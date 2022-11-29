Француз добился в суде права не быть «веселым» на работе

В 2015 году мужчина был уволен из Cubik Partners после того, как отказался принимать участие в корпоративных мероприятиях. Сторона истца утверждает, что они включали «чрезмерное употребление алкоголя», «промискуитет», «унизительные и бесцеремонные практики».

Высший суд Франции назвал незаконным решение консалтинговой компании из Парижа отстранить сотрудника за то, что он не был достаточно «веселым» и не придерживался корпоративных ценностей.

В этом месяце Кассационный суд постановил, что мужчина имел право на «свободу выражения мнений» и что отказ от участия в мероприятиях был «фундаментальной свободой» в соответствии с трудовым законодательством и правами человека и не мог быть основанием для увольнения.

Согласно материалам суда, мужчина был нанят Cubik Partners в качестве старшего консультанта в феврале 2011 года и повышен до директора в феврале 2014 года. В марте 2015 года его уволили за «профессиональную некомпетентность», поскольку он якобы не придерживался ценностей компании.

Также в организации критиковали его иногда «резкий и демотивирующий тон» по отношению к подчиненным и предполагаемую неспособность принимать обратную связь и различные точки зрения.

Это не первый случай, когда культура употребления алкоголя оказывается в центре внимания судебных разбирательств.

Несколько недавних инцидентов указали на укоренившееся употребление алкоголя в профессиональной культуре белых воротничков, даже после того, как движение #MeToo привлекло внимание к неправомерным действиям на рабочем месте во всем мире. Некоторые компании даже назначают наблюдателей на корпоративные мероприятия, чтобы избежать подобных проблем.

В этом году аудитор PricewaterhouseCoopers в Великобритании подал в суд на работодателя из-за серьезных травм, полученных им на рабочем мероприятии, в котором «конкурентным преимуществом» было «чрезмерное» употребление алкоголя. После корпоратива Майкл Броки упал на улице, впал в кому, а позже ему пришлось удалить часть черепа.

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В марте страховая биржа Lloyd's of London оштрафовала брокера Atrium Underwriters на рекордную сумму в 1 млн фунтов стерлингов (около $1,2 млн) за «серьезные промахи», включая «мальчишник», где сотрудники, в том числе два топ-менеджера, «принимали участие в неподобающих играх посвящения и сильно пили, и делали неуместные комментарии о коллегах-женщинах».

Франция входит в число самых либеральных стран мира с точки зрения отношения к алкоголю. Так, минимальный возраст для употребления алкоголя в общественных местах составляет 18 лет, но в частном порядке это не регулируется.

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