Исследование: 28% аналогов мяса содержат недостаточно белка

С 28 апреля по 26 мая 2020 года ирландская организация по контролю за безопасностью и питательностью пищевых продуктов Safefood провела проверку 354 продуктов, которые позиционируются как растительные альтернативы мясу. Исследователи подчеркивают, что аналоги отличаются от мяса по составу, что важно учитывать при планировании рациона.

Выборка состояла из готовых и основных блюд из растительных ингредиентов, представленных в супермаркетах. В исследовании оценивались растительные бургеры, стейки, фарш, фрикадельки, наггетсы, сосиски и альтернативные рыбные продукты, а также фалафель, бобовые продукты, жареный и плавленый сыр.

За присутствие белка в аналогах мяса отвечают такие ингредиенты, как микопротеин, соя, горох, бобы, нут, чечевица, грибы, темпе, киноа и тофу. Safefood обнаружила, что изученные продукты характеризовались высокой степенью переработки и наличием разнообразных ингредиентов в составе, в том числе тех, что добавляют аромат и текстуру.

По правилам маркировки Евросоюза, продукт может получить отметку «источник белка», если белок обеспечивает 12%-19,9% его энергетической ценности, и «высокое содержание белка», если на него приходится от 20% энергетической ценности.

В продуктах, участвовавших в исследовании, количество белка варьировалось от 0,9 г до 30,6 г на 100 г (в среднем 10,7 г на 100 г).

Почти каждый четвертый из исследованных продуктов был источником белка (содержание свыше 12%),

В 49% продуктов (173) — свыше 20% белка.

В 28% — менее 12% белка, из-за чего потребителям не стоит полагаться на них как равноценную замену мясу.

Исследователи отмечают, что количество белка в составе варьировалось как у продуктов из разных категорий, так и внутри категорий:

половина были маркированы как содержащие белок,

11% (39 продуктов) имели маркировку «источник белка»,

39% (139 продуктов) — «высокое содержание белка».

80% продуктов являются источником клетчатки (т.е. в них присутствует не менее 3 г клетчатки на 100 г). Но согласно исследованию, это обусловлено тем, что в них добавлены углеводы. В аналогичных мясных продуктах их нет, и они не содержат клетчатку.

Из 354 изученных образцов лишь у 27 была указана информация о микроэлементах. Самый распространенный из них — железо (присутствовало в 6% продуктов), на втором месте — B12 (4%).

По результатам сравнения, есть существенная разница между вегетарианскими альтернативами и мясом.

Большинство растительных аналогов имеет меньшую энергетическую ценность, сниженное содержание жиров и насыщенных жиров.

Как правило, в отличие от мясных продуктов, в альтернативном мясе есть клетчатка и углеводы. Исключение — курица или рыба в панировке, а также сосиски в тесте, которые содержат добавленные углеводы.

Обычно в растительных аналогах меньше белка, чем в мясных эквивалентах. Но это зависит от категории продукта.

В альтернативных продуктах содержание соли идентично или выше, чем в мясе.

Safefood отмечает, что очень важно принимать во внимание количество белка в мясных альтернативах важно. По результатам исследования, их употребляла треть ирландских покупателей. Причем треть из них делала это из соображений здоровья. 48% тех, в чьем рационе присутствует альтернатива мясу, ест такие продукты раз в неделю или чаще.

Поскольку питательные качества продуктов различны, пользователям рекомендуется внимательно читать маркировку и по возможности выбирать продукты, содержащие значительное количество белка.

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