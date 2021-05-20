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Истории

Aryballe запускает устройство NeOse Advance, способное оцифровывать запахи

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Французская компания Aryballe объявила о запуске нового девайса NeOse Advance и программного обеспечения Aryballe Suite. NeOse Advance — первый продукт компании, созданный на основе ее платформы на базе кремниевой фотоники. Он способен определять, записывать и распознавать запахи.

Aryballe запускает устройство NeOse Advance, способное оцифровывать запахи

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Устройство от Aryballe работает следующим образом.

  • Привлекает молекулы запаха, которые выделяют различные продукты, и «нюхает»‎ их, анализируя пептиды с помощью химических датчиков и спектроскопии.
  • Создает уникальную цифровую подпись для каждого объекта, например для бананов или кофе.
  • Сохраняет все цифровые подписи в каталог базы данных и использует их, чтобы определять другие объекты.

В пищевой промышленности технология NeOse может применяться несколькими способами. Производителям продуктов питания оно поможет обеспечить согласованность производства и контролировать ингредиенты. Например, проверить, не являются ли подделкой приобретенные компанией бобы какао и ванили. На данный момент NeOse также используется для обнаружения плесени в зернохранилищах.

Устройство NeOse Advance

Фото: Aryballe

Aryballe также запустила свою первую облачную платформу Aryballe Suite. С ее помощью пользователи могут получать доступ к анализу данных о запахах и настраивать его для научно-исследовательских проектов и поддержания качества продукции.

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Помимо Aryballe, в сфере цифрового распознавания запахов есть еще несколько игроков. Aromyx анализирует различные запахи с помощью ИИ, а Koniku использует белковые молекулы для обнаружения соединений, выделяемых объектами.

NeOse Advance поступит в продажу в июне этого года. Aryballe будет продавать продукт напрямую, но пока не раскрывает его стоимость.

Источник.

Фото на обложке: All for you friend / Shutterstock

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