Почему для рабочего места нужен саундтрек

Как правило, в офисе либо тихо, как в гробнице, либо шумно, как в цирке: дизайнеры ориентируются в первую очередь на визуальные чувства. Но сегодня, когда устройства и обстановка вокруг постоянно соревнуются за наше внимание, не менее важно то, что мы слышим, и как это на нас влияет.

У звука невероятная способность влиять на настроение, повышать продуктивность и креативность, а также снижать стресс и тревожность. В будущем дизайн рабочих мест будет использовать возможности звука — ведь он может влиять на нас даже сильнее, чем визуальный опыт или запах.

Представьте, что входите в офисное здание перед встречей с важным клиентом. Вы чувствуете тревогу и беспокойство. Вы подходите к стойке администратора, чтобы подтвердить встречу, и видите возможность провести время ожидания в «персонализированной звуковой среде». Почему бы и нет?

Итак, вы устраиваетесь поудобнее, надеваете электронный обруч, и пространство вокруг наполняется успокаивающим звуком, который, кажется, слышен только вам. И постепенно вы начинаете чувствовать себя спокойнее.

С помощью искусственного интеллекта, датчиков в помещении, биосенсоров в обруче и направленных динамиков здание почувствовало ваше настроение и создало специальный, сверхперсонализированный саундтрек, чтобы помочь вам справиться с беспокойством.

Преимущества звука для работы и хорошего самочувствия

Звуки позволяют нам прикоснуться к первобытным чувствам. Доктор экспериментальной молекулярной биологии Джон Медина объясняет, что наша лимбическая кора запускает слуховую реакцию «борись или беги». Это означает, что наше подсознание автоматически воспринимает определенные звуки как пугающие или успокаивающие, потому что наш мозг эволюционировал в суровых условиях равнины Серенгети.

Часто мы даже не замечаем, как звуки влияют на наше самочувствие. Звуковой дизайн не только помогает создать располагающую обстановку на рабочем месте, но и добавляет к ней нечто большее.

При планировании пространства самое распространенное пожелание к дизайнеру — создать опыт, который вызывает не просто чувства, но ностальгию, которая помогает прикоснуться к любимому воспоминанию или месту. Это может быть что угодно — от последовательности аккордов до хруста снега под ногами.

Ностальгический звуковой ландшафт очень индивидуален: он переносит слушателя в определенный момент времени, подсознательно связывая его с физическим окружением. В офисной обстановке чувство комфорта и принадлежности может побудить к работе.

Но если компании захотят внедрить звуковые элементы, контролировать процесс должны сотрудники.

Звуки не только создают ощущение комфорта, но и могут влиять на продуктивность, креативность, концентрацию и благополучие.

Подумайте, например, о необъяснимо леденящем душу звуке черной дыры или о том эффекте, который плачущий ребенок оказывает на кормящую мать. С другой стороны, пение птиц или шум дождя за окном практически на всех действуют успокаивающе или вдохновляюще. Как сделать так, чтобы это врожденное свойство помогало нам лучше работать?

Важно создать условия для всех вовлеченных сторон, от посетителей, которые ненадолго приходят в офис, до сотрудников, которые могут находиться в нем в течение многих часов подряд.

Когда кто-то входит в пространство, оно может встретить его не обычным статичным и безличным фоновым шумом в цикле, а динамичной мелодией, которая реагирует на человеческий стимул. Никакого принуждения: взаимодействуя со средой, человек слышит симфонию, сгенерированную автоматически специально для него.

Компании брендируют все, от кружек и ручек до дизайна целых зданий. Довольно легко потеряться, словно винтик в огромном механизме, — иными словами, почувствовать свою незначительность.

После пандемии компании все чаще проводят ребрендинг, чтобы быть более ориентированными на человека, меньше заботясь о бренде и больше о том, чтобы установить эмоциональную связь с сотрудниками. Что может быть лучше, чем позволить им самостоятельно задать тон собственному дню?

Как звук помогает творчеству и продуктивности

Вернемся к дню важной презентации. Вы идете в конференц-зал, мысленно репетируя свою презентацию. Благодаря направленным динамикам и носимым технологиям звуковой ландшафт начинает воспроизводить бинауральные ритмы, которые медитативно действуют на мозг, помогая вам чувствовать себя сосредоточенным и спокойным.

Или у вас творческий спад, и вы, кажется, не слышите собственных мыслей за разговорами коллег, телефонными звонками и сигналами техники. Вам хочется сменить обстановку, и вы решаете прогуляться по офису. Тем временем, звуковой ландшафт добавляет веселую эмоциональную музыку с бодрым битом, способствуя креативности и поиску идей.

Мимо проходит коллега, на секунду ваши мелодии сливаются, добавив немного магии в обычный день.

Скажем, ваше настроение испорчено из-за того, что пришлось бороться с зимней стихией ради утренней встречи в офисе. Вы входите в здание, уставившись на свой телефон, пытаясь просмотреть электронную почту за день. Внезапно звуковой ландшафт в вестибюле здания окружает вас звуками природы, похожими на ASMR.

Читайте по теме:

Необычные офисы могут снижать креативность — исследование

Российская Cubic Media разработала нейросеть для «контроля звука» в магазинах

Как маркетологи меняют вкус алкогольных напитков с помощью музыки

Это решение обосновано множеством фактов, доказывающих, насколько звуки природы важны для хорошего самочувствия. Независимо от того, как вы решите взаимодействовать со своим пространством, это будет специальный саундтрек, а не случайная какофония звуков или их полное отсутствие.

Несколько проектов уже используют эту технологию в том или ином виде. Например, чтобы создать новое звучание в штаб-квартире Charter Communications в Коннектикуте, команда из ESI Design сгенерировала приятные гармонии из цифровых звуков, создаваемых продуктами и технологиями Charter, которые постоянно меняются в зависимости от данных в реальном времени и контента бренда.

Эти живые звуковые ландшафты позволяют глубже погрузиться в ощущение того, что вы являетесь частью работы Charter и ее корпоративного духа. Генеративный звуковой ландшафт задает позитивное настроение для работы. Это первое, что люди слышат, когда входят в свой офис, и последнее, когда уходят домой.

Когда мы бодрствуем, то уделяем работе больше времени, чем какому-либо иному занятию. При проектировании рабочего пространства, которое задействует весь спектр человеческого опыта и эмоций, мы должны использовать преимущества звука. Он может вызвать ощущение благополучия, покоя, счастья и самобытности, а может помочь людям проявить дополнительную толику креативности, сосредоточенности или терпения.

Это может придать рабочему месту, больнице или железнодорожному вокзалу непостижимое дополнительное ощущение пространства, а среднестатистическому человеку — чувство контроля над взаимодействием с окружающим миром.

Вчерашняя архитектура должна развиваться от того, что мы видим, к тому, что мы слышим. Рабочие места заслуживают собственный саундтрек: тот, что сделан для вас.

Источник.

Изображения снегерированы нейросетью Midjourney