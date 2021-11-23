Теперь шопинг-ботов используют не только сникерхеды, но и простые покупатели. Найти нужный товар стало еще сложнее

Шопинг-боты — это приложения, которые прочесывают онлайн-магазины, ускоряют оформление заказа и помогают перекупщикам расхватывать желанные товары за считанные секунды. Они уже были популярны среди покупателей кроссовок, но кризис цепочки поставок вынудил потребителей использовать ботов для покупки буквально всего — от игрушек до электроники. Результат оказался непредсказуемым.

«Люди будут пытаться проскочить очередь и автоматически получить все, что продается в ограниченном количестве — объяснил Патрик Салливан, главный технический директор по стратегии безопасности в Akamai Technologies. — Раньше это были билеты на концерты, затем кошельки и теннисные кроссовки, а теперь это запись на вакцинацию и еще более бытовые вещи».

Подписка на ботов обходится в копеечку: 34-летний электроинженер Крейг Дуглас рассказал Wall Street Journal, что платит за сервис Snailbot, который просматривает сайты Amazon и Walmart, $99 в месяц.

Боты могут сильно вырасти в цене, поскольку их становится трудно приобрести: разработчики выпускают в розничную продажу ограниченное количество, сообщила в сентябре Шоши Саймент из Insider. После ботов часто перепродают за тысячи долларов, хотя на момент релиза они стоят всего несколько сотен долларов.

«Боты успешно раскупают товары, и некоторые покупатели стали подписываться на них по принципу "не можешь победить — присоединись", — говорится в докладе компании Forrester. — Такая тактика помогает финансировать ботов и повышает вероятность того, что они будут охотиться за желанными товарами, усугубляя порочный круг».

Многие ритейлеры прибегают к различным решениям для борьбы с ботами, чтобы контролировать ситуацию, но те, кто этого не делает, рискуют разгневать покупателей.

«Вместе со свежей игровой консолью покупатели могут приобрести дополнительные контроллеры и игры — боты этого не делают. Ритейлеры, которые не блокируют ботов, проигрывают... и разочарованные покупатели, которые не получили желаемый товар, уходят к другому продавцу и могут больше не вернуться», — пишет Forrester в своем докладе.

Но для отчаявшихся родителей в этот праздничный сезон боты стали настоящей находкой, с помощью которой они смогли заполучить желанные подарки.

По словам Дугласа, с помощью своего шопинг-бота ему удалось приобрести PlayStation 5 и игрушки, которые были распроданы в интернете и ближайших магазинах еще в прошлом месяце.

«Он, можно сказать, спас мое Рождество в этом году», — сказал он WSJ.

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