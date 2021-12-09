Как сотрудники разных возрастов относятся к гибридным моделям работы — исследования и мнения

Когда речь идет о политике или общественных ценностях, мнения людей разных возрастов могут сильно разниться. То же самое происходит и по отношению к гибридной работе — у молодежи и коллег возраста их родителей слишком разные взгляды на этот режим. Если тенденция массовых увольнений продолжится, работодателям придется более серьезно отнестись к этому вопросу.

Джейсон Дарби, руководитель научного отдела компании Thomas International, занимающейся психометрическим тестированием, считает, что возраст действительно играет важную роль, когда речь идет о работе из дома или в офисе.

«Возраст часто коррелирует с тем, насколько далеко сотрудник продвинулся по карьерной лестнице. Это может повлиять на предпочтения людей и их возможность добиваться успехов в гибридном режиме, — сказал он. — Те, кто постарше, как правило, занимают более высокие должности. Их положение зачастую гарантирует стабильное трудоустройство и финансовую безопасность, и значит, им проще пользоваться преимуществами гибридной работы».

Однако он признает, что существуют и другие факторы, включая различные характеристики и типы личности людей. По его словам, независимо от возраста, сотрудники могут быть в большей степени интровертами и предпочитать более регулярно работать из дома, тогда как другим по душе офисная обстановка в окружении других людей».

Исследование, проведенное международной рекрутинговой компанией Robert Walters, показывает, насколько важно найти правильный баланс, потому что речь не просто о вечных разногласиях между младшим и старшим поколениями.

Результаты исследования показывают, что треть профессионалов поколения Z хотели бы постоянно работать удаленно. Это значительно выше, чем среди миллениалов (15%), поколения X (11%) и бумеров (12%). Всего в опросе приняли участие 5 тысяч работников.

На вопрос об оптимальном количестве дней пребывания в офисе представители поколения Z, миллениалы и поколение X ответили, что максимум, который они могли бы вытерпеть — это два дня (21%/31%/31%), в то время как 29% бумеров справились бы и с тремя.

По словам управляющего директора Robert Walters Криса Пула, у многих молодых людей, особенно тех, кто был принят на работу во время пандемии или вчерашних выпускников, удаленная работа считается нормой.

«Однако, несмотря на то, что молодые люди на “удаленке” чувствуют себя как рыба в воде, в 2022 году этот тренд может поменяться, — объяснил он. — Видеозвонки, виртуальные планировщики и приложения недостаточно хорошо помогают молодым специалистам овладеть навыками межличностного общения и так называемыми soft skills, которые можно приобрести, только работая лицом к лицу».

Он добавил, что компании не должны недооценивать эффективность такого явления, как «теневой повтор» на рабочем месте. Термин обозначает имитацию, когда молодые поколения учатся на личном общении и наблюдениях.

Компания Integral Ad Science, занимающаяся разработкой рекламных технологий и данных, опросила своих сотрудников по всей Европе и выяснила, что 90% из них независимо от возраста предпочли бы гибридную модель. Они рады посещать физическое рабочее место два или три дня в неделю.

Управляющий директор по региону ЕМЕА Ник Морли признался: первоначально он считал, что разрыв поколений мог представлять трудности для компании. Беседы с коллегами показали, что на самом деле его не существует.

«Конечно, есть определенные проблемы. Например, молодым людям из нашей команды, которые снимают жилье вместе с кем-то, может быть сложнее работать из дома, — сказал он. — При этом мы не заметили снижения продуктивности от работы на дому ни в одной из возрастных групп, однако знаем, как важно для наших сотрудников, независимо от возраста, встречаться с клиентами лично».

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Вице-президент канадской маркетинговой компании Hivestack Кира ЛеБлан рассказала, что ее компания также обсуждает с сотрудниками всех возрастов будущий режим работы. По ее словам, за последний год, с помощью виртуальных инструментов им удалось расти во всем мире, однако сотрудникам всех поколений предлагается посещать офис в дни «совместной работы».

«Стало очевидно, что молодежь в нашей команде предпочитает гибкую, гибридную модель, — рассказала она. — Наша работа требует активного взаимодействия, поэтому мозговые штурмы и личные встречи, несомненно, очень ценны — особенно для формирования и поддержания позитивной корпоративной культуры».

Итоги дискуссии о разрыве поколений вокруг современных методов работы все еще неочевидны, в конечном счете, потому что люди уникальны, сложны, и у всех свои потребности.

Так считает Джастин Паль, CEO агентства VMLY&R London, специализирующегося на мировых брендах и клиентском обслуживании. Он считает, что индустрии маркетинга и рекламы необходимо отойти от концепции презентеизма, которая затрагивает людей всех возрастов.

«Мы также должны убедиться, что новые методы работы не способствуют увеличению неравенства. Младше или старше, мы должны быть уверены, что люди приходят в офис по какой-то причине, а не для того, чтобы просто имитировать бурную деятельность», — объяснил он.

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