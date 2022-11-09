Как найти вирус на телефоне и удалить его: советы для пользователей Android

В отличие от ПК, у смартфонов нет полноценной настольной ОС, но и им могут угрожать вредоносные программы. Особенно уязвимы устройства на базе Android. Рассказываем о простых способах обнаружить зловред и удалить его с любимого гаджета.

Признаки того, что на устройстве Android есть вирус

Для начала хорошая новость: на данный момент не существует вирусов для Android, и в обозримом будущем ваш телефон вряд ли заразится тем, что обычно встречается на компьютерах. Однако вирус — очень специфическая форма вредоносного ПО. На смартфоне могут оказаться и другие виды таких программ, в том числе рекламное и шпионское ПО, программы-вымогатели, лжеантивирусы и трояны.

Тем не менее большинство людей по-прежнему называют вредоносное ПО вирусом, и для простоты мы будем поступать так же. Итак, какие признаки указывают, что устройство на Android заражено?

Пользователи из вашего списка контактов получают спам

Друзья, члены семьи и коллеги могут получать от вас спам-сообщения по нескольким причинам. Например, ваша учетная запись электронной почты может быть взломана хакером или вредоносным ПО на телефоне. Так или иначе, если несколько человек сообщают вам о том, что с вашего email-адреса приходят странные письма, причиной может быть «вирус».

На экране часто отображается всплывающая реклама

Рекламное ПО, как следует из названия, — вид вредоносной программы, которая отображает большое количество рекламы. Часто ее легко обнаружить: после заражения число всплывающих окон резко увеличивается (обычно при использовании браузера Google Chrome).

Разновидность таких программ — лжеантивирус. В таком случае всплывающие сообщения предупреждают о том, что телефон заражен вредоносным ПО или работает некорректно по иной причине, и предлагают исправить это за определенную сумму.

На телефоне появляются незнакомые приложения

Даже если на вашем смартфоне установлено много приложений, скорее всего, вы знакомы с большинством из них. Если же на главном экране появляются новые и неизвестные иконки, это может означать, что вредоносная программа установила их без вашего разрешения.

Батарея разряжается гораздо быстрее, чем обычно

Вредоносное ПО может быстро расходовать заряд аккумулятора по разным причинам. Например, из-за того, что оно выполняет много действий в интернете или разработано так, что не экономит батарею и процессор телефона.

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Поэтому еще одним признаком его наличия является то, что устройства часто нагревается, даже когда не выполняет задачи, интенсивно использующие процессор.

Телефон потребляет больше трафика

Из-за вредоносного ПО смартфон может в фоновом режиме загружать и скачивать большое количество данных, в результате чего резко возрастает потребление трафика. Следите за объемом передачи данных и уведомлениями о превышении лимита (если у вас не подключен безлимитный план).

Приложения часто прекращают работу

В большинстве распространенных приложений довольно редко происходит сбой. Если же это случается регулярно, можно предположить, что причина в «вирусе». Как указывалось выше, многие из таких программ разработаны некорректно, содержат ошибки и часто несовместимы с другими популярными приложениями и самой системой Android.

Способы удалить вирус с устройства Android

Если вы обнаружили признаки вредоносного ПО на своем смартфоне, эти советы помогут избавиться от него.

Очистить кэш

«Вирусы» часто атакуют браузер, поэтому в первую очередь следует очистить его кэш — это позволит удалить вредоносное ПО из памяти телефона. Следуйте этим шагам (они могут немного отличаться в зависимости от модели телефона).

Запустите приложение «Настройки».

Перейдите в раздел «Приложения».

Откройте список всех приложений и нажмите «Chrome» или любой другой браузер, который вы используете.

Перейдите в «Память» и нажмите «Очистить кэш», а затем «Управление местом» → «Удалить все данные».

Удалить незнакомые приложения в безопасном режиме

Если вредоносное ПО установило нежелательные приложения на телефон, то удалить их как обычно, возможно, не получится. В качестве альтернативы можно активировать безопасный режим, который запускает телефон с минимальным количеством приложений и сервисов. Это позволит удалить вредоносные приложения до того, как они запустятся.

Способ запуска безопасного режима различается в зависимости от модели телефона. Точные шаги для конкретного устройства можно найти в интернете.

Для большинства моделей подойдет следующая инструкция.



Находясь на экране блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появятся параметры выключения.

Нажмите и удерживайте кнопку «Выключение». Через несколько секунд появится опция перезагрузить телефон в безопасном режиме — выберите ее.

В этом режиме отключены сторонние приложения, в том числе большинство вредоносного ПО. Найдите нежелательные приложения и удалите их.

Включить Play Защиту

Play Защита — бесплатный антивирус от Google, которое проверяет телефон на наличие вредоносного ПО и нежелательного поведения от сторонних приложений. Его можно активировать в магазине Google Play.

Установить антивирус

В целом, это не считается необходимым для устройств Android. Для большинства людей риск заражения относительно низок, поэтому покупка антивирусной программы — порой не самая выгодная инвестиция. Однако если вы уже сталкивались с вредоносным ПО на смартфоне, этот инструмент все же может пригодиться.

Вернуть телефон к заводским настройкам

Если остальные способы не помогают, то сброс до заводских настроек точно избавит вас от нежелательных программ. Однако следует учитывать, что при этом с устройства удаляются все приложения, данные и настройки.

Запустите «Настройки» и найдите «Параметры сброса» (их местонахождение зависит от модели телефона). Затем выберите пункт, предлагающий вернуть устройство к заводским настройкам.

После этого можно восстановить приложения и данные из последней резервной копии. Однако если она уже содержит вредоносное ПО, телефон будет заражен повторно. В таком случае придется снова сбрасывать настройки и переустанавливать сервисы вручную.

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Фото на обложке: Marcos__Silva / Shutterstock