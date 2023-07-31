Почему рынок полупроводников столкнулся с переизбытком

Теперь в некоторых частях рынка полупроводников наблюдается избыток, и это отражается на финансовых показателях их крупнейших производителей, в том числе Samsung.

В разгар пандемии начался дефицит полупроводников, который затронул многие отрасли — от автомобилей до игровых консолей. Это побудило компании запасаться чипами, но затем рост экономики замедлился, а спрос на смартфоны и ноутбуки упал.

Полупроводники — это крошечные компоненты, которые являются неотъемлемой частью множества продуктов, в том числе холодильников, автомобилей, смартфонов и светодиодных ламп.

Пандемия COVID-19 вызвала огромные сбои в производстве и поставках чипов, поскольку потребители, которым приходилось сидеть дома, активно покупали ПК, смартфоны и прочую технику.

Это повысило спрос на полупроводники, такие как чипы памяти, произведенные южнокорейскими компаниями Samsung, SK Hynix и Micron. Повышенным спросом пользовались и менее продвинутые чипы, которые помогают реализовать в устройствах управление питанием и другие процессы.

Это привело к повсеместной нехватке таких продуктов, как игровые консоли и даже компоненты стиральных машин, которая продолжалась до первой половины 2022 года. В дефиците были и полупроводники для автомобилей, из-за чего крупные автокомпании сократили производство.

С тех пор динамика спроса и предложения на некоторые чипы стала более сбалансированной, но в других областях дефицит превратился в избыток.

Переизбыток чипов памяти

Сейчас находятся в избытке два типа чипов: памяти NAND и DRAM. Они используются в таких устройствах, как ноутбуки и серверы в дата-центрах.

Во время пандемии компании начали запасаться чипами из-за дефицита. Но затем рост экономики замедлился. Спрос на смартфоны и ноутбуки сильно упал — особенно из-за того, что многие уже купили их во время пандемии.

«Поэтому производители этих конечных продуктов перестали заказывать чипы и вместо этого сосредоточились на продаже с помощью уже имеющихся запасов», — говорит Питер Хэнбери, партнер Bain & Company в области телекоммуникаций, медиа и технологий. По словам Хэнбери, в результате небывалый спрос внезапно иссяк.

Читайте по теме:

«Нам нужны чипы, чтобы производить больше чипов»: дефицит полупроводников может продлиться еще два года

Не все типы полупроводников находятся в избытке — они по-прежнему требуются в автомобильном секторе.

Хэнбери говорит, что некоторые чипы, предназначенные для конкретных целей, нелегко заменить на другие. По этой причине сроки поставки и их стоимость улучшаются, но они по-прежнему обходятся довольно дорого.

От роста прибыли до ее падения

Из-за нехватки полупроводников во время пандемии цены на них выросли — а вместе с ними и прибыль их производителей, в том числе Samsung.

Однако в этом году Samsung и ее конкурентам SK Hynix и Micron приходится нелегко.

В первом квартале 2023 года Samsung получила рекордно низкую с 2009 года прибыль — квартал к кварталу она рухнула на 95%. Во втором квартале операционная прибыль компании упала на 95% по сравнению с предыдущим годом.

Во втором квартале SK Hynix понесла убытки в размере $2,24 млрд, тогда как в прошлом году за тот же период получила около $3,3 млрд прибыли.

За второй квартал чистая прибыль Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейшего в мире производителя чипов, упала на 23,3% по сравнению с прошлым годом. Квартальная прибыль компании снизилась впервые за четыре года.

Рынок ПК показывает слабые результаты, что может отразиться на Samsung, SK Hynix и Micron. Мировой рынок смартфонов — основной источник дохода для TSMC — тоже переживает сложные времена.

«Рынок смартфонов по-прежнему составляет большую часть доходов TSMC. В этой области пока не наблюдается значительного роста», — утверждает Се Хо Нг, аналитик China Renaissance Securities.

Баланс на рынке чипов уже скоро?

Крупные производители чипов памяти объявили о сокращении производства, чтобы повысить цены на свою продукцию и уменьшить предложение на рынке.

Samsung ожидает, что во второй половине года глобальный спрос восстановится, и другие компании высказывают аналогичное мнение. Однако ранее TSMC заявила, что ожидает от клиентов «дальнейшей корректировки запасов».

«Я думаю, что после корректировки в этом году TSCM будет наблюдать рост во втором полугодии, но то, насколько он будет сильным, зависит от макроэкономических условий», — говорит Нг.

Таким образом, показатели этих компаний восстановятся, если поднимется спрос на конечные продукты, например бытовую электронику. Но это, в свою очередь, зависит от подъема макроэкономики, в котором пока нет уверенности.

Источник.

Фото на обложке: IM Imagery / Shutterstock