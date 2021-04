Грибы: новый тренд в производстве напитков

К 2027 году рынок грибов США может достичь $3,5 млрд. На их основе производят вяленое мясо, масло, шоколад, протеиновые батончики, порошки и капсулы, а также напитки.

Последние могут стать особенно перспективным направлением. В этой области постоянно проводят эксперименты. Многие предприниматели и инвесторы хотели бы добиться таких же успехов, как Vita Coco, Vitaminwater или Red Bull. Они надеются, что их продукты привлекут внимание не только потребителей, но и глобальных игроков, таких как Coca-Cola и PepsiCo. Большинство игроков стремятся создать хит и получить предложение о покупке.

Неудивительно, что на рынке столько грибных напитков — Califia Farms, Curious Elixirs, Earth and Star, Four Sigmatic, FreshCap, Health-Ade, Rebbl, Rowdy Mermaid и Woke Up energy shot. Вероятнее всего, их количество продолжит расти.

Между тем, появляются и другие новые категории, такие как улучшающие метаболизм напитки или ноотропы (Breinfuel, Goat Fuel), а также слабо- и безалкогольные бренды (Seedlip и Kin).

«Это золотая лихорадка функциональных напитков», — рассказывает Дуэйн Стэнфорд, редактор Beverage Digest. Он отмечает, что популярность грибов как ингредиента можно объяснить особенностями законодательства: в отличие от прочих стимулирующих веществ растительного происхождения грибы признаются в целом безопасным продуктом.

Стратегии производителей

Соучредители Earth and Star Зои Сакутис и Эрика Хусс надеются повторить историю. Они уже достигли успеха, продав BluePrint, напиток из сока холодного отжима, компании Hain Celestial. Теперь они рекламируют свои кофейные напитки как «повседневные адаптогены».

Стратегия бренда заключается не в том, чтобы создать новую категорию, а в том, чтобы улучшить существующую.

«Мы фокусируемся на привычках, которые уже есть, а не создаем новые. Вот почему мы начали с латте и кофе в банках, — говорит Сакутис. — Это вкусно, и, чтобы получить преимущества, не нужно менять привычный образ жизни».

Earth and Star выпускается в четырех вариантах — черный, какао, матча и куркума. Каждая порция содержит «настоящую терапевтическую дозу» в 2 г функциональных грибов, включая чагу, кордицепс, ежовик гребенчатый и рейши.

«Функциональные грибы известны уже тысячелетие, но они были очень редкими. Теперь мы помещаем их в очень удобный формат. Нет ничего проще, чем открыть банку», — говорит Сакутис. Его оптимистичный слоган — «Будущее за грибами».

Earth and Star продается напрямую потребителю и в течение месяца появится на Amazon. Его также можно найти в некоторых магазинах натуральных продуктов в некоторых частях Калифорнии и Нью-Йорка, а также в Чикаго, Далласе и Вашингтоне, округ Колумбия. Кроме того, летом бренд планирует размещать будет размещать экспериментальные поп-ап магазины в ключевых городах США.

Компания Rowdy Mermaid запустила производство напитков на основе грибов 31 марта 2021 года. Она использует иной подход. Линейка включает четыре «адаптоника»: земляника и базилик, ромашка и лайм, ашваганда и ежевика, матча и визу. Каждый содержит высокую концентрацию бета-глюканов из рейши, но не имеет грибного вкуса. Поэтому насладиться напитком может любой, даже тот, кто не любит грибы.

В апреле 2021 года Rowdy Mermaid появился в ассортименте Whole Foods в регионе Скалистых гор. Компания надеется, что напиток будет представлен во всей сети, как и продукты из комбучи. Напитки также будут доступны в магазинах Sprouts Farmers Market с 17 мая и могут быть приобретены онлайн.

«Это газированный тоник для иммунитета из грибов рейши, но вы никогда об этом не узнаете, — говорит директор по маркетингу Rowdy Mermaid Шейла Розен. — К грибам относятся неоднозначно — их либо любят, либо ненавидят. Этот продукт приятен на вкус каждому. Мы сочетаем древнюю мудрость и современные удовольствия».

Чтобы транслировать потребителю, как полезны и вкусны эти напитки, бренд будет использовать платный и органический трафик и привлекать инфлюенсеров.

Привычки миллениалов и поколения Z

Есть много трендов, которые способствуют популярности грибных и альтернативных напитков, в частности, привычки молодых поколений. Во-первых, далеко не все предпочитают алкоголь. Вместо этого они ищут другие способы освежиться и повысить свою эффективность.

«Многие миллениалы не любят пить, но они общительны. Таким образом, количество подсегментов растет, и иногда они конфликтуют, — говорит Джерри Хермуш, редактор Beverage Business Insights. — Некоторые напитки служат альтернативой алкоголю и подходят для употребления в баре. Другие предлагают множество преимуществ, полезных и не очень».

Полезное действие

У разных видов собственные сверхспособности. Вот список самых распространенных адаптогенных грибов и их свойств:

чага: повышение иммунитета, противовоспалительное средство;

повышение иммунитета, противовоспалительное средство; кордицепс: выносливость, либидо;

выносливость, либидо; ежовик гребенчатый: концентрация, сосредоточенность, когнитивные функции;

концентрация, сосредоточенность, когнитивные функции; грифола курчавая: укрепление иммунитета, противовоспалительное средство;

укрепление иммунитета, противовоспалительное средство; рейши: снятие стресса и тревоги, укрепление иммунитета;

снятие стресса и тревоги, укрепление иммунитета; шиитаке: укрепление иммунитета, улучшение кожи;

укрепление иммунитета, улучшение кожи; снежный гриб: польза для волос, кожи и ногтей;

польза для волос, кожи и ногтей; трутовик разноцветный: укрепление иммунитета, антиканцерогенные свойства.

Молодые потребители также очень любят открытия, особенно когда речь идет о поиске новых брендов в социальных сетях. «Потребители хотят найти что-то новое и интересное, поделиться этим в социальных сетях и рассказать об этом своим друзьям, — говорит Стэнфорд. — Хотя в этой области пока мало по-настоящему значимых продуктов».

Кен Садовский, американский консультант по напиткам Verlinvest, предупреждает: благоприятные условия для запуска необычных напитков не будут длиться вечно.

«Сейчас так много разных продуктов. Маятник, который качается между страхом инвестирования и жадностью, сейчас находится на стороне жадности», — считает Садовский. По его мнению, у D2C-брендов с хорошеей идеей есть шанс получить финансирование. Однако концентрация внимания пользователей Instagram или TikTok невелика, и производителям придется активнее работать над маркетингом и гораздо меньше — над продуктом.

В то же время бренды, которые добьются лидерства, смогут заработать. «Coca Cola и Pepsi определенно заставляют людей обращать внимание на функциональные грибы и их потенциал, — говорит Стэнфорд. — Они захотят строить отношения с кем-то, кто построил сеть дистрибуции и может доказать, что будет стабильно работать».

Источник.

Фото на обложке: Unsplash