Подборка: 20 многообещающих стартапов из Сингапура

Город-государство Сингапур называют инновационным центром Азии: здесь высокий ВВП, крайне низкая безработица и легкие условия для ведения бизнеса. Журнал Singapore Business Review представил подборку самых перспективных стартапов страны, причем 8 из 20 — проекты в сфере финансовых технологий.
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Una Brands
- Основатели: Кирен Танна, Адриан Джонстон, Кушал Патель, Тобиас Хойш и Шринивасан Шридхаран
- Финансирование: $55 млн
- Начало работы: 2020 год
Una Brands — e-commerce агрегатор для брендов Азиатско-Тихоокеанского региона. Стартап помогает создавать планы развития, включающие географическую экспансию и запуск продуктовой линейки.
В ходе посевного раунда Una Brands привлекла $40 млн, среди инвесторов были такие компании, как 500 Startups, Kingsway Capital, 468 Capital, Presight Capital, Global Founders Capital и White Star Capital.
Spenmo
- Основатели: Мохандасс Калайчелван и Исак Ахмед
- Финансирование: $121,4 млн
- Начало работы: 2017 год
Платформа предлагает управление бизнес-платежами для компаний, в том числе автоматические местные переводы, кредитные карты для бесконтактных платежей, а также выпуск виртуальных и физических корпоративных карт. Кроме этого, Spenmo выдает займы малому бизнесу через сеть из более чем 100 лицензированных кредиторов малого и среднего бизнеса.
Стартап закрыл раунд финансирования серии B на $85,4 млн.
Syfe
- Основатели: Дхрув Аврора
- Финансирование: $51,9 млн
- Начало работы: 2019 год
Платформа для инвестиций Syfe предлагает потребителям простой способ инвестировать в акции и биржевые фонды США. Среди дополнительных функций программы — пять бесплатных финансовых трендов в месяц, страховка Корпорации защиты инвесторов в ценные бумаги США и котировки акций в режиме реального времени.
Платформа получила $40,33 млн в рамках раунда финансирования серии B, ведущим инвестором которого выступила Valar Ventures.
Volopay
- Основатели: Раджеш Райквар
- Финансирование: $31,2 млн
- Начало работы: 2019 год
Эта финансовая платформа помогает в планировании и управлении бизнес-расходами. Voloplay делает ставку на полную прозрачность и контроль, позволяя в режиме реального времени отслеживать использование корпоративных карт, внутренние и международные денежные переводы и управление платежами.
В ходе последнего раунда финансирования серии A стартап привлек $29 млн.
Endowus
- Основатели: Грегори Ван
- Финансирование: $44,4 млн
- Начало работы: 2017 год
Endowus предоставляет простой доступ к опытным консультантам по инвестициям. Приложение предлагает персонализированные консультации для клиентов по разумным ценам и 100% вычет на комиссию агентов. Среди предложений стартапа есть несколько инвестиционных портфелей — начиная от флагманского, который включает недорогие фонды с долгосрочными результатами, до ESG-портфелей.
Prosus Ventures возглавила последний раунд финансирования стартапа, добавив к ранее инвестированным средствам 35 млн сингапурских долларов.
Sleek
- Основатели: Жюльен Лабрюйер, Адриен Бартель
- Финансирование: $34 млн
- Начало работы: 2017 год
Этот сервис работает по модели подписки и помогает начинающему бизнесу упростить все — от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета и налогообложения. Также Sleek предлагает секретаря для компании и страхование бизнеса для организаций с большим стажем работы.
Недавно компания успешно закрыла раунд серии А, получив финансирование в размере $14 млн от таких инвесторов, как White Star Capital и Jungle Ventures. Расширенный раунд возглавила EDBI, вложившая дополнительные $11 млн.
Rainforest
- Основатели: Пер-Ола Рест, Дж. Дж. Чай, Джейсон Тан
- Финансирование: $56 млн
- Начало работы: 2021 год
Rainforest — агрегатор и конструктор брендов электронной коммерции. Соучредители стартапа — Пер-Ола Рест (отвечает за разработку инструментов для бизнес-команд), Джей Джей Чай (руководитель по стратегии и культуре компании) и Джейсон Тан, отвечающий за организацию сделок и переговоры.
Rainforest привлек $20 млн в последнем раунде финансирования.
Cyberhash
- Основатели: Алекс Зу
- Финансирование: $20 млн
- Начало работы: 2021 год
Cyberhash занимается дистрибуцией облачных хранилищ. Этот блокчейн-стартап фокусируется на том, чтобы сделать эти сервисы доступнее для бизнеса. В ходе раунда финансирования серии A он получил поддержку в $20 млн от венчурной компании Lemon.
Osome
- Основатели: Виктор Лысенко, Константин Ланге
- Финансирование: $24,5 млн
- Начало работы: 2017 год
Основная задача Osome — устранить сложности в управлении бизнесом. Сервис предоставляет услуги дипломированного бухгалтера и корпоративного секретаря по запросу, которые берут на себя управление счетами, отчетами и налогами. Таким образом, клиент может сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Стартап получил финансирование серии А в размере $16 млн, раунд возглавили Target Global, AltalR Capital и Phystech Ventures, которые ранее уже инвестировали в Osome.
Tinvio
- Основатели: Аджай Гопал
- Финансирование: $18,5 млн
- Начало работы: 2019 год
Tinvio задумывалось как приложение, которое объединит продавцов и покупателей в цепочке поставок. Основатель Аджай Гопал снабдил платформу каналом связи между покупателями и поставщиками, цифровым реестром и инструментами аналитики.
Сейчас платформа готовится добавить в приложение и финансовые услуги. В последнем раунде на $12 млн приняли участие все существующие инвесторы Tinvio, в том числе Surge от Sequioa Capital India, Global Founders Capital и Partech Ventures.
Neuroglee
- Основатели: Аникет Сингх Раджпут
- Финансирование: $12,3 млн
- Начало работы: 2019 год
Стартап развивает цифровую платформу для лечения нейродегенеративных заболеваний. Персонализированные рекомендации формируются при помощи ИИ, оценок исходного состояния, когнитивной коррекции и постоянного наблюдения. Все данные объединяются, чтобы предложить систему цифровой терапии и виртуальной помощи для поддержки пациентов и врачей.
Neuroglee планирует запустить виртуальные неврологические клиники и переехать в Бостон.
Стартап закрыл раунд финансирования серии A на $10 млн, в нем приняли участие EDBI и Openspace.
Upmesh
- Основатели: Шон Теоу, Вонг Цзы Ян
- Финансирование: $10,5 млн
- Начало работы: 2019 год
В отличие от других платформ, которые предлагают продавцам только прямые трансляции и продажи, этот проект предлагает автоматический сбор комментариев, корзины для покупок и систему управления заказами.
Чтобы укрепить возможности Upmesh, платформа недавно провела предварительный раунд финансирования серии A на сумму $7,5 млн, который возглавила Monk's Hill Ventures.
Xen Capital
- Основатели: Катрина Кокенг
- Финансирование: $9,3 млн
- Начало работы: 2018 год
Альтернативная инвестиционная платформа предназначена как для управляющих активами, так и финансовых советников. Через нее уже получено более $271,32 млн альтернативных инвестиций. Важная часть предложения Xen Capital — доступность, которая помогает избежать таких препятствий, как ограничение по минимальной доле инвестора, отсутствие прозрачности и высокие комиссии.
Платформа управления капиталом привлекла $7,5 млн в рамках раунда финансирования серии А.
Jenfi
- Основатели: Джеффри Лью
- Финансирование: $34,6 млн
- Начало работы: 2018 год
Цель стартапа — сделать развитие бизнеса безболезненным и быстрым. Клиенты могут подать заявку на кредитование и получить решение в течение 24 часов. Доступен гибкий план погашения, при этом инвестиционная платформа взимает только фиксированный процент от продаж.
Платформа привлекла $6,3 млн в рамках раунда финансирования серии А, который возглавила Monk's Hill Ventures.
Nektar.Ai
- Основатели: Аравинд Рави Сулекха, Абхиджит Виджайвергия
- Финансирование: $10,3 млн
- Начало работы: 2020 год
Стартап зарабатывает на B2B-продажах. Платформа объединяет в множество инструментов, необходимых отделам продаж для работы с закупочными комитетами. В рамках одной программы они получают доступ к данным из CRM, активности сделок и прогнозируемости доходов.
Несмотря на то, что продукт находится только в раннем доступе, Nektar.Ai провела уже два посевных раунда на $2,2 млн и $8,1 млн.
Easy Eat AI
- Основатели: Мохд Вассем, Ритм Гупта, Абдул Халид
- Финансирование: $5 млн
- Начало работы: 2020 год
Несмотря на то, что в Сингапуре доступно множество платформ доставки, в этой области еще много работы, поскольку рестораны активно проводят цифровую трансформацию. Специально для них стартап Easy Eat Ai переносит торговые точки в облако.
Платформа поддерживает заказ столов, доставку, персонализированные вознаграждения за лояльность и услуги платежного шлюза. Также она связана с другими сервисами доставки. Кроме того, плата за подписку не взимается, потребитель платит лишь небольшую комиссию за использование технологий.
Easy Eat AI привлекла $5 млн в последнем раунде финансирования.
AI Palette
- Основатели: Сомсубхра Ган Чаудхури, Химаншу Упрети
- Финансирование: $5,5 млн
- Начало работы: 2020 год
Сервисная платформа AI Palette упрощает поиск новейших трендов в индустрии продуктов питания и напитков. Она способна определять информацию в режиме реального времени с помощью сочетания данных и машинного обучения.
Также стартап предлагает инструменты, которые можно интегрировать в развитие бизнеса, исследования и разработки.
Раунд финансирования серии А, в котором участвовали Pi Ventures и Exfinity Venture Partners, принес стартапу $4,4 млн.
X0PA AI
- Основатели: Нина Алаг Сури
- Финансирование: $7,3 млн
- Начало работы: 2017 год
X0PA AI оптимизирует наем новых сотрудников для своих клиентов, используя ИИ, машинное обучение и автоматизацию роботизированных процессов. Сервис исключает предвзятость, оценивая кандидатов относительно установленных стандартов. Платформа сокращает время и стоимость найма на 87% и 50% соответственно.
Сингапурский стартап недавно привлек $4,24 млн в рамках раунда финансирования серии A, который возглавила ICCP SBI Venture Partners.
STACS
- Основатели: Бенджамин Сох
- Финансирование: $6 млн
- Начало работы: 2019 год
STACS ориентирован на цели ESG, и это заметно по продуктам, которые он предлагает.
Проект ESGpedia, созданный стартапом в партнерстве с Денежно-кредитным управлением Сингапура Project Greenprint, представляет собой решение на базе блокчейна, предназначенное для финансовой индустрии. Его можно использовать для мониторинга обязательств бизнеса и подготовки отчетности о воздействии.
В ходе предварительного раунда финансирования серии A стартап получил $3,6 млн, раунд возглавила Wavemaker Partners.
INKR
- Основатели: Кен Луонг, Хоа Нгуен и Хиеу Тран
- Финансирование: $3,1 млн
- Начало работы: 2019 год
INKR — это платформа цифровых комиксов, ориентированная на то, чтобы сделать комиксы доступными для всех. Благодаря партнерским отношениям с издателями и авторами по всему миру в мобильном приложении стартапа доступен как рекламный, так и эксклюзивный контент. Отличительной чертой компании является ее технология локализации, которая помогает сделать производственный процесс для различных рынков более доступным.
В ходе посевного раунда стартап собрал $3,1 млн, ключевым инвестором стала Monk's Hill Ventures.
Фото на обложке: Unsplash
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