Из певицы в предпринимателя: как бизнес принес Рианне $1,7 млрд

Пожалуй, певица Рианна стала первым миллиардером, который выступил на Супербоуле: ее чистый капитал оценивается примерно в $1,7 млрд. Рассмотрим, как она зарабатывает и во что инвестирует.

12 февраля Рианна впервые за пять лет вышла на сцену, исполнив свои лучшие хиты в перерыве Супербоула. Не обошлось и без продакт-плейсмента — во время выступления певица поправляла макияж с помощью компактной пудры от собственного бренда Fenty Beauty. Этим она напомнила зрителям и поклонникам о том, что музыка для нее — теперь лишь хобби.

Основная часть состояния Рианны — около $1,4 млрд — приходится на косметический бренд Fenty Beauty, запущенный в 2017 году. Это был ее первый шаг в бизнесе после того, как она выпустила свой последний альбом в 2016 году.

В 2019 году Рианна также представила бренд нижнего белья Savage X Fenty, который привлек более $300 млн от Neuberger Berman Group и L Catterton. Сообщалось, что в прошлом году компания хотела выйти на биржу, но, как и многие другие, решила отложить этот вопрос.

По данным Crunchbase, Рианна инвестировала часть своего состояния в стартапы как ангел-инвестор. В 2021 году она присоединилась к раунду серии A на сумму $4,8 млн для Partake Foods (производитель печенья без аллергенов), а также вложила нераскрытую сумму в Therabody (разработчик медицинских устройств). В 2022 году она поддержала модный бренд Destree.

В прошлом году на Супербоуле выступали рэперы Кендрик Ламар, Dr. Dre и Эминем — все они тоже вкладывались в стартапы. Вместе с ними на сцене появился и Снуп Дог, который основал инвестиционную компанию Casa Verde Capital, ориентированную на индустрию марихуаны. Впрочем, рэпер инвестировал и в таких единорогов, как Klarna и Robinhood.

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Актеры также занимаются венчурными инвестициями. К примеру, Селена Гомес основала стартап Wondermind, работающий в сфере психического здоровья, и косметический бренд Rare Beauty. По данным Crunchbase, она также инвестировала в сервис доставки Gopuff.

Эштон Кутчер является генеральным партнером и основателем Sound Ventures. Венчурный фонд был запущен в 2015 году и совершил около 200 инвестиций в такие компании, как Acorns, Calm и Noom.

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