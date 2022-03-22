Как работать с Instagram и Facebook после признания Meta экстремистской организацией. Спросили Роскомнадзор

По иску Генеральной прокуратуры России 21 марта 2022 года суд признал американскую Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Мы спросили Роскомнадзор, как работать с Instagram и Facebook после этого решения.

Приводим ниже ответы ведомства.

Имеют ли СМИ право размещать что-либо на своих страницах в Facebook и Instagram?

«В соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности.

Однако согласно ст. 4 закона РФ "О средствах массовой информации" при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах».

Что должна содержать маркировка?

«Маркировка должна содержать указание, что ее деятельность на территории России запрещена».

Что будет при отсутствии такой маркировки?

«Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень».

Можно ли транслировать символику Meta и ее соцсетей в СМИ?

«Не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram».

Что будет с Meta и ее продуктами дальше?

«Роскомнадзор исключит организацию из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "интернет" на территории Российской Федерации, а Instagram и Facebook — из реестра социальных сетей».

Дополнительно:

В официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции 21 марта в рамках решения суда сообщалось, что решение не распространяется на деятельность мессенджера What's App.

Россияне не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются соцсетями Meta.

Покупка рекламы в Instagram и Facebook теперь может расцениваться в России как финансирование экстремизма, писал ТАСС со ссылкой на юриста.

Россиянам также стоит изменить способ авторизации на тех сайтах, где вход выполнялся через Facebook.

Фото на обложке: Unsplash