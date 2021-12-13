Каким будет глобальный рынок труда в 2022 году — прогноз Glassdoor

2021 год был трудным, но переломным как для специалистов, так и для работодателей в технологической сфере. 2022 год, вероятно, будет по-прежнему сложным, но, возможно, немного более прецедентным. Компания Glassdoor опубликовала четыре прогноза о состоянии рынка труда на 2022 год, основываясь на информации из отзывов, зарплат и дискуссий на их сайте, а также на данных об экономических тенденциях. Вот к каким выводам она пришла.

В найме сотрудников сохранится чрезвычайно высокий уровень конкуренции

Главный из этих прогнозов: технологические компании будут испытывать те же трудности с наймом в 2022 году, что и в 2021.

Согласно данным американского Бюро статистики труда, по состоянию на сентябрь 2021 года на каждую вакансию приходилось всего 0,74 безработных американцев. Без учета временных увольнений эта цифра снижается до 0,63. Рекордное количество сотрудников увольняются, и такие компании, как Meta, с трудом справляются с поставленными на 2021 год задачами по набору инженерных кадров.

Чем объясняется количественный разрыв между действующими работниками и открытыми вакансиями? Во-первых, как отмечается в недавнем исследовании Pew, все больше людей не считают работу главным в жизни. Они осознают, что существуют вещи поважнее, и понимают, что только им решать, с чем мириться на работе и где проходят их границы.

Компаниям будет все труднее заполучить лучших специалистов. По мнению старшего экономиста Glassdoor Дэниела Чжао, им нужно не ограничиваться временными бонусами при приеме на работу, а постоянно повышать зарплату, а также вводить различные привилегии, такие как компенсация обучения или возможность удаленной работы.

Чжао считает, что работодателям стоит обратить внимание на неочевидных кандидатов: удаленных работников, тех, кто недавно вышел на пенсию, инвалидов или бывших заключенных.

Лучшие кадры по-прежнему будут стремиться работать удаленно... и получать высокие зарплаты

С начала пандемии специалисты в сфере технологий поменяли мнение о том, где хотят жить и работать. По прогнозам Glassdoor, тенденция сохранится и в 2022 году: все больше людей будут уезжать из крупных городов, но настаивать на сохранении прежнего уровня заработка.

Компании, нанимающие местных сотрудников, в следующем году, вероятно, столкнутся с жесткой конкуренцией с теми, кто предлагает дистанционные вакансии. По данным Glassdoor, в октябре 2021 года 20,4% работодателей, нанимающих сотрудников в офис, конкурировали с удаленными вакансиями, а это почти вдвое больше, чем в 2019 году (10,3%). Чжао ожидает, что в 2022 году этот показатель увеличится.

В 2021 году усилилась тенденция к «географически нейтральной оплате труда». Крупные игроки, от Spotify до Reddit, предлагают самые высокие зарплаты на рынке независимо от местонахождения сотрудника. В 2022 году к ним, вероятно, присоединится еще больше компаний.

Инклюзивность и равенство будут иметь большее значение

Третий прогноз Glassdoor таков: сотрудники и общественность будут продолжать требовать от компаний более активных действий и отчетности по части DEI (англ. многообразие, равенство и инклюзивность — diversity, equity and inclusion).

Такие технологические гиганты, как Google и Apple, стали пионерами в предоставлении демографических данных о рабочих местах в стремлении обеспечить многообразие и инклюзивность. Их примеру последуют все больше организаций.

Чжао считает, что такие отчеты имеют большое значение. Один особенно полезный показатель, который все чаще раскрывают компании — продвижение по карьерной лестнице внутри различных демографических групп. Организации демонстрируют статистику в разбивке по полу, расе и сексуальной ориентации, но есть и другие группы, о которых стоит задуматься: родители, ветераны боевых действий и люди с ограниченными возможностями.

Тем не менее, сбор и анализ данных о многообразии в технологической отрасли — задача не из простых. Отчеты о многообразии не стандартизированы, и у каждой компании собственный способ представления данных о многообразии. Были предприняты некоторые усилия по повышению стандартизации, но в целом отрасль все еще не унифицирована в своих методах отчетности.

Чжао упомянул еще один важный пункт, который редко раскрывают организации: гендерный разрыв в оплате труда. Большинство американских компаний делятся данными о разрыве только с учетом таких факторов, как опыт, стаж и должность, однако британские компании с численностью штата от 250 сотрудников с 2017 года обязаны сообщать полные данные о гендерном разрыве в оплате труда.

Даже если компании не обязаны это делать, предоставление этих данных, по словам Чжао, «может помочь повысить подотчетность» и «это не то, чего не стоит бояться».

Профессиональное сообщество будет процветать за пределами офиса

Согласно недавнему опросу Glassdoor, 48%, сотрудников во время пандемии чувствовали себя изолированными от коллег. Но поскольку штамм «омикрон» продолжает срывать планы по возвращению к работе, многие технологические специалисты все еще балансируют между очным и удаленным режимом.

Поэтому компаниям, которые хотят удержать и привлечь сотрудников, придется изучить, как создать дух сообщества и культуру за пределами четырех стен рабочего пространства.

Рост удаленной работы также может отдалить от коллектива тех, кто трудится дистанционно. Компании от LinkedIn до Evernote экспериментируют с инструментами и политикой, чтобы обеспечить своим удаленным сотрудникам такое же время и возможности, как и сотрудникам в офисе, но проблема все еще существует.

«Работодателям необходимо тщательно следить за тем, чтобы удаленные работники оставались на связи, а также за тем, чтобы они способствовали созданию сообщества и связей даже для своих штатных сотрудников», — добавил Чжао.

Источник.