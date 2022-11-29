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Истории

Француз добился в суде права не быть «веселым» на работе

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Высший суд Франции назвал незаконным решение консалтинговой компании из Парижа отстранить сотрудника за то, что он не был достаточно «веселым» и не придерживался корпоративных ценностей.

В 2015 году мужчина был уволен из Cubik Partners после того, как отказался принимать участие в корпоративных мероприятиях. Сторона истца утверждает, что они включали «чрезмерное употребление алкоголя», «промискуитет», «унизительные и бесцеремонные практики».

Француз добился в суде права не быть «веселым» на работе

В этом месяце Кассационный суд постановил, что мужчина имел право на «свободу выражения мнений» и что отказ от участия в мероприятиях был «фундаментальной свободой» в соответствии с трудовым законодательством и правами человека и не мог быть основанием для увольнения.

Согласно материалам суда, мужчина был нанят Cubik Partners в качестве старшего консультанта в феврале 2011 года и повышен до директора в феврале 2014 года. В марте 2015 года его уволили за «профессиональную некомпетентность», поскольку он якобы не придерживался ценностей компании.

Также в организации критиковали его иногда «резкий и демотивирующий тон» по отношению к подчиненным и предполагаемую неспособность принимать обратную связь и различные точки зрения. 

Это не первый случай, когда культура употребления алкоголя оказывается в центре внимания судебных разбирательств.

Несколько недавних инцидентов указали на укоренившееся употребление алкоголя в профессиональной культуре белых воротничков, даже после того, как движение #MeToo привлекло внимание к неправомерным действиям на рабочем месте во всем мире. Некоторые компании даже назначают наблюдателей на корпоративные мероприятия, чтобы избежать подобных проблем.

В этом году аудитор PricewaterhouseCoopers в Великобритании подал в суд на работодателя из-за серьезных травм, полученных им на рабочем мероприятии, в котором «конкурентным преимуществом» было «чрезмерное» употребление алкоголя. После корпоратива Майкл Броки упал на улице, впал в кому, а позже ему пришлось удалить часть черепа.

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Франция входит в число самых либеральных стран мира с точки зрения отношения к алкоголю. Так, минимальный возраст для употребления алкоголя в общественных местах составляет 18 лет, но в частном порядке это не регулируется.

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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