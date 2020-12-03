Заботиться не только о бизнесе, но и о себе: шесть советов для предпринимателей

Из-за пандемии многие люди начали работать на себя. В нестабильной ситуации предпринимателю непросто развивать бизнес и не забывать о себе. Эти советы помогут сохранить эмоциональное благополучие, избежать лишнего стресса и работать эффективнее.

1. Отстаивайте личные границы

Работая на себя, трудно сохранить границы между профессиональной и личной жизнью. Причины могут быть разными: нестабильный доход, потребность постоянно быть на связи с клиентами или высокая конкуренция.

Ненормированный рабочий день и отсутствие баланса между работой и личной жизнью могут привести к выгоранию и конфликтам с близкими. Однако согласно исследованиям, умение говорить «нет» и отстаивать собственные границы позволяет отдыхать и восстанавливать силы, что положительно влияет на производительность.

Чтобы избежать переутомления, достаточно выполнить несколько простых действий:

отключить Wi-Fi,

удалить почтовое приложение с телефона,

составлять рабочее расписание заранее,

выделять время на отдых и досуг.

2. Учитесь

Как правило, предприниматель сам занимается всеми направлениями бизнеса, что нередко становится причиной стресса. Чтобы от него избавиться, лучше повысить свою квалификацию с помощью онлайн-курсов и лекций.

Исследования показывают, что поиск и осознание своих сильных сторон не только снижает стресс, но и делает нас продуктивнее и счастливее. .

3. Помните о возможных рисках

Начинающий бизнесмен работает в условиях неопределенности: неравномерная нагрузка, меняющиеся запросы клиентов, нестабильные денежные поступления и ненадежный заработок. Это повышает тревожность и истощает ценные умственные и эмоциональные ресурсы.

Предпринимателю трудно прогнозировать, будет ли у него работа в ближайшие три месяца и заплатит ли клиент вовремя. Это делает уязвимым не только его, но и его близких.

К вероятным трудностям стоит готовиться заранее:

создавать резервный финансовый фонд,

контролировать клиентов, которые задерживают оплату,

настроиться на рост и развитие и не поддаваться негативным эмоциям.

4. Поддерживайте отношения

Индивидуальные предприниматели часто сталкиваются с одиночеством. Работая из дома, непросто найти время для дружеских встреч и общения. Некоторые психологи считают, что одиночество наносит здоровью такой же вред, как 15 сигарет, выкуренных за день.

Важно выстраивать доверительные отношения как с близкими, так и с клиентами и коллегами. Отправка благодарственных писем и совместные проекты помогут укрепить связи и завести полезные знакомства.

5. Не вините себя

Предприниматели часто возлагают на себя слишком большую ответственность. Некоторые начинают сравнивать себя с успешными бизнесменами, что приводит к чувству неполноценности и неоправданным ожиданиям. Это может не только мотивировать работать усерднее, но и приводить к стрессу и ухудшению самочувствия.

Из-за требовательности к себе бывает сложно выразить собственные чувства, показать свою слабость и попросить о помощи. Сочувствие к себе и признание собственных неудач — простой, но действенный метод.

6. Установите распорядок дня

В отличие от наемных работников, предприниматель может сам распоряжаться своим временем. Однако ему может не хватать структурированности рабочего процесса. В таких условиях труднее сохранять мотивацию, избегать стресса и распоряжаться временем. Неправильная расстановка приоритетов может послужить причиной плохого самочувствия, падения производительности и прокрастинации.

Один из самых действенных способов справиться с этой проблемой — установить распорядок дня. Это не только снижает стресс и повышает производительность,но и способствует хорошему самочувствию и вере в себя. С режимом будет проще: у вас появится время, чтобы позаботиться о себе, а не только о бизнесе.

Пандемия — особенно тяжелый период для тех, кто работает на себя. Но при правильном подходе это поможет стать вам лучшей версией себя, стать независимым и ответственным за свой бизнес, проявить творческий подход и приобрести ценные навыки. Главное — не забывать заботиться о себе.

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