выделите файлы, которые нужно восстановить.

Нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите «Восстановить» или нажмите на иконку «Восстановить из корзины» в форме часов, расположенную над списком удаленных файлов.

Восстановленный файл появится там, где он находился изначально. Чтобы найти его быстрее, во всплывающем окне выберите «Показать путь к файлу».

Как восстановить файлы, которые удалены из корзины

Даже если вы окончательно удалили файл, нажав «Удалить навсегда» в «Корзине», его все же можно восстановить. Но есть несколько ограничений.

Вы должны быть владельцем файла.

Файл должен быть удален недавно (Google не указывает точных сроков).

В таком случае обратитесь в службу поддержки Диска по телефону или в чате.

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Фото на обложке: photosince / Shutterstock