Полиция Лос-Анджелеса начала использовать видео, снятые роботами-курьерами

Видеозапись робота Serve Robotics была принята в качестве доказательства по уголовному делу, сообщает 404 Media со ссылкой на полученную переписку. Компания доставляет заказы Uber Eats в США и планирует увеличить численность роботов-курьеров до 2 тысяч.

Инцидент подчеркивает тот факт, что роботы-доставщики, по сути, ведут съемку всегда, и что их отснятый материал может использоваться и уже использовался в качестве доказательства в уголовных процессах. Из переписки, полученной 404 Media, ясно, что служба доставки еды с помощью роботов хотела более тесно сотрудничать с полицией Лос-Анджелеса.

Инцидент, о котором идет речь, — неудачная попытка двоих мужчин украсть робота, принадлежащего и управляемого Serve Robotics, которая в конечном итоге хочет задействовать «до 2000 роботов» для доставки еды для UberEats в Лос-Анджелесе. Подозреваемые были арестованы и осуждены.

Скриншот: Serve Robotics

«Доказательства, предоставленные Serve Robotics» — так звучит тема цепочки писем от июля 2023 года между Адьюком Телвеллом, главой отдела коммуникаций Serve, и детективом полиции Лос-Анджелеса. Письма и прочие данные были получены 404 Media через запрос публичных записей в полицию Лос-Анджелеса.

Следует отметить, что Serve рекламировала автономные возможности своих роботов и утверждала, что внедряет в городе роботов на базе ИИ, но роботами доставки по-прежнему часто управляют удаленные операторы-люди. В приложении Serve говорится, что роботы «автономны и контролируются удаленно».

Роботы по доставке еды от Serve и другой компании, Coco, работают во всем Лос-Анджелесе и часто становятся предметом обсуждений, поскольку передвигаются по тротуарам, создают препятствия для пешеходов и домашних животных, а также застревают между тротуаром и дорогой.

В прошлом году в сети завирусилось видео с роботом-курьером, проезжающим под полицейской лентой.

«Забавный факт: какой-то гений однажды попытался украсть одного из наших роботов… Это плохо для него закончилось», — написал CEO Serve Robotics Али Кашани в Twitter.

Он отмечает, что инцидент спровоцировал обсуждение о том, когда уместно привлекать государственные службы, такие как службы экстренного реагирования или администрацию. Следует ли сообщать в полицию, если робот подвергся вандализму или его пытаются украсть?

Затем Кашани добавляет, что политика компании предполагает «отказ от использования роботов для слежки или других целей, нарушающих чувство конфиденциальности общественности, и соблюдение строгой политики в отношении данных, которая не нарушает неприкосновенность частной жизни».

В Serve Robotics хотят, чтобы «роботы были добропорядочными гражданами сообществ, в которых они работают».

Проблема в том, что ни Кашани, ни Телвелл, ни политика приватности компании не уточняют, как долго хранятся видео, какие правила действуют в отношении наблюдения, и как она собирается соблюдать их, скажем, получив повестку от правоохранителей.

Политика конфиденциальности сервиса сосредоточена на его косвенных клиентах, которые заказывают еду, а не на приватности жителей Лос-Анджелеса, которые постоянно попадают в объектив.

Согласно исследованию, ранее опубликованному 4040 Media, большинство технологий компьютерного зрения так или иначе используются для слежки за людьми. Эксперты предупреждают, что для этого с легкостью подойдет автономный транспорт, оборудованный камерами и сенсорами.

Тот факт, что полиция принимает видео от Serve Robotics в качестве доказательств, показывает, что опасения справедливы и для роботов-курьеров.

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Фото на обложке: VentureBeat