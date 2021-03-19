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Истории

Слишком много влияния? Власти Китая ужесточают контроль за технологическими гигантами

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Китайские регуляторы сигнализируют, что ужесточат подход к технологическим компаниям. В конце прошлой недели Государственное управление Китая по регулированию рынка (SAMR) сообщило, что оштрафовало 12 компаний за 10 сделок, нарушивших антимонопольные правила. Это не может не отразиться на настроениях рынка.

Слишком много влияния? Власти Китая ужесточают контроль за технологическими гигантами

В заявлении SAMR говорится, что в числе оштрафованных компаний были Tencent, Baidu, Didi Chuxing, SoftBank и одно из подразделений ByteDance. Кроме того, стало известно о планах правительства Китая оштрафовать Alibaba за нарушение антимонопольного законодательства на сумму свыше $975 млн. 

Ранее государственная телекомпания CCTV сообщила, что президент Китая Си Цзиньпин приказал регуляторам усилить надзор за интернет-компаниями, бороться с монополиями и поощрять честную конкуренцию.

Инвесторы беспокоятся, что Tencent может стать следующей компанией, которая попадет под пристальное внимание антимонопольных органов. В марте Tencent потеряла более $60 млрд рыночной стоимости из-за обвала акций. Предполагается также, что Alibaba придется продать некоторые из медиаактивов. 

Очередные запреты

В октябре власти Китая решили ограничить рыночную долю входящей в Alibaba Ant Group.

Основатель Alibaba Джек Ма считается одним из самых успешных предпринимателей страны (и даже носит уважительное прозвище Учитель). Однако его положение пошатнулось с тех пор, как он публично раскритиковал контроль властей над сектором финансовых технологий.

С тех пор регуляторы начали антимонопольное расследование против его компании Alibaba, которая является крупнейшей китайской платформой электронной коммерции.

В феврале 2021 года были введены дополнительные правила, которые мешают лидерам e-commerce Китая злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке.

Общие проблемы

Tencent — одна из крупнейших технологических компаний Китая: у ее платформы обмена сообщениями WeChat более 1 млрд пользователей. Ее основатель Пони Ма — один из самых богатых людей Китая.

Tencent также является крупным игроком на китайском рынке цифровых платежей, а его платежное приложение WeChat Pay конкурирует с AliPay Ant Group за долю рынка.

По сообщениям СМИ, как Ant, так и Tencent теперь вынуждены создать отдельные холдинги, объединяющие банковские, страховые и платежные подразделения.

Игры — один из самых прибыльных бизнесов Tencent. Компания также инвестирует в музыку и фильмы.

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Фото на обложке: Unsplash

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