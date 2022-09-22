Доверие, эмпатия, лидерство. Какие еще качества предпринимателя помогут собрать эффективную команду?

Егор Евланников, сооснователь и CEO бизнес-сообщества «Эквиум», венчурный инвестор и сертифицированный трекер ФРИИ, поделился своим взглядом на то, как собрать эффективную команду в бизнесе и дал рекомендации предпринимателям.
НR на этом собаку съели. Их ночью разбуди — они расскажут о том, каким должен быть эффективный менеджмент по персоналу. С этим все понятно, это о функционировании системы и социально-рабочих законах.
На мой взгляд, поиск и управление по правилам — это только 50% успеха актива под названием «команда». Еще половина зависит от лидера, от предпринимателя, от ценностей, которые он транслирует, от отношения к людям и своему бизнесу.
Три фазы зрелости
Любое дело проходит 3 ступени развития:
- Этап метаболизма;
- Этап социального капитала;
- Этап символического капитала.
На каждом из этих этапов предприниматель должен быть в определенной степени вовлечен в работу с командой.
Этап метаболизма
Можно назвать его ручной настройкой. И руками здесь работает предприниматель, команда обычно небольшая. Когда бизнес только стартует, основная задача предпринимателя действовать так, чтобы остаться на плаву, подтверждать жизнеспособность идеи и начать все же генерить прибыль.
Читайте по теме:
10 пороков команд — или маленькие ошибки, которые разрушают большие цели
4 простых шага, чтобы построить доверие в команде
Идет налаживание процессов, выстраивание цепочек, устранение внезапно возникших проблем, которые не удавалось выловить на стадии гипотезы, и так далее. Предприниматель здесь сосредоточен на запуске, на погружении в малейшие детали процессов — маркетинге, сервисе, логистике, коммуникациях, поиске возможностей.
Сплотить команду в этом случае получается за счет собственной деятельности и грамотному распределению ролей, даже не обязанностей. Руководитель — пример стойкого и разумного человека, способного принимать решения, делать выборы и искать альтернативы.
Этап социального капитала
Когда машина завелась и уверенно двигается, предприниматель сосредотачивается на ресурсе, который и будет его основным золотым фондом — на людях.
Смещается смысловой фокус деятельности, и ключевая задача на этом этапе — грамотно выстроить коммуникации, подобрать профессионалов. Но ограничиваться подбором резюме по соответствующим компетенциям не сто́ит. Помимо материальной части, привлекающей в команду крутых специалистов, важны:
- осознанность и сопричастность человека. Его понимание, какой вклад в мир он делает своими действиями;
- понимание ценностного кода компании и людей, которые в ней работают. Это когда свой среди своих, когда есть понимание, какие вопросы решает бизнес для социума, для мира — будь то внедрение инноваций или продажа недвижимости. Когда человек исполняет не функции инструмента, — как говорят в армии, «копать отсюда и до обеда», — а является именно частью сообщества.
Никто не спорит: добротные исполнили могут эффективно выполнять свои обязанности и без вовлечения. Но это приемлемо, если вас интересует просто поддержание рабочих процессов, как на заводе. Для роста, развития, движения вперед необходима сопричастность, доверие, ожидания от реализации общих целей и адекватные амбиции на своем месте.
80% успеха, эффективности бизнеса, а также создание здорового микроклимата в коллективе зависят от селекции команды. Люди со схожими ценностями, объединенные некой атмосферностью бизнеса, пониманием роли компании для социума, автоматически доверяют лидеру.
Я, разумеется говорю не о сектанском подходе. Приведу пример. За время пандемии мы распробовали «до косточек» формат удаленных команд. И тогда у многих предпринимателей началась паранойя на тему того, что сотрудники потеряли веру в их дело и, что называется, «расслабились».
Читайте также: «Жидкие» команды и «облака» талантов. Как бизнес по-новому может работать с фрилансерами
Кто-то настаивал на следящих программах, устраивал созвоны из серии «большой брат видит вас» два раза в день и на выходных, внедрял штрафы за невыход в зум точно во время. Были и перекосы в другую сторону из серии «давайте же каждое утро будем петь гимн компании, стоя у экрана компьютера, на удивление всем вашим домочадцам и домашним животным». Это прямое нарушение границ сотрудников, вынужденных работать удаленно.
Когда люди действуют из страха, из дефицита, из-под палки — не ждите от них безграничной преданности и любви к вашему делу. Пандемия рано или поздно заканчивается, а команду восстановить или собрать новую бывает очень непросто.
Новый «Гелендваген» — не цель
Знаете, вокруг кого точно соберется эффективная и не токсичная команда? Вокруг тех предпринимателей, для которых бизнес НЕ строится на обрастании материальными ценностями и «в следующем месяце хочу новую тачку, надо поработать».
При работе на стадии развития социального капитала лидер должен быть примером, сохранять частично участие в оставшихся процессах метаболизма и:
- развиваться навыки работы с людьми. Читать книги, оканчивать курсы, изучать соответствующие исследования, говорить с опытными специалистами.
- проявлять эмпатию. Не эмоции из серии жалость и спасательство, а здоровую эмпании в парадигме «я понимаю», но не «я сочувствую или сопереживаю».
- налаживать личное взаимодействие с сотрудниками. Понятно, что это требует времени и ресурсов, но это сделать необходимо.
«Зачем мне это? Я делегировал, у меня целый отдел есть на эту тему!» — подумает кто-то из управленцев и будет, на мой взгляд, не прав в корне.
Это означает, что предприниматель отделяет себя и свою деятельность от людей, которые его бизнес, по сути, делают руками и головами. Как показывает практика — это тупиковая стратегия, потому что лидер не понимает команду, а сотрудники создают искаженный образ предпринимателя и его бизнеса для себя и общества.
На этом этапе не стоит играть в начальство — улетать на Мальдивы и орать оттуда на своих сотрудников, звонить им неожиданно в любое время с объяснениями, как они должны работать.
Один в поле — воин
Поиск ключика, эффективного языка коммуникации с каждым из команды — это залог объединения и превращения вашей команды в бодрый, идеально работающий механизм. На его «приборной доске» высвечивается:
- кайф от работы в компании не только потому, что платят много, а еще и потому, что работа как нельзя лучше вписывается в философию и образ жизни сотрудника;
- желание роста и развития внутри именно вашей компании — компетенций, профессионализма;
- инициатива из позиции «я нашел и понял, как сделать лучше».
Упаковка свечения бренда
Этап третий — символический капитал. Здесь закрепляется лояльность к бренду. Сейчас сотрудников много, предприниматель уже протранслировал свои ценности, и компания работает на их узнаваемость. Формируется отношение потребителей, закрепляется корпоративная культура за счет сопричастности к политике, миссии, философии. На этот «свет от бренда» уже слетаются нужные и разделяющие ценности люди.
Чек-лист «Лидер для эффективной команды»
Стоит передать HR и ответить честно самому.
У вас, как у предпринимателя, создавшего эффективную команду, в наличии:
- ответственность за бизнес и людей;
- критическое мышление, способное генерить альтернативы в период любых кризисов;
- внимание к чужим идеям, а не обесценивание оных;
- уважение к конкурентам, и это чувствует команда;
- нетоксичность в общении с сотрудниками;
- умеренные требования к сопричастности — без фанатизма и ежедневного восхищения;
- система финансовой мотивации сотрудников;
- причастность к ценностям, которые транслируются команде и в мир. Они должны быть не разработанными и придуманными, а истинными, вашими;
- Развитие людей внутри команды;
- цепочки эффективных коммуникации. Они иногда важнее ежедневных отчетов. Правая нога должна понимать, что делает левая;
- развитый эмоциональный интеллект;
- оптимальное делегирование и расчет нагрузки, чтобы предотвратить выгорание;
- налаженная коммуникация с командой.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как запустить стартап с удаленной командой
- 2 Как организовать внутренний хакатон для развития бизнеса, который будет в кайф сотрудникам: 5 важных шагов
- 3 Честно преодолевая страхи: как руководителям и сотрудникам пережить реорганизацию компании
- 4 Как реагировать на просьбу о повышении зарплаты
- 5 Служба поддержки клиентов в EdTech: на что обратить внимание при найме и как выстроить работу такой команды
ВОЗМОЖНОСТИ
22 сентября 2022
23 сентября 2022
23 сентября 2022