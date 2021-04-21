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Истории

Исследование: 28% аналогов мяса содержат недостаточно белка

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

С 28 апреля по 26 мая 2020 года ирландская организация по контролю за безопасностью и питательностью пищевых продуктов Safefood провела проверку 354 продуктов, которые позиционируются как растительные альтернативы мясу. Исследователи подчеркивают, что аналоги отличаются от мяса по составу, что важно учитывать при планировании рациона.

Исследование: 28% аналогов мяса содержат недостаточно белка

Выборка состояла из готовых и основных блюд из растительных ингредиентов, представленных в супермаркетах. В исследовании оценивались растительные бургеры, стейки, фарш, фрикадельки, наггетсы, сосиски и альтернативные рыбные продукты, а также фалафель, бобовые продукты, жареный и плавленый сыр.

За присутствие белка в аналогах мяса отвечают такие ингредиенты, как микопротеин, соя, горох, бобы, нут, чечевица, грибы, темпе, киноа и тофу. Safefood обнаружила, что изученные продукты характеризовались высокой степенью переработки и наличием разнообразных ингредиентов в составе, в том числе тех, что добавляют аромат и текстуру.

По правилам маркировки Евросоюза, продукт может получить отметку «источник белка», если белок обеспечивает 12%-19,9% его энергетической ценности, и «высокое содержание белка», если на него приходится от 20% энергетической ценности.

  • В продуктах, участвовавших в исследовании, количество белка варьировалось от 0,9 г до 30,6 г на 100 г (в среднем 10,7 г на 100 г).
  • Почти каждый четвертый из исследованных продуктов был источником белка (содержание свыше 12%),
  • В 49% продуктов (173) — свыше 20% белка.
  • В 28% — менее 12% белка, из-за чего потребителям не стоит полагаться на них как равноценную замену мясу.

Исследователи отмечают, что количество белка в составе варьировалось как у продуктов из разных категорий, так и внутри категорий:

  • половина были маркированы как содержащие белок,
  • 11% (39 продуктов) имели маркировку «источник белка»,
  • 39% (139 продуктов) — «высокое содержание белка».

80% продуктов являются источником клетчатки (т.е. в них присутствует не менее 3 г клетчатки на 100 г). Но согласно исследованию, это обусловлено тем, что в них добавлены углеводы. В аналогичных мясных продуктах их нет, и они не содержат клетчатку.

Из 354 изученных образцов лишь у 27 была указана информация о микроэлементах. Самый распространенный из них — железо (присутствовало в 6% продуктов), на втором месте — B12 (4%).

По результатам сравнения, есть существенная разница между вегетарианскими альтернативами и мясом.

  • Большинство растительных аналогов имеет меньшую энергетическую ценность, сниженное содержание жиров и насыщенных жиров.
  • Как правило, в отличие от мясных продуктов, в альтернативном мясе есть клетчатка и углеводы. Исключение — курица или рыба в панировке, а также сосиски в тесте, которые содержат добавленные углеводы.
  • Обычно в растительных аналогах меньше белка, чем в мясных эквивалентах. Но это зависит от категории продукта.
  • В альтернативных продуктах содержание соли идентично или выше, чем в мясе.

Safefood отмечает, что очень важно принимать во внимание количество белка в мясных альтернативах важно. По результатам исследования, их употребляла треть ирландских покупателей. Причем треть из них делала это из соображений здоровья. 48% тех, в чьем рационе присутствует альтернатива мясу, ест такие продукты раз в неделю или чаще.

Поскольку питательные качества продуктов различны, пользователям рекомендуется внимательно читать маркировку и по возможности выбирать продукты, содержащие значительное количество белка.

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Фото на обложке: bigacis / Shutterstock

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