Aryballe запускает устройство NeOse Advance, способное оцифровывать запахи

Французская компания Aryballe объявила о запуске нового девайса NeOse Advance и программного обеспечения Aryballe Suite. NeOse Advance — первый продукт компании, созданный на основе ее платформы на базе кремниевой фотоники. Он способен определять, записывать и распознавать запахи.
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Устройство от Aryballe работает следующим образом.
- Привлекает молекулы запаха, которые выделяют различные продукты, и «нюхает» их, анализируя пептиды с помощью химических датчиков и спектроскопии.
- Создает уникальную цифровую подпись для каждого объекта, например для бананов или кофе.
- Сохраняет все цифровые подписи в каталог базы данных и использует их, чтобы определять другие объекты.
В пищевой промышленности технология NeOse может применяться несколькими способами. Производителям продуктов питания оно поможет обеспечить согласованность производства и контролировать ингредиенты. Например, проверить, не являются ли подделкой приобретенные компанией бобы какао и ванили. На данный момент NeOse также используется для обнаружения плесени в зернохранилищах.
Фото: Aryballe
Aryballe также запустила свою первую облачную платформу Aryballe Suite. С ее помощью пользователи могут получать доступ к анализу данных о запахах и настраивать его для научно-исследовательских проектов и поддержания качества продукции.
Помимо Aryballe, в сфере цифрового распознавания запахов есть еще несколько игроков. Aromyx анализирует различные запахи с помощью ИИ, а Koniku использует белковые молекулы для обнаружения соединений, выделяемых объектами.
NeOse Advance поступит в продажу в июне этого года. Aryballe будет продавать продукт напрямую, но пока не раскрывает его стоимость.
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