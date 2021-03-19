Слишком много влияния? Власти Китая ужесточают контроль за технологическими гигантами

Китайские регуляторы сигнализируют, что ужесточат подход к технологическим компаниям. В конце прошлой недели Государственное управление Китая по регулированию рынка (SAMR) сообщило, что оштрафовало 12 компаний за 10 сделок, нарушивших антимонопольные правила. Это не может не отразиться на настроениях рынка.

В заявлении SAMR говорится, что в числе оштрафованных компаний были Tencent, Baidu, Didi Chuxing, SoftBank и одно из подразделений ByteDance. Кроме того, стало известно о планах правительства Китая оштрафовать Alibaba за нарушение антимонопольного законодательства на сумму свыше $975 млн.

Ранее государственная телекомпания CCTV сообщила, что президент Китая Си Цзиньпин приказал регуляторам усилить надзор за интернет-компаниями, бороться с монополиями и поощрять честную конкуренцию.

Инвесторы беспокоятся, что Tencent может стать следующей компанией, которая попадет под пристальное внимание антимонопольных органов. В марте Tencent потеряла более $60 млрд рыночной стоимости из-за обвала акций. Предполагается также, что Alibaba придется продать некоторые из медиаактивов.

Очередные запреты



В октябре власти Китая решили ограничить рыночную долю входящей в Alibaba Ant Group.

Основатель Alibaba Джек Ма считается одним из самых успешных предпринимателей страны (и даже носит уважительное прозвище Учитель). Однако его положение пошатнулось с тех пор, как он публично раскритиковал контроль властей над сектором финансовых технологий.

С тех пор регуляторы начали антимонопольное расследование против его компании Alibaba, которая является крупнейшей китайской платформой электронной коммерции.

В феврале 2021 года были введены дополнительные правила, которые мешают лидерам e-commerce Китая злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке.

Общие проблемы

Tencent — одна из крупнейших технологических компаний Китая: у ее платформы обмена сообщениями WeChat более 1 млрд пользователей. Ее основатель Пони Ма — один из самых богатых людей Китая.

Tencent также является крупным игроком на китайском рынке цифровых платежей, а его платежное приложение WeChat Pay конкурирует с AliPay Ant Group за долю рынка.

По сообщениям СМИ, как Ant, так и Tencent теперь вынуждены создать отдельные холдинги, объединяющие банковские, страховые и платежные подразделения.

Игры — один из самых прибыльных бизнесов Tencent. Компания также инвестирует в музыку и фильмы.

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