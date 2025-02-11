Социальный капитал: как формируется, его функции и как рассчитать

Рассмотрим далее, что собой представляет социальный капитал, каким он бывает и как формируется, а также почему важно вкладываться в социальные связи больше, чем в финансовые инструменты.

Несмотря на кажущуюся простоту этих связей, зачастую обозначаемых понятием «просто дружба», феномен социального капитала играет важную роль в развитии общества. Более того: при ближайшем рассмотрении этот феномен оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. С его помощью можно объяснить многие явления, происходящие в социуме и в экономике.

Социальный капитал — один из терминов, которые зачастую можно встретить в книгах по экономике. В специализированной литературе под этим определением понимают связи между членами общества и различные способы взаимодействия людей. В более широком смысле социальный капитал означает то, как люди поддерживают друг друга в различных начинаниях и каким образом знакомства могут помочь в материальном и личностном росте.

Что такое социальный капитал?

Самое простое определение понятия социальный капитал — круг общения. Причем скорее в качественном отношении, нежели в количественном. В течение жизни каждый человек встречает десятки и сотни других людей, и от того, как он с ними взаимодействует, какие связи сохраняет и накапливает, во многом зависит его успешность в социуме.

Социальный капитал представляет собой широкое поле возможностей для получения выгоды. Эта выгода чаще всего нематериальна, однако значимость ее от этого не уменьшается. Интересно, что социальный финансовый капитал — всего лишь одна из форм.

Обычно то, сколько у знакомого человека денег, имеет не такое большое значение по сравнению с эффективностью и теснотой взаимодействия. Ведущую роль играют именно близкие связи. Готов ли знакомый поддержать в трудную минуту? Эта готовность важна в первую очередь, потому что далеко не всегда все решают только лишь деньги.

Финансовая сторона в сравнении с социальными связями проигрывает и еще по одному критерию. Богатство и статус — вещи непостоянные. А вот дружба — дело другое. То, насколько наши друзья и знакомые готовы нам помогать, играет важнейшую роль. Если окружающие без раздумий уделят вам время — значит, ваши отношения достаточно крепки. И если практически любая проблема решается одним-двумя звонками — это говорит о том, что ваш человеческий и социальный капитал достаточно обширен.

Как формируется?

Развитие социального капитала — отдельный и любопытный процесс. Со стороны может показаться, что социальные взаимосвязи формируются как бы сами по себе. Мы учимся в классе, где собраны дети из ближайших домов, работаем в коллективе, который не выбирали, живем в доме с теми соседями, какие достались. Но далеко не все из этих людей войдут в ближайшее окружение. На годы, а порой и на всю жизнь останутся лишь те, кого мы выбрали сами.

Когда можно говорить только о простых отношениях, а когда — уже о социальном капитале? К социальному капиталу относятся те межличностные отношения, которые способствуют достижению целей и удовлетворяют потребности.

Если это не так и отношения ограничены простым приветствием, то речь о социальном капитале, конечно, не идет — ведь знакомый, с которым нас ничего не связывает, вряд ли придет на помощь по первому же звонку.

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Объем социального капитала у всех разный. Социологи полагают, что легкость в установлении тесных связей обусловлена, прежде всего, уровнем доверия. Чем больше человек доверяет другим людям, тем легче ему формировать тесные связи, и наоборот.

Важности формирования таких связей не всегда уделяется достаточное внимание. Хотя есть замечательная пословица — «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — социальный капитал до сих пор считается менее значимым по сравнению с образованием, финансовым положением, должностью.

Открытый и закрытый социальный капитал

Исследователи выделяют 2 формы социального капитала: обязывающую и связывающую. В первом случае новые люди вовлекаются в уже сформировавшийся круг с трудом, но связи внутри круга при этом усиливаются. Во втором же наоборот: происходит постоянный приток новых членов группы.

Однако более распространенной классификацией социального капитала является разделение на открытый и закрытый. Рассмотрим подробнее эти виды социального капитала.

Открытый соцкапитал, который также называют соединяющим, основан на наличии большого количества связей. Члены сообщества при этом взаимно разделяют ценности друг друга и доверяют друг другу.

Такое взаимодействие развивают универсальную мораль — форму отношения к людям, подразумевающей использование одних и тех же мерок и рамок применительно ко всем: близким и не очень.

Закрытый социальный капитал (другое название — связывающий) отличается, напротив, небольшим доверием и ограниченностью морали. Здесь имеется четкое разделение на «близких» и «не близких», подразумевающее различное отношение к тем и другим.

Функции социального капитала

Социальный капитал общества играет роль не только применительно к отдельным людям, но и ко всему социуму в целом. Те формы взаимодействия, которые существуют между людьми, влияют на все общество.

Мы можем не замечать, как общение, доверие и привычка выручать друг друга в различных ситуациях влияют на жизнь вокруг нас. Но именно социальные связи дают возможность создавать все то, что не под силу одному человеку.

Социальный капитал страны выполняет следующие функции:

Объединение людей через общие идеалы, цели и ценности, доверие и взаимопомощь в целях повышения общего уровня благосостояния.

Обмен данными для их последующего использования.

Чем больше мы общаемся с разными людьми, тем лучше понимаем себя.

Наращивание базы тесных связей позволяет расширить круг общения и повысить шансы на получение помощи в случае необходимости.

Обмен идеями и знаниями, развитие навыков коммуникации в ходе взаимодействия.

Сохранение и поддержание норм морали и поведенческих рамок.

Выражение общественного мнения, акцент на существующие проблемы и их решение путем организации флешмобов, соревнований, акций.

Измерение социального капитала

Можно ли количественно измерить социальный капитал организации, страны или отдельно взятого человека? И если да, то как это сделать? Исследователи Всемирного банка постарались ответить на эти вопросы и разработали так называемые индикаторы социального капитала. В этой работе упор сделан на индивидуальность и зависимость общего социального капитала от взаимосвязей каждого отдельно взятого человека.

Всемирный банк уделяет особое внимание тем регионам, где на первый план выходят модели социального взаимодействия, и изучает влияние этих моделей на развитие государства и общества. Исследует, как влияют друг на друга социальный капитал и государство. Исходя из такого акцента, Всемирный банк определяет социальный капитал как те отношения и формы взаимодействия, которые формируют социум с количественной и качественной точек зрения.

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Как можно измерить социальный капитал? Существует множество различных опросников, призванных прояснить человеческие ценности в плане социального взаимодействия. К примеру, опрос Всемирного исследования ценностей содержит такие вопросы, касающиеся социального капитала и уровня доверия к людям:

Знаете ли вы по именам своих соседей?

Можете ли вы поручить кому-либо из своих соседей присмотреть за вашей квартирой, пока вы в отпуске?

Часто ли вы разговариваете по телефону с друзьями или знакомыми?

Устраиваете ли вы дома вечеринки?

Чувствуете ли вы себя в безопасности, гуляя по своему району?

Обращаетесь ли вы за советом или помощью к знакомым?

Принимаете ли вы точку зрения людей, если она не совпадает с вашей?

Ответы на эти и другие вопросы после статистической обработки позволяют выяснить, насколько в целом люди в городе, регионе или стране доверяют друг другу, насколько тесны и обширны их социальные связи, каков уровень доверия к властям и муниципальным органам.

Уровни социального капитала регулярно измеряются в ряде европейских стран. Периодическое проведение опросов позволяет следить за изменением этих уровней и при необходимости вносить корректировки — ведь разобщенность и низкое доверие оказывают негативное влияние в том числе и на экономику. Именно по этой причине национальные программы исследования социального капитала проводятся под эгидой Всемирного банка.

В России тоже существует программа по исследованию соцкапитала. Опросы проводит «Общественное мнение» — фонд, социальный капитал для которого является одним из приоритетных вопросов. Исследования показывают, что в РФ наблюдается недостаток межличностных связей.

В большинстве случаев социальный капитал россиян ограничен семьей и близкими друзьями, причем эти связи зачастую не меняются годами.

Несмотря на то, что семейный социальный капитал в России традиционно считается ценностью, ограничиваться только такими связями явно не стоит. Опыт европейских стран и США показывает, что наличие и других связей способствует большей открытости и сплочению для совместного решения проблем — как личностных, так и общественных. Тенденция такова, что чем больше обостряются социальные трудности, тем выше шансы на рост социального капитала.

В то же время экономические исследования показывают, что такой рост напрямую влияет на развитие населенных пунктов. Чем выше доверие, сплоченность и сознательность, тем активнее проявляются импульсы к улучшению жизни: общественные инициативы, активное решение проблем вместо пассивного ожидания.

Итог

Социальный капитал — феномен, отражающий влияние на общество связей между людьми. Та польза, которую мы получаем от взаимодействия с родными, друзьями и знакомыми и которую можем принести им, оказывает существенное воздействие и на экономику. Прочные общественные связи недаром тоже являются капиталом — ведь чем больше у нас возможностей для совместного решения проблем, тем легче с этими проблемами справиться.

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