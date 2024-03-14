5 подходов, которые отличают старшего продуктового дизайнера от младшего

Продуктовый дизайнер Чан Карунаратне перечислил самые главные изменения, которые произошли с ним, когда он стал senior-специалистом.

С опытом продуктовый дизайнер узнает больше не только о своем ремесле, но и о создании продукта в целом. В результате такой специалист начинает вовлекаться в большее количество процессов и использовать новые подходы к работе.

Эффективное взаимодействие с разработчиками

Эффективно сотрудничать с другими командами так же важно, как и создавать дизайн. В конце концов, клиенты видят конечный продукт, а не файлы Figma. Поэтому у разработчиков должно быть все необходимое, чтобы безупречно реализовать дизайн. Для этого мы создаем прототипы, используем такие инструменты, как Zeplin, и даже добавляем комментарии к проектам.

Однако я все же получал вопросы от разработчиков, потому что в пользовательском потоке были пробелы. А сделать продукт адаптивным — непростая задача. Я понял, что мне нужно улучшить несколько аспектов.

Уточнять каждый момент

Создавая продукт, легко упустить из виду разные состояния страницы или элемента. В своих проектах я мог проигнорировать пустые состояния и то, как должен меняться интерфейс, когда объем данных выходит за пределы страницы.

Легко представить экран с контентом. Но как он будет выглядеть при первом просмотре или при удалении всех элементов? А что должно произойти, когда контент заполнит страницу? Нужно добавить полосу прокрутки или перенести остальные данные на новую страницу?

Продумайте все возможные «состояния» экрана — в этом поможет хорошая коммуникация с командой разработчиков.

Использовать функцию Auto Layout в Figma

В начале карьеры я редко применял эту функцию. Я считал, что она нужна другим дизайнерам в команде и не торопился ее изучать.

Я даже не догадывался, насколько тесно Auto Layout связана с CSS Flexbox. Если создавать дизайн с использованием основных принципов Auto Layout, разработчики получают точные свойства из самого дизайна. Также стоит дать имена слоям элементов Auto Layout, чтобы разработчики могли легко идентифицировать элементы и даже использовать их как имена классов.

Участие в разных процессах

Работая над разными проектами, мы узнаем больше о своем ремесле и о создании продукта в целом. Со временем я научился определять свои сильные и слабые стороны.

Поначалу мысль о том, чтобы делиться с командой мнением по какому-либо вопросу, может пугать. Однако когда вы заметите, что это положительно влияет на работу, появится стимул делать это чаще.

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Я работал в нескольких стартапах и научился выходить за рамки ежедневных задач по UI/UX и продукту. Я понял, что также могу внести свой вклад в процесс разработки, построение корпоративной культуры и DesignOps.

Добавление большего количества деталей

Я начинал карьеру с должности UX-дизайнера, более ориентированной на исследования. В команде также были UI-дизайнер и моушн-дизайнер. Я считал исследования своей сильной стороной.

Спустя более чем два года я перешел к более общим обязанностями, а позже стал UI/UX-дизайнером и продуктовым дизайнером. На новых должностях я отвечал как за UI, так и за UX.

Я по-прежнему был сосредоточен на исследованиях и замечал, что мои интерфейсы не получали ту любовь, которую заслуживают. Я приложил немного больше усилий в этом направлении.

Теперь я создаю более «продвинутые» интерфейсы, то есть добавляю больше деталей, например различные цветы для придания глубины и кнопки с легкими градиентами.

Использование разных шрифтов

С точки зрения шрифтов я редко выхожу из зоны комфорта и почти всегда использую Inter или стандартный шрифт, например San Francisco Pro.

Однако более продвинутые шрифты могут придать дизайну больше характера. Поэтому я начал экспериментировать с различными шрифтами в своих проектах. Может показаться, что это незначительная деталь, но так интерфейс будет выделяться среди более базовых.

Максимально короткий путь пользователя

Когда у вас накопится опыт в разработке пользовательских интерфейсов, вы заметите, как важно снижать когнитивную нагрузку для пользователя.

Поставьте себя на его место и подумайте, какой цели он хочет достичь на определенной странице. Есть ли на ней элементы, которые помешают это сделать? Есть ли в информационной архитектуре какие-либо несоответствия?

Теперь я всегда проверяю, от каких элементов можно избавиться. Это может быть как несколько строк в тексте, так и целые объекты.

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