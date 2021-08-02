Под ударом даже Apple и Samsung: глобальная нехватка чипов добралась до смартфонов

Глобальная нехватка компьютерных чипов затронула все сферы — от автомобилей до игровых консолей. И, похоже, следующими под удар попадут смартфоны. CEO Apple Тим Кук уже сообщил о возможном снижении продаж продуктов компании, а мелкие производители, такие как Lenovo, TCL и HMD Global, вероятно, столкнутся с более серьезными последствиями. Разбираемся подробнее.

Полупроводники находятся в дефиците по нескольким причинам. Среди них: закрытие заводов во время пандемии и повышенный спрос на потребительскую электронику.

Автопроизводители пострадали сильнее всех: такие компании, как General Motors и Ford, сократили и даже приостановили производство некоторых автомобилей. Дефицит также затронул игровые консоли. Геймерам с трудом удается получить новые системы Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5.

До этого момента смартфоны были защищены от этих последствий, так как крупные производители, в том числе Apple и Samsung, запасаются критическими компонентами.

По словам главного аналитика CCS Insight Бена Вуда, автомобилям нужны более старые и крупные чипы, а смартфонам — новейшие процессоры. Кроме того, смартфоны продаются в гораздо больших объемах, чем транспортные средства. Поэтому поставщики отдают им больший приоритет.

Ведущий специалист в области полупроводников Accenture Сайед Алам добавляет: производители смартфонов не снизили свою потребность в чипах, как это сделали автопроизводители, которые ожидали падение спроса в начале пандемии.

Более того, как утверждает Алам, индустрия смартфонов ухватилась за освободившийся рынок. В результате автомобильный сектор испытал нехватку чипов, когда продажи автомобилей выросли сильнее, чем ожидалось.

Однако теперь глобальная нехватка чипов начинает охватывать и производителей смартфонов. Автомобильный и другие секторы возвращаются к прежнему объему производства, что создает сильную конкуренцию.

В 2020 году спрос на смартфоны снизился в начале пандемии: по данным Gartner, продажи упали на 12,5%. Однако в этом году они быстро восстановились и выросли на 26% за первый квартал.

Как дефицит сказался на производителях смартфонов

На прошлой неделе CEO Apple Тим Кук предупредил, что ограничения на поставку кремния повлияют на продажи iPhone и других продуктов компании, таких как iPad. По его словам, в дефиците находятся не мощные процессоры, которые Apple производит сама, а чипы для повседневных функций: питания экранов мобильных устройств и декодирования аудио.

Вице-президент и директор по исследованиям Forrester Гленн О’Доннелл сообщает: несмотря на то, что Apple — одна из тех компаний, которым производители чипов отдают приоритет, нехватка кремния может нанести ущерб и ей.

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Тем не менее, как утверждает Вуд из CCS Insight, Apple показала чрезвычайную устойчивость во время пандемии. Все дело в продуманной цепочке поставок. Он добавляет, что трудности с поставками, вероятнее всего, испытывают такие небольшие производители, как китайские Lenovo и TCL, а также финская HMD Global.

CEO HMD Global Флориан Сейш это подтвердил. Он добавил, что на рынке может возникнуть дисбаланс, так как спрос на недорогие модели довольно высок. Этим летом HMD Global выпускает несколько новых смартфонов Nokia.

Как и Apple, Samsung выигрывает благодаря своему размеру и позиции на рынке. Однако аналитики утверждают, что компания также может столкнуться с трудностями. По мнению аналитика в сфере полупроводников Counterpoint Research Дейла Гайа, Samsung, похоже, оказалась под большим ударом в первой половине 2021 года.

Ранее в этом году завод по изготовлению полупроводников Samsung в Остине, Техас, был закрыт на месяц из-за снежной бури, вызвавшей перебои в подаче электроэнергии.

В то же время вьетнамские заводы компании приостановили свою деятельность после того, как несколько сотрудников заболели коронавирусом.

В марте Samsung заявила о серьезном дисбалансе спроса и предложения чипов в IT-секторе и добавила, что может перенести запуск следующего телефона Galaxy Note.

Тем не менее в прошлый четверг компания сообщила, что во втором квартале 2021 года ее прибыль может увеличиться на 54% из-за роста стоимости чипов. Samsung ожидает, что рынок мобильных устройств восстановится до препандемического уровня. Однако она предупреждает, что ее прогнозы могут не сбыться из-за нехватки чипов.

Ситуация коснется и потребителей

Гай из Counterpoint Research считает, что дефицит полупроводников «не окажет серьезное воздействие, но оно определенно будет». Он ожидает, что прогнозы компаний по производству снизятся на 10%.

Что это значит для конечного потребителя? По мнению О’Доннелла, вероятнее всего, увеличится как стоимость смартфонов, так и дефицит определенных моделей. В случае Apple, будет гораздо легче приобрести флагманский iPhone 12, чем iPhone XS. Однако другие производители, такие как Samsung, LG, Xiaomi и Huawei, испытают более серьезные трудности.

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