Основатели все чаще развивают компании в скрытом режиме. Вот почему это происходит

Все больше основателей предпочитают работать в «скрытом режиме»: они удаляют название своей компании из соцсетей, создают для нее почти пустой сайт и игнорируют письма от журналистов. Почему этот подход популярен и как он помогает привлечь финансирование — в обзоре Sifted.

По данным LinkedIn, за последние два года более чем в три раза увеличилось число людей, работающих в «стартапах в скрытом режиме» — это компании на ранних стадиях, которые развиваются в условиях (относительной) секретности.

Основатели говорят, что так никто не скопирует вашу идею, а команды смогут сосредоточить ограниченные ресурсы на продукте, не отвлекаясь на PR и маркетинг. Однако это также может быть связано с замедлением венчурного финансирования.

«Когда мы обращаемся к основателям, которые работают в скрытом режиме, многие из них говорят, что сейчас не хотят разговаривать с инвесторами», — рассказывает Флориан Грайо, партнер парижского венчурного фонда astorya.vc.

Грайо добавляет, что к этому фаундеров подталкивают менее выгодные условия сделки и смещение приоритетов с роста на стабильность.

Контроль над повествованием

Еще одна причина роста популярности «скрытого режима» заключается в том, что все больше фаундеров осознают важность общественного мнения.

«Люди следуют этому тренду не без причины: это дает контроль над повествованием о том, что ваша компания представляет для потенциальных клиентов и инвесторов», — объясняет Молли Гилмартин, инвестор AlbionVC.

В феврале стартап в области хранения энергии Allye закрыл посевный раунд в размере $1,1 млн и лишь в июне вышел «из скрытого режима»: анонсировал продукт и сообщил о привлечении инвестиций. Это было сделано для того, чтобы создать импульс для следующего раунда.

«Такой поток новостей имеет решающее значение в том, чтобы показать прогресс и создать среди инвесторов некоторый страх что-то упустить, — рассказывает сооснователь и CEO Allye Джонатан Кэрриер. — Время выхода из скрытого режима было выбрано намеренно, чтобы помочь нам в нашем следующем раунде».

Это также помогает привлечь первых клиентов. «В период итерации подход может меняться еженедельно, — говорит Гилмартин. — У вас есть только один шанс презентовать продукт некоторым из первых клиентов, и поэтому не стоит публично рассказывать о том, чем вы занимаетесь».

Больше внимания от инвесторов

Скрытый режим становится более привлекательным также потому, что венчурные капиталисты применяют новые подходы для поиска сделок.

Несколько инвесторов сообщили Sifted, что используют инструменты, которые сообщают им, когда компании в скрытом режиме связываются с другими венчурными капиталистами. Это пробуждает еще большую заинтересованность в том, чтобы связаться с этим «таинственным новым стартапом».

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По словам Франческо Риччиути, инвестора венчурного фонда в сфере DeepTech Runa Capital, инвесторам также важен опыт основателя. Runa Capital отслеживает десятки источников данных и уведомляет о потенциальных сделках. «Талантливых фаундеров можно выявить очень рано [когда они работают в скрытом режиме], ища сигналы в социальных сетях», — добавляет Риччиути.

Скрытый режим — это «секретный лайфхак» по привлечению венчурных капиталистов, утверждает один из основателей, пожелавший остаться неназванным. По его словам, причина в том, что на LinkedIn легко найти людей со словом stealth в описании.

Если фаундер создает компанию за закрытыми дверями, значит он знает правила игры в мире венчурного капитала, говорит Огюстен Сэйер, генеральный партнер парижского венчурного фонда OVNI Capital, который инвестирует в стартапы на ранних стадиях.

«Венчурные капиталисты хотят, чтобы предприниматели понимали их ожидания, — говорит Сэйер. — Когда кто-то выбирает скрытый режим, это создает страх упущенной выгоды, и если основатель работает над чем-то в условиях секретности, я думаю: “Кажется, этот человек понимает, как работает венчурный капитал”».

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