Почему YouTube — самая здоровая интернет-экономика

Это самый популярный музыкальный сервис, самое востребованное социальное приложение, самая здоровая интернет-экономика и неистощимый источник контента для обучения искусственного интеллекта. Это YouTube.

Автор The Washington Post Шира Овиде рассуждает об уникальности YouTube. Публикуем перевод истории.

Вы думаете, что знаете YouTube. Это то место, где миллиарды людей учатся менять шины, занимаются йогой или наблюдают за солнечным затмением.

Но, возможно, вы не знаете, что YouTube — еще и самый популярный музыкальный сервис и один из крупнейших в Америке кабельных операторов. YouTube может похвастаться самой здоровой интернет-экономикой. А еще его контент стал настоящим ракетным топливом для обучения искусственного интеллекта.

Я так подробно рассказываю об уникальности YouTube, потому что без этого не понять, как влияют технологии на нашу жизнь. При всей популярности YouTube масштабы его влияния на интернет и на нас почему-то недооцениваются.

Я постараюсь убедить вас, что YouTube — самая значимая технология в Америке.

YouTube — самый популярный видео и музыкальный сервис

Хотя для многих YouTube — место, где можно скоротать пару минут в очереди или в туалете (простите), однако он также входит в топ самых популярных стриминговых сервисов в США. По данным исследовательской компании Nielsen, американцы смотрят по телевизору YouTube больше, чем любой другой стриминговый сервис, включая Netflix.

Нет проверенных данных о том, сколько мы смотрим стриминговое видео на различных носителях в совокупности: по телевизору, на телефоне, компьютере и других устройствах, однако YouTube и тут наверняка оказался бы в числе лидеров.

YouTube TV, аналог кабельного телевидения, но с доступом через интернет, также является одним из ведущих кабельных телеоператоров в США.

Это же касается и музыки: люди слушают песни на YouTube чаще, чем на Spotify, по радио или на другом аудиосервисе.

Марк Маллиган из MIDiA Research опросил пользователей из нескольких стран и выяснил:

примерно две трети респондентов смотрели музыкальные видео на YouTube;

около 43% опрошенных слушали музыку онлайн на других ресурсах;

31% подписаны на такие сервисы, как Spotify или Apple Music.

P.S. Согласно данным Pew Research Center, самое популярное социальное приложение у совершеннолетних американцев — YouTube, серьезно опережающий конкурентов. А самое используемое приложение у американских подростков — не TikTok. YouTube вновь оказался на голову выше других.

Это самая здоровая интернет-экономика

Если вы размещаете посты в Instagram, Facebook*, TikTok, Reddit или X (бывший Twitter), по сути вы бесплатно производите продукт этих компаний. YouTube устроен по-другому.

С каждого доллара, который рекламодатели платят за размещение роликов в миллионах пользовательских видео, автор контента получает 55 центов. Остальные забирает Google, которому принадлежит YouTube.

Эта система действует уже около 20 лет. До сегодняшнего дня никакое другое крупное приложение не предложило пользователям такого последовательного способа заработать на контенте, который они создают.

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Революционная система оплаты YouTube влияет на вас, даже если вы никогда не получали и рубля за собственные видео.

Здоровая интернет-экономика — это система, где каждый считает, что сможет добиться успеха. Это и потребители контента, и его производители, и компании-дистрибьюторы.

YouTube есть к чему стремиться, но всё же он ближе остальных к идеальной онлайн-экономике.

Кстати, если вы покупаете подписку YouTube Premium, благодаря которой вы смотрите видео без рекламы, YouTube передает часть этих денег создателям видео пропорционально времени просмотра.

Если пользователь потребляет много контента от популярных блогеров, они получат значительную часть денег, которые он потратил на премиум-подписку. Это относительно демократическая система оплаты труда производителей контента, большинство музыкальных сервисов, например, Spotify и Netflix, так не работают.

Даже если вы слушаете только джаз на Spotify, часть денег от вашей подписки все равно достанется Тейлор Свифт.

YouTube — необходимый, но противоречивый источник данных для ИИ

Вы точно знаете, что приложение важно, когда компании начинают бороться за каждую единицу контента, которую они «скармливают» искусственному интеллекту.

Согласно данным New York Times, стартап OpenAI, которому принадлежит ChatGPT, придумал, как извлечь слова из более миллиона часов видео и подкастов на YouTube и обучить на этой базе искусственный интеллект. Google также транскрибировал YouTube-видео для обучения программ на основе искусственного интеллекта, сообщает Times.

Издание отмечает, что то, что сделал OpenAI, может противоречить нарушить правилам использования YouTube, а действия Google могут нарушить авторские права создателей YouTube видео.

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OpenAIi заявил, что использует «многочисленные источники, включая данные в открытом доступе и соглашения для получения закрытых данных». Google привел недавний комментарий главы YouTube, разъясняющий, что для обучения искусственного интеллекта использовалась часть контента YouTube «в соответствии с нашими соглашениями с авторами YouTube».

YouTube определенно несовершенен. С его помощью распространяли пропаганду, преследовали и вводили в заблуждение. Но к счастью или несчастью, YouTube имеет даже большее значение, чем вы, возможно, думаете.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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