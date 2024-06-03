На этом стриминге можно создавать сериалы с помощью ИИ

Но что, если бы зрители могли сами создавать новые серии? Скорее всего, их было бы еще сложнее оторвать от экранов. И такая технология уже существует.

Главная цель стриминг-сервиса — удерживать зрителей перед экраном как можно дольше. Для этого они автоматически запускают следующий эпизод, а когда сериал заканчивается, предлагают похожий.

Компания Fable Studio объявила о запуске Showrunner — первого в мире стриминг-сервиса, где зрители смогут создавать собственные эпизоды сериалов с помощью промптов всего из нескольких слов.

Пользователи из списка ожидания Showrunner получат доступ к 10 анимационным шоу. Среди них:

Ikiru Shinu — хоррор-аниме;

Sim Francisco — антология о людях, живущих в Сан-Франциско;

Exit Valley — пародия на Кремниевую долину в стиле «Южного парка».

Пользователи могут смотреть готовые эпизоды и создавать собственные с помощью промптов — на их основе будут сгенерированы сцены, которые можно объединить.

В прошлом году Fable Studio выпустила серию «Южного парка», сгенерированную ИИ. Хотя эпизод выглядел довольно убедительно, он все же значительно уступал оригиналу. Но это лишь начало: на примере ChatGPT мы уже видим, как быстро может совершенствоваться ИИ.

В дальнейшем сервис может пойти по одному из двух путей.

Showrunner может не добиться широкого успеха, но индустрия развлечений все равно начнет массово применять эту технологию. Например, сначала студии будут генерировать только сюжеты фильмов, которые затем будут дорабатывать эксперты-люди. В конечном итоге в индустрии могут остаться лишь три-четыре руководителя, которые пишут промпты для ИИ и забирают все доходы себе.

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Но если исходить из текущих данных, это вряд ли произойдет в ближайшее время. Сейчас Showrunner — просто интересная новинка: пользователи будут создавать множество видео низкого качество и превратят платформу в своего рода TikTok.

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